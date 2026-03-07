Vì sao vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, Hằng Túi "ăn hoa hồng" đến 47-67 triệu/ngày nhờ tiếp thị liên kết?

Gần đây, câu chuyện kiếm tiền từ affiliate marketing (tiếp thị liên kết) trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội khi một số KOL/KOC công khai doanh thu từ các nền tảng thương mại điện tử.

Trong đó, hai cái tên khiến nhiều người chú ý là Hồng Nhung - vợ NSND Xuân Bắc và hot mom Hằng Túi.

Hồng Nhung thường xuyên chia sẻ hoa hồng affiliate nhận được theo ngày. Thời điểm đầu năm 2026, con số dao động khoảng 15-17 triệu đồng, sau đó tăng lên 26-29 triệu, rồi hơn 30 triệu đồng mỗi ngày. Gần đây nhất, trong chia sẻ về hoạt động affiliate ngày 3/3, cô cho biết đã có khoảng 2.500 đơn hàng được đặt từ link của mình, với hoa hồng ước tính khoảng 47,7 triệu đồng chỉ trong một ngày.

Hoa hồng ước tính của Hồng Nhung là 47,7 triệu đồng trong ngày 3/3.

Trong khi đó, Hằng Túi - người có hơn 20 năm kinh doanh online cũng khiến nhiều người xuýt xoa khi cho biết hoa hồng từ affiliate có thể đạt hơn 67 triệu đồng/ngày.

Hoa hồng ước tính của Hằng Túi là 67,2 triệu đồng trong ngày 2/2.

Những con số này khiến không ít cư dân mạng bất ngờ. Bên dưới các bài đăng, nhiều người thậm chí bình luận rằng “một ngày của chị bằng 1-2 tháng lương của mình”, đồng thời tò mò: điều gì giúp họ có thể kiếm được số tiền lớn như vậy từ affiliate?

Vì sao Hồng Nhung - Hằng Túi có thể kiếm được nhiều tiền từ affiliate?

Nhìn vào cách hoạt động của hai nhân vật này, có thể thấy thành công trong affiliate không chỉ đến từ việc gắn link bán hàng, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Lợi thế nổi tiếng và có tệp người theo dõi lớn

Yếu tố đầu tiên và cũng quan trọng nhất là độ phủ trên mạng xã hội. Việc có sẵn một cộng đồng người theo dõi đông đảo giúp nội dung dễ tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người. Trong affiliate marketing, lượt tiếp cận càng lớn thì khả năng phát sinh đơn hàng càng cao. Hồng Nhung vốn được nhiều người biết đến với vai trò là vợ của NSND Xuân Bắc, có nhiều bài đăng chia sẻ quan điểm, chuyện đời sống. Hiện tại, Hồng Nhung sở hữu Facebook cá nhân với 188N follower.

Trong khí đó, Hằng Túi đã xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh online suốt nhiều năm. Hằng Túi sở hữu Facebook cá nhân lên tới 460N follower.

Cả Hằng Túi và Hồng Nhung đều là những người sở hữu lượng follower lớn trên MXH.

Đáng chú ý, phần lớn người theo dõi của hai nhân vật này là phụ nữ, nhóm khách hàng có nhu cầu mua sắm khá đa dạng trong đời sống hàng ngày. Từ mỹ phẩm, đồ chăm sóc cá nhân, quần áo cho đến các sản phẩm gia dụng, thực phẩm hay đồ dùng gia đình, đây đều là những mặt hàng có tần suất tiêu dùng cao.

Khi những sản phẩm này được chia sẻ từ người mà họ theo dõi và tin tưởng trên mạng xã hội, khả năng người xem quyết định mua hàng qua link giới thiệu cũng cao hơn so với các hình thức quảng cáo thông thường.

Nội dung mang tính đời sống hữu ích, không chỉ đơn thuần bán hàng

Một điểm chung khác là cách chia sẻ nội dung khá tự nhiên. Trang cá nhân của họ không chỉ đăng sản phẩm mà còn có nhiều câu chuyện đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Các sản phẩm thường được giới thiệu như một phần của trải nghiệm cá nhân, thay vì quảng cáo theo kiểu truyền thống.

Cách kể chuyện này giúp nội dung trở nên gần gũi hơn và dễ tạo niềm tin với người xem.

Theo nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực marketing, content marketing có thể tạo tỷ lệ chuyển đổi cao gấp nhiều lần so với quảng cáo truyền thống, đặc biệt khi nội dung gắn với trải nghiệm thật.

Điều này cũng liên quan đến tâm lý mua hàng của người tiêu dùng. Thay vì tin vào những quảng cáo mang tính áp đặt, người mua thường có xu hướng tin tưởng hơn vào những chia sẻ mang tính cá nhân, giống như lời khuyên từ bạn bè hoặc người quen.

