Vỉa hè bất ngờ sụp xuống, người đàn ông thoát nạn: Chậm 1 giây là nguy!

Hương Trà (T/H) |

Người đàn ông sau khi mua hàng thì lên xe rời đi. Vừa đi được 1 đoạn ngắn thì vỉa hè bất ngờ sụp xuống, tạo thành hố sâu.

Ngày 12/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại tình huống xảy ra bất ngờ trên đoạn vỉa hè, trước cửa hàng điện nước số 448 đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng). Theo đó vào khoảng 12h38' trưa cùng ngày, một người đàn ông vừa mua hàng xong thì lên xe máy, khởi động rời đi.

Khi vị khách này vừa di chuyển được một đoạn ngắn, phần gạch lát vỉa hè bất ngờ đổ sụp xuống, tạo thành một hố sâu lớn khiến những người chứng kiến hoảng hốt.

Thông tin trên VietNamNet, chủ cửa hàng điện nước cho biết nếu chỉ chậm một giây, người đàn ông có thể đã gặp nguy hiểm. Sau khi phát hiện sự cố, chủ nhà đã dùng dây căng quanh khu vực để cảnh báo người dân.

Bên cạnh đó, tờ Lao Động thông tin thêm tại hiện trường, hố sụt có chiều rộng khoảng 1,2m và chiều dài khoảng 1m. Bên dưới vị trí sụp lún là hệ thống cống thoát nước. Tấm bê tông đậy nắp cống bên dưới đã bị gãy đôi, khiến phần kết cấu vỉa hè phía trên mất điểm tựa và đổ sụp hoàn toàn.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành xử lý, khắc phục sự cố hư hỏng vỉa hè trên tuyến đường Trưng Nữ Vương.

