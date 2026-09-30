Vi vu Á châu, không lo âu phí với bộ sưu tập thẻ thanh toán (debit card) Techcombank

Từ đặt vé máy bay, khách sạn đến mua sắm, ăn uống hay di chuyển tại nước ngoài, bộ sưu tập thẻ thanh toán (debit card) Techcombank Visa mang đến nhiều ưu đãi giúp khách hàng tận hưởng hành trình khám phá châu Á với chi phí tối ưu hơn.

Mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn giảm đến 1,000,000 VND

Một chuyến du lịch trọn vẹn thường bắt đầu từ khi săn được vé máy bay và đặt phòng khách sạn giá tốt. Chỉ cần sở hữu thẻ thanh toán (debit card) Techcombank Visa, chủ thẻ có thể tận hưởng nhiều ưu đãi từ các đối tác du lịch và hàng không quốc tế.

Mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn giá tốt với thẻ thanh toán Techcombank.

Cụ thể, khi mua vé máy bay tại website/ứng dụng của China Airlines, chủ thẻ được giảm 15% không giới hạn trên giá công bố tại website/ứng dụng (không bao gồm thuế) cho tất cả các chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh/Hà Nội/Đà Nẵng đến Đài Bắc/Đông Nam Á.

Nếu muốn trải nghiệm hãng hàng không Starlux Arilines, khách hàng cũng sẽ được giảm 5% không giới hạn trên giá vé cho tất cả các chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ hoặc Đài Loan (Trung Quốc) ; và giảm 7% không giới hạn trên giá vé hạng Thương gia.

Đối với hãng hàng không Singapore Airlines, Giảm trực tiếp 100 USD (trên giá vé cơ bản) cho mỗi hành khách mua vé khứ hồi hạng Thương Gia và Phổ Thông Cao Cấp cho các chuyến đi đến Úc, New Zealand, Châu Âu, Hoa Kỳ; và Giảm trực tiếp 80 USD (trên giá vé cơ bản) cho mỗi hành khách mua vé khứ hồi hạng Thương Gia cho chuyến đi đến Singapore.

Ngoài mua trực tiếp vé máy bay tại website/ứng dụng hãng hàng không, sau khi mở thẻ ghi nợ online , chủ thẻ Techcombank Visa cũng có thể mua vé tại Trip.com để nhận ưu đãi giảm tới 1,500,000 VND.

Khi đặt phòng khách sạn toàn cầu trên Agoda, khách hàng sẽ được giảm 10% (tối đa 500,000 VND) mỗi ngày, giảm 15% (tối đa 700,000 VND) vào mỗi thứ Sáu, giảm 20% tối đa 900,00 VND dành cho thẻ Visa Infinite và Visa Signature vào các ngày đôi. Nếu là thành viên của Agoda, chủ thẻ sẽ được giảm giá 7% cho mỗi lần đặt chỗ mà không có giới hạn chi tiêu/mã đặt chỗ tối thiểu. Khoản giảm giá được áp dụng trên giá đặt phòng sau thuế, phí.

0% phí giao dịch ngoại tệ tại 7 điểm đến c hâu Á được người Việt yêu thích

Để giúp khách hàng tối ưu từng khoản chi tiêu qua thẻ thanh toán Techcombank Visa khi ở nước ngoài, Techcombank đã triển khai chương trình ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ tại 7 điểm đến được người Việt yêu thích: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc) , Sin gapore và Thái Lan.

Ưu đãi áp dụng cho tất cả giao dịch chi tiêu nước ngoài hợp lệ từ 100 triệu VND trở xuống, không giới hạn số lượng giao dịch, không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu.

Ưu đãi tới 30% khi chi tiêu đa lĩnh vực tại nước ngoài

Không chỉ là phương thức thanh toán, thẻ Techcombank Visa còn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình khám phá, mua sắm, ăn uống, làm đẹp, giải trí… tại nước ngoài.

Chi tiêu đa lĩnh vực tại nước ngoài với ưu đãi từ thẻ thanh toán Techcombank.

Theo đó, tại Trung Quốc, khách hàng được tặng 10% điểm hoàn tiền tối đa 300,000 U-point cho chi tiêu di chuyển Didi Taxi, Didi Chuxin; giảm 20% khi lưu trú từ 2 đêm tại chuỗi khách sạn Accor; giảm 20% trên Best Available Rates tại khách sạn Banyan. Đặc biệt, thẻ thanh toán Techcombank Visa còn có thể thêm vào Alipay và Weixin Pay để chủ thẻ sẵn sàng thanh toán như người bản địa.

Tại Hong Kong, khi thanh toán bằng thẻ thanh toán Techcombank Visa, khách hàng sẽ được giảm tới 20% tổng hóa đơn ăn uống tại các nhà hàng Bacaba, Chilli Lime, Fast Gourmet… và giảm ngay 15% khi thưởng thức ẩm thực cao cấp tại Hyatt Regency TST và The Mira Hong Kong.

Nếu đến Đài Loan, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi giảm tới 20% tổng hóa đơn ăn uống tại các nhà hàng JYT Teppanyaki, La Salle, Mayur Indian Kitchen, Qing Tian Xia; giảm 5 - 10% tại Hanshin Arena, TenRen’s Tea, Cha Tea… và miễn phí nâng cấp lẩu 2 ngăn tại Wulao và Tripodking cho trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn.

Đến với Hàn Quốc, chủ thẻ được giảm đến 30% khi thuê hanbok truyền thống tại Hanboknam, giảm 20% giá vé LOTTEWORLD AQUARIUM; và khách hàng được tặng 10% điểm hoàn tiền tối đa 300,000 U-point cho chi tiêu di chuyển

Sang đến Nhật Bản, Techcombank mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm 15% cho những trải nghiệm trà đạo truyền thống và mặc kimono đậm chất Nhật Bản tại MAIKOYA; tiết kiệm đến 7% khi săn hàng nội địa Nhật tại Don Quijote, Mitsukoshi/Isetan; ưu đãi đến 7% tại các chuỗi drugstore quen thuộc Matsumoto Kiyoshi, Drug PAPASU, Cocokara Fine và giảm 5% khi mua sắm tại các trung tâm mua sắm danh tiếng Hankyu & Hanshin. Ngoài ra, Khách hàng được tặng 10% điểm hoàn tiền tối đa 300,000 U-point cho chi tiêu di chuyển.

Tại Thái Lan, khi thanh toán phí di chuyển bằng Grab, sử dụng dịch vụ Airportels… bằng thẻ thanh toán Techcombank Visa, chủ thẻ sẽ có cơ hội nhận mã giảm giá đến 30%. Thêm vào đó là các ưu đãi giảm 20% trên tổng hóa đơn tại lĩnh vực ẩm thực, giảm 25% tại lĩnh vực spa và hoàn tới 10 triệu VND cho chi tiêu chi tiêu quốc tế và giao dịch thời trang cao cấp dành riêng cho chủ thẻ thanh toán Techcombank Private/Techcombank Priority.

Cuối cùng, tại Singapore, khách hàng sẽ được giảm 10 - 12% khi mua sắm thời trang, phụ kiện và quà tặng tại các thương hiệu được yêu thích như ba&sh, PAZZION, RISIS; và khách hàng được tặng 10% điểm hoàn tiền tối đa 300,000 U-point cho các chi tiêu di chuyển.

Lưu ý: Các thông tin khuyến mãi kể trên có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Vui lòng truy cập các trang thông tin khuyến mãi của Techcombank để khám phá các chương trình khuyến mãi mới nhất.