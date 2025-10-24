Vị tướng có cái chết tức tưởi nhất Tam Quốc: Bị hạ theo cách khó tin

Đáp án đúng là: B. Tôn Kiên, khai quốc công thần Đông Ngô
Giải thích: Tôn Kiên, tự Văn Đài, là khai quốc công thần Đông Ngô, bị hạ sát năm 191 trong trận chiến tại Kinh Châu. Ông truy đuổi quân của Hoàng Tổ, thuộc hạ Lưu Biểu, nhưng bị phục kích trong rừng trúc và trúng tên tử trận. Hoàng Tổ, được mô tả là “thường bại tướng quân” trong Tam Quốc Chí, chỉ thành công nhờ may mắn. Cái chết của Tôn Kiên, một danh tướng lừng lẫy, trước một đối thủ kém cỏi như Hoàng Tổ, khiến sự kiện này trở nên đặc biệt tức tưởi, làm nổi bật tính bi kịch của một bậc anh hùng.
Đáp án đúng là: C. Tôn Kiên bị hạ bởi tướng vô danh trong lúc vang danh
Giải thích: Tôn Kiên, khai quốc công thần Đông Ngô, bị Hoàng Tổ – một tướng vô danh được gọi là “thường bại tướng quân” – hạ sát năm 191 bằng mai phục đơn giản. Trong khi đó, Quan Vũ chết do chiến bại trong trận lớn trước Mã Trung. Cái chết của Tôn Kiên, khi ông đang vang danh khắp thiên hạ, trước một đối thủ kém cỏi, khiến nó đặc biệt tức tưởi, vượt qua sự hy sinh của Quan Vũ về mức độ bi kịch.
Đáp án đúng là: D. Bị gia tộc họ Tôn truy sát trả thù
Giải thích: Sau khi hạ sát Tôn Kiên năm 191 bằng mai phục, Hoàng Tổ, thuộc hạ của Lưu Biểu, trở thành mục tiêu trả thù của gia tộc họ Tôn. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, mười mấy năm sau, Đông Ngô liên tục truy sát Hoàng Tổ vì hành động này. Là một tướng vô mưu, chỉ có chiến công duy nhất nhờ may mắn, Hoàng Tổ chịu hậu quả nặng nề từ sự thù hận của gia tộc họ Tôn, làm nổi bật tính bi kịch của sự kiện.