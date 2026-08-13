Vì sao wifi trong nhà ở rất gần nhưng tín hiệu lại yếu hơn của hàng xóm?

Liệu bộ định tuyến không dây của hàng xóm có thể ảnh hưởng đến cường độ Wi-Fi của bạn không?

Dù trả tiền cho gói cước tốc độ cao, kết nối Wi-Fi trong nhà bạn vẫn có lúc chập chờn hoặc chậm một cách khó hiểu. Nguyên nhân đôi khi không đến từ nhà cung cấp dịch vụ mạng, mà xuất phát từ chính router của nhà hàng xóm đang "xâm lấn" và gây nhiễu sóng trong cùng một không gian.

Vì sao Wi-Fi hàng xóm lại làm chậm mạng nhà bạn?

Nhiệm vụ cốt lõi của router Wi-Fi rất đơn giản: chuyển đổi dữ liệu từ đường truyền cáp internet thành tín hiệu sóng vô tuyến. Tương tự như sóng đài radio, router phát tín hiệu trên các tần số được định sẵn. Hiện nay, hầu hết các bộ phát Wi-Fi thương mại đều sử dụng hai dải tần chính là 2.4 GHz và 5 GHz.

Khi nhiều thiết bị cùng phát tín hiệu trên các tần số này trong một khu vực hẹp, hiện tượng xung đột dữ liệu sẽ xảy ra. Wi-Fi của nhà hàng xóm hoàn toàn có thể làm suy giảm sức mạnh tín hiệu mạng nhà bạn do hiện tượng tắc nghẽn kênh sóng. Tình trạng này tương tự như việc có quá nhiều xe hơi cùng lưu thông trên một làn đường, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Sóng Wi-Fi không dừng lại ở ranh giới đất hay bức tường nhà bạn. Các router hiện đại được thiết kế để phát tín hiệu xa nhất có thể, xuyên qua bê tông và các vật cản vật lý. Do đó, hiện tượng nhiễu sóng đặc biệt nghiêm trọng tại các khu căn hộ chung cư, nhà liền kề hoặc nhà phố có khoảng cách giữa các hộ gia đình quá sát nhau.

Ảnh: All Connect

Băng thông 2.4 GHz và 5 GHz

Dải tần 2.4 GHz là dải tần truyền thống, thường được dùng cho các tác vụ cơ bản như duyệt web hoặc kết nối thiết bị thông minh. Dải tần này có phạm vi phủ sóng rộng nhưng lại rất dễ bị nhiễu. Nguyên nhân là vì 2.4 GHz chỉ cung cấp tổng cộng 11 kênh sóng, trong đó có rất nhiều kênh bị chồng lấp lên nhau.

Trái ngược với 2.4 GHz, dải tần 5 GHz sở hữu không gian rộng rãi hơn với 25 kênh sóng riêng biệt. Các kênh trên dải 5 GHz không bị chồng lấp, cho phép truyền tải dung lượng dữ liệu lớn hơn, rất phù hợp cho việc xem video 4K hay chơi game trực tuyến.

Tuy nhiên, dải tần 5 GHz không hoàn toàn miễn nhiễm với hiện tượng nghẽn mạng. Nếu nhiều hộ gia đình xung quanh cùng truy cập các tác vụ nặng trên dải 5 GHz vào giờ cao điểm, tốc độ kết nối của bạn vẫn sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt.

Tối ưu vị trí và đổi kênh sóng thông minh

Để khắc phục hiện tượng nhiễu sóng từ nhà xóm, người dùng không nhất thiết phải nâng cấp gói cước đắt đỏ mà có thể áp dụng ngay các điều chỉnh kỹ thuật cơ bản.

Thay đổi vị trí đặt router: Vị trí lắp đặt bộ phát Wi-Fi là yếu tố then chốt quyết định chất lượng tín hiệu trong nhà. Bạn nên di chuyển router tránh xa các bức tường chung hoặc góc nhà giáp ranh với nhà hàng xóm. Vị trí lý tưởng nhất cho router luôn là khu vực trung tâm của ngôi nhà, trên cao và thoáng đãng.

Đổi sang kênh sóng không chồng lấp: Đối với dải tần 2.4 GHz, giải pháp hiệu quả là chủ động cài đặt router hoạt động trên các kênh sóng không bị chồng lấp, cụ thể là kênh 1, kênh 6 hoặc kênh 11.

Truy cập giao diện quản trị thiết bị: Bạn có thể dễ dàng thay đổi các thông số này bằng cách truy cập vào trang quản trị của router thông qua trình duyệt web (nhập địa chỉ IP mặc định) hoặc ứng dụng di động do nhà mạng/nhà sản xuất cung cấp.

Trong trường hợp vị trí đặt router bị cố định do dây cáp internet, việc thay đổi kênh sóng hoặc trang bị thêm các tấm chắn hướng sóng sẽ giúp định hình lại vùng phủ sóng, giảm thiểu tác động tiêu cực từ các nguồn phát xung quanh.

Sự can thiệp sóng Wi-Fi giữa các nhà lân cận là một vấn đề kỹ thuật tất yếu trong môi trường đô thị hiện đại. Việc hiểu rõ cơ chế hoạt động của dải tần 2.4 GHz, 5 GHz cũng như chủ động tối ưu hóa vị trí thiết bị và chuyển đổi kênh sóng sẽ giúp bạn duy trì một kết nối internet ổn định, mượt mà mà không phụ thuộc vào việc nhà hàng xóm đang sử dụng mạng ra sao.