Trong marketing, hiện tượng này còn được gọi là “social proof” (bằng chứng xã hội) - khi người tiêu dùng có xu hướng tin vào lựa chọn của người khác, đặc biệt là những người họ theo dõi hoặc có thiện cảm trên mạng xã hội. Khi sản phẩm xuất hiện trong những câu chuyện đời sống quen thuộc, người xem cũng dễ hình dung việc sử dụng và quyết định mua hàng trở nên tự nhiên hơn.

Đa dạng sản phẩm, trải nghiệm thực tế trước khi chia sẻ và duy trì tần suất đăng bài

Các sản phẩm được giới thiệu thường xoay quanh những nhu cầu quen thuộc như mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, thời trang, đồ gia dụng hay thực phẩm thiết yếu. Đây đều là những mặt hàng có tần suất mua cao, đặc biệt với nhóm người theo dõi chủ yếu là phụ nữ.

Việc giới thiệu nhiều loại sản phẩm khác nhau cũng giúp tăng cơ hội phát sinh đơn hàng, khi người theo dõi có thể tìm thấy nhiều món đồ phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Tần suất đăng bài nhiều, chia sẻ những sản phẩm đã và đang dùng... Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, nhiều người làm affiliate cũng chú trọng trải nghiệm sản phẩm trước khi chia sẻ. Cách làm này giúp nội dung review trở nên chân thực hơn, bởi niềm tin của người theo dõi đóng vai trò rất lớn đối với quyết định mua hàng.

Hồng Nhung từng chia sẻ rằng bản thân đã chi khá nhiều tiền để mua và trải nghiệm nhiều loại sản phẩm trước khi giới thiệu với mọi người. Dưới bài đăng chia sẻ doanh thu lên đến 47,7 triệu đồng/ngày, có netizen để lại bình luận: “Phải công nhận chị tiêu dùng thông minh, chị đăng cái gì em cũng thấy đáng mua”. Trước nhận xét này, vợ NSND Xuân Bắc cho biết bản thân đã “ngốn tiền trải nghiệm đủ cung bậc” để có thể chia sẻ sản phẩm.

Ảnh chụp màn hình.

Chi tiết này phần nào cho thấy phía sau những bài giới thiệu là cả quá trình thử nghiệm và sử dụng thực tế.

Trong khi đó, với Hằng Túi, việc bán được nhiều đơn hàng qua link cũng giúp cô nhận thêm hỗ trợ từ nền tảng thương mại điện tử. Trong một bài đăng gần đây, hot mom cho biết mình đã nhận được email từ Shopee thông báo trang Facebook được chọn là đối tác affiliate có tăng trưởng tốt, đồng thời nền tảng sẽ cung cấp thêm voucher 20–30% cho khách hàng mua qua link của cô.

Theo chia sẻ này, các ưu đãi từ nền tảng cũng góp phần giúp người mua có thêm động lực đặt hàng thông qua link giới thiệu.

Ngoài ra, một yếu tố khác thường thấy ở những người làm affiliate hiệu quả là tần suất đăng bài khá đều đặn. Việc sản phẩm xuất hiện nhiều lần trong các bài đăng giúp tăng khả năng ghi nhớ. Khi người theo dõi có nhu cầu mua sắm, họ cũng dễ dàng quay lại những đường link đã được chia sẻ trước đó.

Affiliate marketing thực chất là một “cuộc chơi dài hạn”

Dù những con số thu nhập như 40-60 triệu đồng mỗi ngày có thể khiến nhiều người chú ý, nhưng trên thực tế, không phải ai tham gia affiliate marketing cũng đạt được kết quả tương tự.

Một số thống kê trong ngành cho thấy phần lớn người làm affiliate có mức thu nhập khá khiêm tốn. Chỉ một nhóm nhỏ có thể đạt đến mức doanh thu cao.

Điều này cho thấy affiliate marketing không đơn thuần là việc gắn link bán hàng. Để tạo ra nguồn thu ổn định, người làm nội dung thường cần thời gian dài xây dựng cộng đồng theo dõi, duy trì sự tin tưởng, đồng thời hiểu được nhu cầu và tâm lý mua sắm của người xem.

Ở góc độ này, những trường hợp như Hồng Nhung hay Hằng Túi phần nào phản ánh lợi thế của những người đã có sẵn tệp người theo dõi lớn và kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Đây cũng là nền tảng giúp các nội dung chia sẻ sản phẩm dễ tiếp cận người xem và có khả năng tạo ra đơn hàng cao hơn so với mặt bằng chung.

Ảnh: FBNV.

