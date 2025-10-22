Vị tướng mưu lược hơn Quan Vũ, dũng mãnh hơn Trương Phi nhưng chưa bao giờ được trọng dụng

Đáp án đúng là: A. Tiền quân sư, Chinh Tây đại tướng quân
Giải thích: Vị tướng này là Ngụy Diên (177-234), tự Văn Trường, một đại tướng nhà Thục Hán. Trong chiến dịch Bắc Phạt (228-234) do Gia Cát Lượng chỉ huy, ông được phong làm Tiền quân sư, Chinh Tây đại tướng quân, đồng thời giữ chức Hán Trung thái thú và Nam Trịnh hầu. Đây là những vị trí quan trọng, chỉ đứng sau Thừa tướng Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, do tính cách cương trực và sự nghi ngờ từ Gia Cát Lượng, tài năng của ông không được trọng dụng, khiến ông chỉ đảm nhận các nhiệm vụ không ảnh hưởng lớn đến chiến lược của Thục Hán.
Đáp án đúng là: B. Do tính cách cương trực và sự nghi ngờ từ Gia Cát Lượng
Giải thích: Ngụy Diên sở hữu tài năng quân sự và mưu lược xuất sắc, nhưng tính cách cương trực, hay tự ý chỉ huy khiến ông không được Gia Cát Lượng tin tưởng. Khi đầu hàng Thục Hán, Gia Cát Lượng từng muốn trừ khử ông, nhưng Lưu Bị ngăn cản. Sau đó, Gia Cát Lượng luôn đề phòng, không giao cho Ngụy Diên các nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Điều này khiến ông chỉ làm những công việc không ảnh hưởng đến đại cục, hạn chế cơ hội phát huy tài năng và gây thiệt hại cho chiến lược của Thục Hán.
Đáp án đúng là: C. Vượt Tý Ngọ cốc để đánh úp Trường An
Giải thích: Trong chiến dịch Bắc Phạt, Ngụy Diên đề xuất kế hoạch táo bạo dẫn một đội quân nhỏ vượt Tý Ngọ cốc để đánh úp Trường An, một trung tâm then chốt của Tào Ngụy. Kế hoạch này có ưu điểm không phụ thuộc nhiều vào lương thảo, nhưng Gia Cát Lượng từ chối do lo ngại rủi ro hậu cần và nghi ngờ lòng trung thành của Ngụy Diên. Việc không áp dụng kế sách này khiến Thục Hán bỏ lỡ cơ hội chiến lược, đồng thời làm lu mờ tài năng của Ngụy Diên trong lịch sử.