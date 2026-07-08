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Vì sao xuất hiện vòi rồng khổng lồ ở Hưng Yên ?

Nguyễn Hoài
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Một vùng xoáy thấp hình thành ngay trên khu vực ven biển miền Bắc là nguyên nhân gây ra hiện tượng vòi rồng hiếm gặp tại khu vực xã Minh Quang, Hưng Yên (huyện Kiến Xương của Thái Bình cũ) vào chiều 8/7.

Chiều 8/7, một vòi rồng đã xuất hiện tại khu vực xã Minh Quang, Hưng Yên. Dù nhanh chóng tan đi và không gây thiệt hại, sự hình thành và xuất hiện của vòi rồng này nhận được sự chú ý lớn của dư luận bởi đây là hiện tượng khá hiếm gặp tại Việt Nam.

Lý giải về sự hình thành của vòi rồng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết: Hôm nay, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Trong đó, riêng vùng ven biển Hưng Yên, Ninh Bình xuất hiện một vùng xoáy thấp trên khu vực của rãnh áp thấp, dẫn đến hình thành vùng mây đối lưu đậm đặc ngay trên khu vực ven biển Đông Bắc Bộ.

Hình ảnh vòi rồng ở xã Minh Quang, Hưng Yên (Kiến Xương, Thái Bình cũ) chiều 8/7.

Hiện tượng vòi rồng ở khu vực biển Hưng Yên (Thái Bình cũ) nằm trong vùng đối lưu mạnh do rãnh áp thấp này tạo ra.

Dù vòi rồng, lốc xoáy là hiện tượng thiên nhiên khá hiếm gặp ở Việt Nam, đây vẫn được xếp vào nhóm thiên tai nguy hiểm bởi tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác.

Video vòi rồng ở Hưng Yên chiều 8/7.

Trước đó vào ngày 29/9/2025, khi Bualoi – một trong những cơn bão nguy hiểm nhất năm 2025 đang quần thảo ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh thì tại Ninh Bình, rìa phía đông bắc cơn bão, những trận dông, lốc xoáy kinh hoàng đã xảy ra.

Dù chỉ xuất hiện thời gian ngắn, dông lốc đã để lại hậu quả vô cùng tang thương với 9 người chết, 24 người bị thương, khiến Ninh Bình trở thành địa phương có thiệt hại rất nặng nề dù bão không đổ bộ trực tiếp.

Cùng nằm ở rìa cơn bão, khoảng 10h30 ngày 29/9/2025, trên địa bàn các xã Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh của Hưng Yên, dông lốc càn quét qua khiến 2 người chết và 9 người bị thương.

Ngoài Ninh Bình, Hưng Yên, rìa phía bắc cơn bão Bulaoi cũng gây ra dông lốc ở nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Hà Nội, gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất.

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