Victoria Beckham nôn nóng làm lành với Brooklyn lắm rồi: Đưa cậu cả lên phim, khẳng định là ưu tiên hàng đầu!

Victoria Beckham đang chuẩn bị cho ra mắt phim tài liệu mới vào ngày 9/10 tới đây. Nhiều khán giả tò mò về khả năng Brooklyn Beckham có góp mặt trong bộ phim này giữa "sóng gió gia tộc" hay không. Nhiều nguồn tin khẳng định Brooklyn vẫn góp mặt trong phim, với cảnh anh cùng mẹ và ê-kíp lau sàn diễn sau cơn mưa tại Paris Fashion Week 2024. Khán giả cũng tinh mắt phát hiện ảnh "cậu cả" được mẹ bế ngày còn bé đã xuất hiện trong trailer đầu tiên.

Ảnh Brooklyn Beckham ngày bé xuất hiện trong trailer phim tài liệu

Trên tạp chí Elle, bà Becks tiếp tục giải thích rằng gia đình gia đình sẽ mãi là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của cô: "Chúng tôi là một gia đình rất truyền thống, truyền thống hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ mọi người có thể nhận ra".

Victoria Beckham hạnh phúc nhớ về khi các con ủng hộ cô tại Tuần lễ thời trang: "Đó là điều chúng tôi làm. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ lẫn nhau. Chúng tôi luôn xuất hiện vì nhau... Tôi luôn cố gắng trở thành người mẹ và người vợ tốt nhất có thể". Điều quan trọng đối với bà Becks là tất cả các con được chứng kiến vợ chồng họ có bước tiến trong sự nghiệp, từ đó có thể học được đạo đức nghề nghiệp cho riêng chúng.

Victoria Beckham hạnh phúc nhớ về khi các con ủng hộ cô tại Tuần lễ thời trang

Việc Victoria Beckham để dành suất lên hình cho con trai cả, nói rằng gia đình mãi là ưu tiên hàng đầu được Daily Mail đánh giá là "cành olive" thiện chí làm lành trao cho Brooklyn. Điều này cho thấy bà Becks vẫn đau đáu về Brooklyn Beckham và muốn con trở lại hòa thuận với gia đình như xưa. Victoria Beckham đã trao đi thông điệp hòa bình, và phần còn lại nằm ở thái độ của Brooklyn nữa mà thôi.

Bộ phim tài liệu về Victoria Beckham được dự đoán sẽ trở thành "cú nổ" truyền thông không kém gì phim về David Beckham cách đây 2 năm. Phim sẽ theo chân Victoria Beckham từ lúc còn thơ bé, cho đến khi gia nhập Spice Girls, hẹn hò, kết hôn rồi sinh con, sau đó là chuyển sự nghiệp sang thiết kế thời trang. Ở thời điểm mới bắt đầu kinh doanh thời trang, Victoria Beckham bị công chúng, giới chuyên môn và cả bạn bè nghi ngờ. Cô lỗ hàng triệu bảng, đến mức David Beckham phát hoảng. Thế nhưng mục tiêu lớn nhất của cô vẫn chỉ là: "Tôi muốn các con và David tự hào về mình".

Phim tài liệu về Victoria Beckham sẽ lên sóng vào ngày 9/10

Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ "cưới lại" do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.