HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vị tướng bị hạ thấp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Thực tế mạnh ngang Lữ Bố, mưu lược vượt trội Triệu Vân

Nguyệt Phạm |

Vị tướng này là ai?

Quizz Vị tướng bị hạ thấp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Thực tế mạnh ngang Lữ Bố, mưu lược vượt trội Triệu Vân – 3 câu hỏi
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Vị tướng Thục Hán bị La Quán Trung “hạ thấp” đáng kể trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nhưng thực tế mạnh ngang Lữ Bố, mưu lược vượt trội Triệu Vân là ai?

Đáp án đúng là: D. Mã Siêu

Khi Lưu Bị muốn phong Hoàng Trung làm Hậu tướng quân ngang hàng Quan Vũ, Gia Cát Lượng khuyên can, cho rằng Mã Siêu mới xứng đáng hơn vì tài năng quân sự và mưu lược vượt trội. Ông nhận xét Mã Siêu không chỉ võ nghệ ngang ngửa Lữ Bố mà khả năng chỉ huy, bày binh bố trận và tầm nhìn chiến lược đều vượt hẳn Triệu Vân – người vốn nổi tiếng dũng mãnh nhưng ít được giao trọng trách độc lập cầm quân lớn.

Vị tướng bị hạ thấp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Thực tế mạnh ngang Lữ Bố, mưu lược vượt trội Triệu Vân- Ảnh 1.

Lữ Bố và Triệu Vân. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Sự kiện nào chứng minh uy danh của Mã Siêu lớn đến mức khiến Lưu Chương lập tức mở cổng thành đầu hàng Lưu Bị?

Đáp án đúng là: B. Mã Siêu dẫn quân Tây Lương quy hàng Thục Hán

Năm 214, khi Lưu Bị vây thành Ích Châu, Lưu Chương nghe tin Mã Siêu – danh tướng Tây Lương lừng lẫy – đã quy hàng Lưu Bị liền hoảng sợ, lập tức mở cổng thành đầu hàng. Sự kiện này cho thấy uy danh quân sự và sức ảnh hưởng của Mã Siêu lúc bấy giờ còn vượt cả Triệu Vân, đủ khiến đối phương mất ý chí chiến đấu mà không cần giao tranh.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Trong trận Đồng Quan, hành động nào của Tào Tháo chứng tỏ ông thực sự khiếp sợ sức mạnh của Mã Siêu?

Đáp án đúng là: B. Cắt râu, bỏ áo choàng để chạy trốn

Năm 211, tại trận Đồng Quan, Mã Siêu dẫn quân Tây Lương truy kích khiến đại quân Tào Tháo tan tác. Tào Tháo hoảng loạn đến mức tự tay cắt râu, bỏ áo choàng để ngụy trang chạy thoát thân – chi tiết được ghi rõ trong chính sử (Tư trị thông giám, Ngụy thư). Nếu không có Hứa Chử và Tào Hồng liều chết cản hậu, Tào Tháo đã bỏ mạng, chứng minh sức mạnh thực sự của Mã Siêu vượt xa những gì Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

Tin ngắn

báo mới

Quan Vũ

triệu vân

lưu bị

Gia Cát Lượng

Tào Tháo

thục hán

hoàng trung

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Trương Phi

mã siêu

lữ bố

vị tướng

Quizz Soha

lưu chương

trận đồng quan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại