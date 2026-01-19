Video bệ phóng HIMARS nổ tung sau đòn tấn công của drone Geranium

Theo nguồn tin trên, drone Geranium đã phá hủy một bệ phóng của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS tại khu vực làng Khlopyaniki, tỉnh Chernihiv.

Mục tiêu bị phát hiện bởi các kíp trinh sát vận hành drone Zala và Orlan. Binh sĩ điều khiển drone Geranium đã quan sát thấy hệ thống HIMARS được triển khai vào vị trí khai hỏa và phóng đạn, qua đó loại trừ khả năng đây chỉ là mô hình giả.

Sau khi tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự, kíp chiến đấu vận hành HIMARS lập tức rút khỏi vị trí. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một drone tấn công Geranium đã tiếp cận mục tiêu.

Drone Geranium đã đánh trúng bệ phóng HIMARS đang di chuyển, gây ra vụ nổ thứ cấp của đạn dược và làm bốc cháy bệ phóng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc drone Geranium thứ 2 đã tấn công kíp chiến đấu Ukraine đang tìm cách sơ tán. Kết quả là không chỉ bệ phóng HIMARS bị phá hủy mà toàn bộ kíp vận hành cũng bị loại khỏi vòng chiến.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các drone Geranium đã đánh trúng địa điểm lưu trữ và trạm chỉ huy điều khiển drone của Ukraine tại làng Mironovka, tỉnh Sumy.