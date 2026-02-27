Vì sao xe màu trắng được ưa chuộng nhất?

Trong những năm gần đây, nếu quan sát tại các bãi đỗ xe hoặc trên đường phố Mỹ, dễ dàng nhận thấy phần lớn ô tô mang các tông màu trung tính như trắng, đen và xám. Thực tế, các nghiên cứu thị trường cho thấy nhóm màu này chiếm tới khoảng 80% tổng lượng xe lưu hành - một xu hướng đã hình thành trong suốt hai thập kỷ qua.

Theo Báo cáo xu hướng màu sơn ô tô 2021 của PPG, bốn màu trắng, đen, xám và bạc chiếm 78% tổng số xe xuất xưởng trên toàn thế giới. Trong đó, trắng luôn duy trì vị trí dẫn đầu. Ngược lại, các màu nổi như đỏ và xanh dương cộng lại chỉ chiếm khoảng 15%.

Đến cuối năm 2025, Báo cáo xu hướng màu sơn ô tô cầu lần thứ 73 do công ty sơn Axalta (Mỹ) công bố tiếp tục ghi nhận xu hướng tương tự. Trên phạm vi toàn cầu, trắng chiếm gần 30%, tiếp theo là đen (23%) và xám (22%). Bạc có xu hướng giảm, trong khi xanh dương là màu nổi phổ biến nhất.

Tại khu vực Bắc Mỹ, trắng vẫn là lựa chọn hàng đầu với 31% thị phần. Tuy nhiên, đỏ (7%) và xanh dương (10%) ghi nhận mức tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu thể hiện cá tính của người tiêu dùng đang dần gia tăng.

Theo các chuyên gia phân tích, xu hướng này xuất phát từ cả phía cung và cầu. Đại lý thường ưu tiên nhập các màu "an toàn", dễ bán lại, trong khi người tiêu dùng cũng cân nhắc giá trị chuyển nhượng khi lựa chọn màu xe.

Phân tích của trang iSeeCars trên hơn 20 triệu xe đời 2004-2023 được giao dịch trong giai đoạn 2023-2024 cho thấy, nhóm màu trung tính chiếm khoảng 80% tổng lượng xe năm 2023, tăng mạnh so với mức 60% của năm 2004.

Trong giai đoạn 2004-2023, màu xám tăng thị phần mạnh nhất (gần 82%), tiếp đến là trắng (hơn 77%) và đen (hơn 56%). Trắng vẫn là màu phổ biến nhất trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Ở chiều ngược lại, các màu như vàng ánh kim, tím, nâu và be đều mất hơn 80% thị phần trong cùng thời kỳ. Xanh lá là màu ngoài nhóm trung tính hiếm hoi ghi nhận mức tăng nhẹ kể từ năm 2020.

Dù màu trung tính vẫn chiếm ưu thế, các báo cáo gần đây cho thấy nhu cầu đối với những gam màu nổi và các kiểu hoàn thiện đặc biệt như sơn hai tông màu, sơn ba lớp hay lớp phủ bóng màu đang tăng lên. Sự phát triển của công nghệ sơn mới giúp rút ngắn thời gian sản xuất cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, xe màu nổi còn mang lại một số lợi thế nhất định. Một số nghiên cứu cho thấy các màu sáng như cam hoặc vàng có thể giúp phương tiện dễ được nhận diện hơn trong điều kiện giao thông phức tạp. Ngoài ra, với những mẫu xe được ưa chuộng, màu sắc khác biệt đôi khi tạo lợi thế khi bán lại.

Dù vậy, trong bối cảnh phần lớn thị trường vẫn ưu tiên sự đơn giản và trung tính, những chiếc xe nhiều màu sắc đang trở nên hiếm gặp hơn so với hai thập kỷ trước. Tuy nhiên, dấu hiệu gia tăng trở lại của các gam màu đỏ và xanh dương cho thấy thị hiếu người tiêu dùng có thể đang bước vào một chu kỳ thay đổi mới.

