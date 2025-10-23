Victoria nói về bê bối của Beckham

Ngày 22/10, Victoria Beckham xuất hiện trên podcast Call Her Daddy của Alex Cooper với tư cách khách mời trò chuyện.

Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi được hỏi: “Trong suốt sự nghiệp của mình, chị phải đối mặt với nhiều lời đồn đoán về cuộc hôn nhân của mình. Tôi biết David đề cập đến chuyện này trong phim tài liệu. Chị có thể giải thích rõ hơn cách hai người xử lý chuyện đó như thế nào không?”.

Victoria Beckham cho rằng 26 năm hôn nhân là minh chứng rõ nhất cho tình yêu giữa cô và David. Ảnh: YouTube.

Victoria không né tránh câu hỏi này, nhưng thay vì đề cập trực tiếp đến ồn ào ngoại tình của chồng năm xưa, cô nhấn mạnh vào sự gắn bó bền bỉ giữa hai người.

“Cô có biết không, chúng tôi phải chịu đựng nhiều điều. Chúng ta nói về điều đó vì chúng tôi vừa kỷ niệm 26 năm ngày cưới. Nhân tiện, mọi người từng nói cuộc hôn nhân này không kéo dài đâu. Vậy mà 26 năm rồi. Chúng tôi phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi cơn bão”, Victoria chia sẻ.

Cựu thành viên Spice Girls sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề sang chứng rối loạn ăn uống mà cô nói đến trong bộ phim tài liệu mang tên mình, phát hành đầu tháng 10.

Tính đến hiện tại, bê bối ngoại tình của David Beckham chỉ dừng lại ở tin đồn. Chính chủ chưa từng thừa nhận có quan hệ ngoài luồng.

Bộ phim tài liệu Beckham (2023) dù có đề cập đến vụ ồn ào hơn 20 năm trước, nhưng không đi vào chi tiết, chỉ phản ánh hậu quả gây ra cho vợ chồng Beckham. Cả hai chia sẻ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc hôn nhân của họ.

Vào thời điểm ra mắt phim, đạo diễn Fisher Stevens bị chỉ trích vì lảng tránh chủ đề ngoại tình. Khán giả chỉ ra từ “ngoại tình” không hề xuất hiện trong phim, cả danh tính “người thứ ba” cũng không được nói rõ, dù thực tế ai quan tâm đều biết về scandal tình ái giữa Beckham và cựu trợ lý cá nhân Rebecca Loos vào năm 2003, khi anh đến Tây Ban Nha để chơi cho câu lạc bộ Real Madrid.

Đáp lại, ông Stevens khẳng định David hoàn toàn mở lòng và không có gì bị giới hạn trong quá trình khai thác câu chuyện về huyền thoại bóng đá Anh.

Tuy nhiên, về sau, ông Stevens thừa nhận có những chủ đề mà David từ chối thảo luận. Ông cũng buộc phải cắt bỏ nhiều phân đoạn đắt giá vì ngôi sao sinh năm 1975 không muốn công khai.

Rebecca Loos là người chủ động phanh phui chuyện ngoại tình với David Beckham vào hơn 20 năm trước. Ảnh: SplashNews/WireImage.

Thái độ của Beckham khiến Rebecca Loos nổi giận. Cô tái xuất sau gần 20 năm ở ẩn để chỉ trích tình cũ.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Mail on Sunday vài ngày sau khi phim tài liệu phát hành, cựu người mẫu mỉa mai Beckham tự biến mình thành nạn nhân, không dám chịu trách nhiệm cho hành vi phản bội vợ con và đẩy hết tội lỗi về phía cô.

Trong cuộc phỏng vấn với 60 Minutes Australia vào ngày 31/3, nữ huấn luyện viên yoga một lần nữa nhấn mạnh không hề bịa đặt về câu chuyện với David Beckham.

“Tôi chưa bao giờ nói dối về điều gì cả. Tại sao ư? Bởi vì tôi đang đối đầu với cặp đôi mạnh nhất, quyền lực nhất trong giới truyền thông, những người có tất cả tiền bạc trên thế giới để mời nhân viên quan hệ công chúng tốt nhất và luật sư giỏi nhất. Còn tất cả những gì tôi có là sự thật”, cô tuyên bố.

Sau khi Victoria Beckham trả lời câu hỏi về vụ ngoại tình, Rebecca Loos cũng có động thái mới trên mạng xã hội.

Cô đăng ảnh trong tư thế ngồi thiền, kèm thông điệp: “Biết ơn cuộc sống này. Cân bằng giữa công việc trợ lý y tế với tình yêu dành cho yoga, thiền định và sống chậm lại. Mãi mãi biết ơn những ngọn núi mà tôi gọi là nhà, người chồng biến thế giới của tôi trở nên tươi sáng hơn gấp triệu lần, cùng tất cả gia đình và bạn bè luôn làm trái tim tôi tràn đầy sức sống. Cuộc sống thật tươi đẹp”.