Vị tướng có cái chết tức tưởi nhất Tam Quốc: Bị hạ theo cách khó tin

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Vị tướng thời Tam Quốc bị hạ sát tức tưởi trong trận chiến tại Kinh Châu năm 191 là ai?

A Hoàng Tổ, thuộc hạ vô danh của Lưu Biểu B Tôn Kiên, khai quốc công thần Đông Ngô C Lưu Biểu, Thứ sử Kinh Châu đầy mưu lược D Đổng Trác, kẻ thù của các lộ chư hầu