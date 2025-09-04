Vị tướng khiến cả Quan Vũ lẫn Hoàng Trung không thể đánh bại nhưng Quan Hưng dễ dàng giết chết

Vị tướng đánh bại 2 người trong Ngũ hổ tướng nổi tiếng

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Ngũ hổ tướng của Thục Hán được xem là những võ tướng mạnh nhất. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, năm vị này dù ở bất kỳ phe nào cũng đều có khả năng áp đảo đối phương. So với họ, các tướng Đông Ngô thường được mô tả là yếu thế hơn.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Ngũ hổ tướng của Thục Hán được xem là những võ tướng mạnh nhất. (Ảnh: Sohu)

Ngay cả những nhân vật nổi bật như Thái Sử Từ hay Cam Ninh khi đối mặt Trương Liêu cũng chưa chắc giành được ưu thế. Mà Trương Liêu dù có năng lực cũng khó có thể so sánh với sức mạnh của Ngũ hổ tướng. Vì vậy, nhìn chung, trong con mắt của các học giả, võ tướng Đông Ngô không thể sánh ngang với Ngũ hổ tướng, nếu đụng độ chắc chắn sẽ thua.

Thế nhưng, điều bất ngờ là trong Tam quốc diễn nghĩa lại có tới hai người trong số Ngũ hổ tướng bại dưới tay cùng một võ tướng Đông Ngô. Người đó chính là Phan Chương! Hai người bị ông đánh bại không ai khác chính là Quan Vũ và Hoàng Trung. Vậy Phan Chương rốt cuộc mạnh đến đâu? Tại sao Quan Vũ và Hoàng Trung lại không thắng nổi vị tướng này?

Phan Chương bắt sống Quan Vũ

Theo Sohu, thực lực của Quan Vũ được mọi người công nhận. Trong trận Hạ Bì, ông một mình đánh lui liên thủ Từ Hoảng và Hứa Chử, chứng minh sự vượt trội củ mình. Ở trận Bạch Mã, Nhan Lương làm chấn động tướng sĩ Tào Nguỵ, không ai dám đối đầu. Quan Vũ vừa tới đã dễ dàng chém chết. Đến trận Diên Tân, ông tiếp tục đánh bại Văn Xú, khiến Trương Liêu, Từ Hoảng cũng phải nể phục. Danh tiếng Quan Vũ lừng lẫy thiên hạ, được coi là bách chiến bách thắng.

Thế nhưng vị danh tướng ấy lại bị Phan Chương bắt sống. Thực tế, võ lực của Phan Chương kém xa Quan Vũ. Nếu đấu tay đôi công bằng, ông tuyệt đối không có cơ hội. Nhưng thắng thua trên chiến trường không chỉ dựa vào sức mạnh. Phan Chương tuy võ kém nhưng mưu trí hơn hẳn.

Dù không mạnh bằng Quan Vũ, Phan Chương vẫn dùng mưu mà thành công. (Ảnh: Sohu)

Lúc đó, Quan Vũ bị vây ở Mạch Thành, lương thảo cạn kiệt, đường rút bị chặn. Muốn phá vòng vây, ông định dẫn quân theo một con đường nhỏ hơn. Mặc cho Vương Phụ khuyên đi đường lớn, Quan Vũ vẫn kiêu ngạo nói: "Dù có phục binh, ta nào có sợ!". Ông coi thường tướng Ngô, nghĩ rằng chỉ bằng võ lực và trí tuệ mình là đủ áp đảo.

Chính sự tự tin, thậm chí là tự phụ ấy, khiến ông rơi vào phục binh của Phan Chương. Đối mặt vòng vây, Quan Vũ đánh bại Phan Chương trong vài hiệp. Nhưng Phan Chương thừa biết mình không địch nổi, liền giả thua rút lui, rồi ngầm cho quân mai phục. Quan Vũ truy đuổi thì bị bộ tướng Mã Trung bắt sống. Trận này chứng minh: dù không mạnh bằng Quan Vũ, Phan Chương vẫn dùng mưu mà thành công.

Phan Chương giết Hoàng Trung

Khi Lưu Bị chuẩn bị đánh Ngô, Quan Vũ, Trương Phi đã mất, Triệu Vân phản đối, nên Lưu Bị quyết định cử con trai của Quan Vũ và con trai của Trương Phi làm tiên phong. Hoàng Trung tuy còn sống nhưng đã cao tuổi, Lưu Bị cho rằng khó gánh vác trọng trách này nên không dùng. Hoàng Trung tức giận, quyết tự mình dẫn quân để chứng minh còn hữu dụng.

Hoàng Trung giống Quan Vũ, quá tự tin vào bản thân, coi thường mưu kế, cuối cùng trúng phục kích mà chết. (Ảnh: Sohu)

Ông thách chiến quân Ngô, gặp ngay doanh trại của Phan Chương. Lúc đầu, Phan Chương cho bộ tướng Sử Tích ra nghênh chiến, nhưng Sử Tích nhanh chóng bị Hoàng Trung chém chết. Phan Chương buộc phải đích thân xuất trận, song cũng nhanh chóng thất bại trước Hoàng Trung.

Tuy vậy, ông không nản mà bày kế. Giả vờ thua để nhử Hoàng Trung đuổi theo, dẫn dụ vào vòng vây. Hoàng Trung giống Quan Vũ, quá tự tin vào bản thân, coi thường mưu kế, cuối cùng trúng phục kích, bị tên bắn trọng thương mà qua đời.

Quan Hưng giết Phan Chương

Thế nhưng, kết cục của Phan Chương lại khá bất ngờ. Trong Tam quốc diễn nghĩa, ông bị con trai Quan Vũ là Quan Hưng dễ dàng chém chết. Nghe thì hợp lý, nhưng xét kỹ lại không đơn giản. Quan Hưng võ nghệ có thể hơn Phan Chương, nhưng về trí mưu thì chưa chắc bằng. Ông lại mang tính nóng nảy, khá giống cha mình, hay dựa sức hơn là dùng kế.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Phan Chương bị con trai Quan Vũ là Quan Hưng dễ dàng chém chết. (Ảnh: Sohu)

Khi hai người giao chiến, Phan Chương dựa vào mưu mẹo đã khéo léo tránh được sự truy đuổi của Quan Hưng và tạm thời trốn thoát. Nhưng Quan Hưng không bỏ cuộc, ráo riết truy tìm. Cuối cùng phát hiện ông trốn trong một nhà dân, liền lớn tiếng quát: "Tên giặc kia chớ chạy!". Phan Chương nghe tiếng thì định bỏ chạy. Nếu Quan Hưng kiên nhẫn chờ ông vào hẳn trong nhà rồi bất ngờ ra tay, cơ hội thành công còn cao. Nhưng vì nóng vội, ông đã đánh động trước.

Phan Chương lại hoảng loạn, bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, bị Quan Hưng bắt kịp mà chém chết. (Ảnh: Sohu)

Song lần này, Phan Chương lại hoảng loạn, bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, bị Quan Hưng bắt kịp mà chém chết. Nhiều học giả bình luận rằng, diễn biến này thực ra là dụng ý của La Quán Trung để xoa dịu độc giả và trả mối thù cho Quan Vũ.

Tóm lại, Quan Vũ và Hoàng Trung không thắng nổi Phan Chương là bởi họ quá tự tin vào võ lực, xem nhẹ chiến lực. Còn Quan Hưng chém được Phan Chương, không hẳn bởi thực lực, mà phần nhiều là dụng ý tiểu thuyết do tác giả sắp đặt.

