Vía Thần Tài không chỉ cho dân buôn bán: 7 việc người làm công ăn lương nên làm để tiền bạc hanh thông cả năm

Mỗi năm vào mùng 10 tháng Giêng, nhiều người lại rục rịch chuẩn bị lễ cúng Thần Tài với mong muốn một năm buôn may bán đắt, tiền vào như nước. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, khi phần lớn chúng ta là nhân viên văn phòng, công chức, kỹ sư, giáo viên, những người làm công ăn lương cố định, câu hỏi đặt ra là: Liệu ngày vía Thần Tài có ý nghĩa gì với mình?

Có cách nào để tận dụng ngày này như một "điểm kích hoạt" cho tài lộc, cơ hội tăng lương, thăng tiến? Câu trả lời là có, nếu ta nhìn ngày vía Thần Tài không chỉ bằng mâm lễ, mà bằng thái độ sống và cách quản lý tiền bạc.

Ngày vía Thần Tài - cơ hội "khởi động" lại tư duy tiền bạc

Nhiều người nghĩ rằng ngày vía Thần Tài chỉ dành cho dân kinh doanh. Nhưng thực ra, tài lộc không chỉ là tiền lời buôn bán, mà còn là lương thưởng, cơ hội nghề nghiệp, mối quan hệ, sự tín nhiệm của cấp trên. Với người làm công ăn lương, tài lộc nằm ở chỗ bạn có được tin tưởng giao việc quan trọng hay không, có được xét tăng lương đúng kỳ hay không, có được gọi tên trong danh sách thăng chức hay không.

Vì thế, ngày này nên được xem như một cột mốc để nhìn lại: năm vừa rồi mình đã làm gì để xứng đáng với mức lương hiện tại? Mình có thực sự chủ động trong công việc, hay vẫn chờ giao việc? Mình có đầu tư học thêm kỹ năng mới, hay đang giẫm chân tại chỗ? Đôi khi, "mở vía" không phải là đợi may mắn gõ cửa, mà là tự mở cánh cửa của chính mình.

Làm một mâm cúng gọn gàng, nhưng đừng nặng hình thức

Nếu có điều kiện, bạn vẫn có thể chuẩn bị một mâm lễ đơn giản: Hoa tươi, trái cây, chén nước, nén nhang thành tâm. Điều quan trọng không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở sự chỉn chu và lòng thành. Khi bày biện gọn gàng, sạch sẽ, tự tay lau dọn bàn thờ, bạn đang thực hiện một hành động mang tính biểu tượng: Dọn sạch những trì trệ cũ, đón một chu kỳ mới.

Sau nghi thức, thay vì chỉ cầu xin "cho con trúng lương cao, thưởng lớn", hãy thử tự hứa với bản thân một điều cụ thể: Năm nay sẽ hoàn thành ít nhất một chứng chỉ chuyên môn, sẽ đề xuất một ý tưởng mới cho phòng ban, hoặc sẽ chủ động trao đổi với sếp về lộ trình tăng lương. Khi lời cầu gắn với hành động, nó mới có cơ hội thành hiện thực.

Mua vàng cầu may - nên hay không?

Mua một chỉ vàng trong ngày vía Thần Tài đã trở thành thói quen của nhiều người. Với người làm công ăn lương, nếu tài chính cho phép, việc mua một ít vàng như một cách tích lũy đầu năm cũng không có gì sai. Nhưng điều cần nhớ là đừng biến nó thành áp lực. Vay mượn để mua vàng lấy vía không khiến tài lộc đến nhanh hơn.

Thay vì chỉ nghĩ đến vàng, bạn có thể xem ngày này là dịp khởi động một kế hoạch tài chính rõ ràng hơn: Mở sổ tiết kiệm, bắt đầu một quỹ đầu tư nhỏ, ghi chép chi tiêu cẩn thận. Tài lộc bền vững không đến từ may rủi nhất thời mà từ sự kỷ luật dài hạn.

Chủ động nói về giá trị của mình

Nhiều người làm công ăn lương ngại nói chuyện tiền bạc, đặc biệt là chuyện tăng lương. Nhưng thực tế, cấp trên không phải lúc nào cũng tự nhìn ra hết nỗ lực của bạn. Ngày vía Thần Tài có thể là dịp bạn đặt lịch trao đổi về mục tiêu năm nay, về những đóng góp cụ thể bạn đã và sẽ làm.

Hãy chuẩn bị kỹ: Liệt kê thành tích, dự án, con số cụ thể. Đừng nói chung chung rằng "em làm nhiều lắm", mà hãy chứng minh bằng kết quả. Khi bạn thể hiện rõ giá trị của mình, cơ hội tăng lương sẽ thực tế hơn là chỉ cầu khấn suông.

Dọn lại không gian làm việc

Một việc nhỏ nhưng rất nên làm trong ngày này là sắp xếp lại bàn làm việc, xóa bớt email cũ, dọn file tồn đọng. Không gian gọn gàng giúp đầu óc thông suốt. Nhiều người tin rằng tài lộc thích sự ngăn nắp, và điều đó không hoàn toàn mê tín. Bởi khi bạn làm việc trong một môi trường có trật tự, hiệu suất tăng lên, sai sót giảm đi, ấn tượng với cấp trên cũng tốt hơn.

Gieo "lộc" bằng cách cho đi

Một phong bao lì xì nhỏ cho cha mẹ, một bữa cà phê mời đồng nghiệp, hay đơn giản là giúp ai đó hoàn thành công việc gấp, đó cũng là cách gieo lộc. Tài lộc không chỉ là tiền nhận vào, mà còn là phúc khí mình tạo ra. Trong môi trường công sở, sự hỗ trợ qua lại chính là nền tảng cho những cơ hội lớn hơn sau này.

Ngày vía Thần Tài không phải phép màu giúp lương tăng ngay sáng hôm sau. Nhưng nếu biết tận dụng nó như một điểm khởi đầu cho thay đổi từ tư duy, kỷ luật tài chính đến thái độ làm việc, bạn đã tự tạo cho mình một "vía" mới. Với người làm công ăn lương, tài lộc đến từ năng lực được ghi nhận, từ sự chủ động, và từ việc dám bước thêm một bước so với năm cũ. Cúng Thần Tài là để nhắc mình trân trọng đồng tiền và cơ hội. Còn giữ được tài lộc hay không, lại nằm ở chính cách ta làm việc mỗi ngày.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)