Ngay từ những ngày đầu của Chiến dịch Quân sự Chung, nhiều người đã lo ngại về việc tại sao Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS), bất chấp ưu thế về quân số đáng kể so với Lực lượng Vũ trang Ukraine, lại không thể giành được ưu thế trên không phận Ukraine.

Các nhà phân tích từ kênh Telegram “Military Informant” đã mô tả tình hình và đưa ra các ví dụ để cố gắng trả lời câu hỏi này.

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga thực sự có nhiều loại máy bay được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO), nhưng vẫn có một số điểm hạn chế.

VKS có ưu thế vượt trội so với Lực lượng Không quân Ukraine với máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mang bom có hệ thống điều chỉnh mục tiêu UMPK, có tiêm kích đa năng Su-35S với tên lửa không đối không tiên tiến R-37M, có trực thăng tấn công Ka-52 với tên lửa LMUR.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là các máy bay Nga chỉ có thể làm tất cả những điều này nếu chúng hoạt động trên lãnh thổ do Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát, hoặc cùng lắm là cách tiền tuyến vài chục km.

Các nhà phân tích giải thích rằng, đây chính là lý do tại sao tầm bay của bom trang bị UMPK liên tục được tăng lên, vì điều này làm giảm rủi ro cho phi hành đoàn và máy bay, đồng thời cho phép tấn công các mục tiêu của Ukraine nằm sâu phía sau chiến tuyến, để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Các nhà phân tích chỉ ra, Lực lượng Vũ trang Ukraine về cơ bản không khác gì Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga, ngoại trừ việc máy bay Ukraine không có khả năng tham gia không chiến với chiến đấu cơ Nga do trang thiết bị và vũ khí kém hơn.

Ngoài ra, chúng ta thấy bức tranh hoàn toàn giống nhau: Máy bay chiến đấu của cả 2 bên chỉ bay trên lãnh thổ của mình, tấn công bằng bom lượn vượt qua chiến tuyến và các hoạt động chống máy bay không người lái ở hậu phương.

Họ chỉ ra, việc một bên chiếm ưu thế trên không phải giống như những gì xảy ra ở Iran, nơi các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và UAV của Mỹ - Israel bay lượn trên mục tiêu mà không bị trừng phạt, tiến hành các cuộc không kích sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, sở dĩ Mỹ và Israel làm được là do trước đó họ đã tiến hành một chiến dịch hiệu quả để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran, trong khi Nga không hoàn toàn dập tắt được hệ thống phòng không của Ukraine.

Do sự lạc hậu về tổ chức, tình báo kém phát triển và thiếu lực lượng không quân chuyên dụng, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga không thể tiến hành một chiến dịch tương tự để chinh phục bầu trời đối phương.

Chính vì lý do này, trong suốt bốn năm qua, hàng chục tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái đã được bắn vào sân bay Starokostiantyniv nhằm mục đích tấn công các máy bay đóng tại đó và các hầm chứa của chúng, trong khi các máy bay Su-24M của Ukraine vẫn thường xuyên cất cánh từ đó và phóng tên lửa hành trình tấn công vào hậu phương của Nga.

Bài báo cũng lưu ý về việc “cuộc chiến định kỳ hàng năm với lưới điện của Ukraine” đã kéo dài tới bốn năm, nhưng vẫn chưa kết thúc bất chấp những nỗ lực của Nga.

Moscow đã đầu tư một lượng lớn nhân lực và nguồn lực vào các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng nói chung và hệ thống điện nói riêng, nhưng kết quả đáng kể nhất chỉ là tình trạng mất điện trong một vài ngày ở Ukraine.

Các nhà phân tích kết luận rằng, tất cả các sân bay quân sự không nằm trên tiền tuyến ở Ukraine đều đã và sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Thực trạng này chỉ có thể chấm dứt nếu VKS tự tái cấu trúc hoặc Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga trao cho nó quyền hoạt động độc lập với Lực lượng Lục quân Nga trong khuôn khổ Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

VKS hiện chỉ tham gia với tư cách là một bộ phận hỗ trợ lực lượng mặt đất, chỉ đảm nhận nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho các đơn vị mặt đất tiến công bằng các cuộc không kích vào các vị trí dọc theo đường tiếp xúc.

Nếu Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga trở thành một nhánh thực sự độc lập, tương đương với vai trò của lực lượng mặt đất, có cả khả năng thực hiện nhiệm vụ yểm trợ mặt đất và chiến đấu ở trên không, thì khi đó Nga sẽ giành quyền kiểm soát tuyệt đối không phận Ukraine.