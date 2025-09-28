VIDEO: Bão số 10 Bualoi chưa tới, nước đã dâng ngập nhà dân

VIDEO: Nước dâng ngập nhà, người dân Quảng Trị kê cao tài sản tránh lũ

Theo ghi nhận, từ trưa đến chiều 28-9, mưa lớn liên tục trút xuống nhiều địa phương ở Quảng Trị, đặc biệt tại phường Đồng Hới, gây ngập lụt cục bộ ở các khu dân cư trũng thấp. Nước trên các tuyến đường nhanh chóng dâng lên, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Lúc 17 giờ, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà. Nhiều người hối hả kê cao bàn ghế, giường tủ, chuyển các thiết bị điện tử và đồ dùng sinh hoạt lên tầng trên để tránh hư hỏng. Một số tuyến đường chính và các điểm dân cư thấp trũng ghi nhận mức ngập từ 20-30 cm, có nơi gần 1 m.

Nhiều xe máy, ôtô khi đi qua khu vực ngập đã bị chết máy, phải nhờ lực lượng hỗ trợ.

Anh Nguyễn Văn Hiệp, tổ dân phố Phú Thượng (phường Đồng Hới), cho biết: "Từ khoảng 13 giờ mưa to liên tục, nước bắt đầu tràn vào sân, chỉ trong chưa đầy một tiếng đã lên đến bậc thềm. Cả gia đình phải khẩn trương kê cao đồ đạc, chuyển tài sản lên tầng trên, không kịp trở tay".

Nước ngập ở nhiều khu vực của phường Phú Hải (cũ), nay là phường Đồng Hới

Mưa vẫn nặng hạt, nước lũ tràn vào sân vườn, cuốn theo lá cây và rác thải.

Không chỉ gia đình anh Hiệp, nhiều hộ dân sống ven sông Nhật Lệ, sông Gianh hay trong các khu vực trũng thấp ở quanh khu vực sông Kiến Giang đều đang chạy đua với nước, di chuyển xe cộ, tài sản ra những vị trí cao ráo hơn.

Chính quyền địa phương liên tục phát thông báo khuyến cáo người dân sẵn sàng phương án sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị cảnh báo trong những giờ tới, bão số 10 tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi, và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông, khu đô thị. Các lực lượng chức năng đang túc trực tại nhiều điểm để hỗ trợ người dân ứng phó kịp thời.