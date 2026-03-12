HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Danh tính nhân viên bán xe điện tung tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu: Mục đích đằng sau

Hương Trà (T/H) |

Tài khoản này đăng tin sai sự thật khi báo giá xăng tăng lên 34 nghìn đồng và sẽ còn tăng lên 40 nghìn đồng sau ít ngày.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng gây xôn xao dư luận với thông tin sai sự thật về giá xăng, dầu trong nước, gây hiểu lầm và có nguy cơ ảnh hưởng đến dư luận. Nắm bắt được thông tin trên không gian mạng, công an phường Nghĩa Đô (Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tờ Tiền Phong thông tin, công an phường đã làm rõ chủ tài khoản là Đ.X.H (SN 2003, trú tại xã Hương Sơn, TP Hà Nội). Quá trình làm việc, H. cho biết mình là nhân viên bán xe điện. H. đăng tải thông tin sai sự thật, không có căn cứ để nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi để bán được xe điện.

H. đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Bài đăng sai sự thật của H.

Công an phường Nghĩa Đô đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Đ.X.H về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

