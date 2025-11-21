VIC lập đỉnh lịch sử, tài sản vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 17.000 tỷ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'không chịu thua' khi VJC tăng trần

Phiên giao dịch ngày 20/11, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng 3,4% lên mức giá 228.000 đồng/cp, vượt qua mức đỉnh cũ vào cuối tháng 10 để thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. So với hồi đầu năm, cổ phiếu VIC đã tăng lên gấp 5,6 lần.

Với mức tăng này, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm hơn 16.000 tỷ đồng, lên gần 512.000 tỷ đồng. Đồng thời, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup - Vợ ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng thêm hơn 1.200 tỷ lên hơn 38.700 tỷ đồng.

Cũng trong ngày hôm nay, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet tăng kịch trần, trắng bên bán. Cổ phiếu HBD tăng 1,6% lên 31.800 đồng/cp.﻿

Với đà tăng của cổ phiếu, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng khoảng 2.600 tỷ đồng lên 42.700 tỷ đồng trong ngày hôm nay.

Ngoài ra, tài sản của bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup - Em gái bà Hương tăng thêm khoảng 800 tỷ lên gần 25.900 tỷ đồng, vượt qua ông Nguyễn Đăng Quang (hơn 24.800 tỷ đồng).

Theo bảng xếp hạng theo thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 575 triệu USD trong ngày lên mức 20,9 tỷ USD, là người giàu thứ 113 trên thế giới.

Gần đây, cổ đông Tập đoàn Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, VIC sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần VIC có quyền nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV này, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị VIC quyết định. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền nhận cổ phiếu phát hành sẽ không được phép chuyển nhượng.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup cũng ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được cổ đông thông qua.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Vingroup hiện là doanh nghiệp lớn nhất toàn sàn chứng khoán với vốn hóa gần 800.000 tỷ đồng.

9 tháng năm nay, Vingroup đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm nay.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với ngày 31/12/2024.