Vị tướng bị hạ thấp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Thực tế mạnh ngang Lữ Bố, mưu lược vượt trội Triệu Vân

Khi Lưu Bị muốn phong Hoàng Trung làm Hậu tướng quân ngang hàng Quan Vũ, Gia Cát Lượng khuyên can, cho rằng Mã Siêu mới xứng đáng hơn vì tài năng quân sự và mưu lược vượt trội. Ông nhận xét Mã Siêu không chỉ võ nghệ ngang ngửa Lữ Bố mà khả năng chỉ huy, bày binh bố trận và tầm nhìn chiến lược đều vượt hẳn Triệu Vân – người vốn nổi tiếng dũng mãnh nhưng ít được giao trọng trách độc lập cầm quân lớn.

Hỏi 1: Vị tướng Thục Hán bị La Quán Trung “hạ thấp” đáng kể trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nhưng thực tế mạnh ngang Lữ Bố, mưu lược vượt trội Triệu Vân là ai?

Hỏi 2: Sự kiện nào chứng minh uy danh của Mã Siêu lớn đến mức khiến Lưu Chương lập tức mở cổng thành đầu hàng Lưu Bị?

A Mã Siêu đánh bại Trương Phi ở Hán Trung B Mã Siêu dẫn quân Tây Lương quy hàng Thục Hán C Mã Siêu chém Nhan Lương ở Bạch Mã D Mã Siêu phá vòng vây ở Trường Bản