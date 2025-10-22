Vị tướng mưu lược hơn Quan Vũ, dũng mãnh hơn Trương Phi nhưng chưa bao giờ được trọng dụng

Giải thích: Vị tướng này là Ngụy Diên (177-234), tự Văn Trường, một đại tướng nhà Thục Hán. Trong chiến dịch Bắc Phạt (228-234) do Gia Cát Lượng chỉ huy, ông được phong làm Tiền quân sư, Chinh Tây đại tướng quân, đồng thời giữ chức Hán Trung thái thú và Nam Trịnh hầu. Đây là những vị trí quan trọng, chỉ đứng sau Thừa tướng Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, do tính cách cương trực và sự nghi ngờ từ Gia Cát Lượng, tài năng của ông không được trọng dụng, khiến ông chỉ đảm nhận các nhiệm vụ không ảnh hưởng lớn đến chiến lược của Thục Hán.

Hỏi 1: Vị tướng tài năng của Thục Hán, được đánh giá mưu lược hơn Quan Vũ và dũng mãnh hơn Trương Phi, giữ chức vụ cao nhất nào trong chiến dịch Bắc Phạt của Gia Cát Lượng?

Hỏi 2: Tại sao Ngụy Diên không được Gia Cát Lượng trọng dụng trong các chiến dịch quan trọng của Thục Hán?

A Vì ông thiếu kinh nghiệm trong các trận đánh lớn B Do tính cách cương trực và sự nghi ngờ từ Gia Cát Lượng C Vì ông bị nghi ngờ không trung thành với Thục Hán D Do ông không có khả năng lập kế hoạch chiến lược