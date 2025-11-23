Vị tướng bị hạ thấp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Thực tế mạnh ngang Lữ Bố, mưu lược vượt trội Triệu Vân

Đáp án đúng là: D. Mã Siêu
Khi Lưu Bị muốn phong Hoàng Trung làm Hậu tướng quân ngang hàng Quan Vũ, Gia Cát Lượng khuyên can, cho rằng Mã Siêu mới xứng đáng hơn vì tài năng quân sự và mưu lược vượt trội. Ông nhận xét Mã Siêu không chỉ võ nghệ ngang ngửa Lữ Bố mà khả năng chỉ huy, bày binh bố trận và tầm nhìn chiến lược đều vượt hẳn Triệu Vân – người vốn nổi tiếng dũng mãnh nhưng ít được giao trọng trách độc lập cầm quân lớn.
Đáp án đúng là: B. Mã Siêu dẫn quân Tây Lương quy hàng Thục Hán
Năm 214, khi Lưu Bị vây thành Ích Châu, Lưu Chương nghe tin Mã Siêu – danh tướng Tây Lương lừng lẫy – đã quy hàng Lưu Bị liền hoảng sợ, lập tức mở cổng thành đầu hàng. Sự kiện này cho thấy uy danh quân sự và sức ảnh hưởng của Mã Siêu lúc bấy giờ còn vượt cả Triệu Vân, đủ khiến đối phương mất ý chí chiến đấu mà không cần giao tranh.
Đáp án đúng là: B. Cắt râu, bỏ áo choàng để chạy trốn
Năm 211, tại trận Đồng Quan, Mã Siêu dẫn quân Tây Lương truy kích khiến đại quân Tào Tháo tan tác. Tào Tháo hoảng loạn đến mức tự tay cắt râu, bỏ áo choàng để ngụy trang chạy thoát thân – chi tiết được ghi rõ trong chính sử (Tư trị thông giám, Ngụy thư). Nếu không có Hứa Chử và Tào Hồng liều chết cản hậu, Tào Tháo đã bỏ mạng, chứng minh sức mạnh thực sự của Mã Siêu vượt xa những gì Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả.