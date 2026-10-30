Vì sao Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi cả trăm tỷ mỗi tháng để trả lương cho hơn 20.000 người không phải là nhân viên của công ty?

Cả thị trường bất động sản đang xôn xao với thông tin Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang thay sàn trả lương 7-8,5 triệu đồng mỗi tháng cho gần 20.000 môi giới để họ bám trụ với nghề, vượt qua giai đoạn khó.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang biến động, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa triển khai chính sách chưa từng có tiền lệ: hỗ trợ lương cứng 7–8,5 triệu đồng/tháng cho khoảng 20.000 môi giới độc quyền bán sản phẩm của Tập đoàn. Chính sách này khiến không ít người trong ngành "vỡ òa", và được xem như hành động nuôi sale hộ sàn, nuôi quân cho cả thị trường.

Trao đổi với chúng tôi ông Hoàng Liên Sơn – Tổng Giám đốc AlphaReal, một trong những đại lý Hạng A chiến lược của Vinhomes cho biết đây là hành động "vô tiền khoáng hậu", khó tin nổi đối với cách làm của chủ đầu tư lớn.

Trong lúc thị trường khó, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại quyết định hỗ trợ đội ngũ môi giới. Là doanh nghiệp trực tiếp được hưởng lợi từ chính sách trên, ông đánh giá thế nào?

Đúng là hiện nay chính sách của Vinhomes đang bảo bọc cho toàn thị trường khi sẵn sàng đứng ra trả lương cho 20.0000 môi giới với chi phí ướng tính lên đến cả trăm tỷ đồng để họ có thu nhập, kinh phí hoạt động, không bỏ nghề.

Khi qua được giai đoạn khó khăn, đội ngũ sale được đào tạo bài bản sẽ trở thành chuyên viên tư vấn bán hàng thiện chiến, vững vàng, cùng với chủ đầu tư Vinhomes chinh phục những mục tiêu cao hơn trong chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản.

Ông Hoàng Liên Sơn – Tổng Giám đốc AlphaReal.

Từ trước đến nay đã từng có chủ đầu tư nào đưa ra chính sách "vô tiền khoáng hậu" tương tự chưa, thưa ông?

Chưa từng có! Đây là lần đầu tiên thị trường có một chủ đầu tư dám làm như vậy. Vinhomes đã nhìn thấy thực tế từ giai đoạn Covid-19 vài năm trước. Thời điểm đó, các sàn môi giới đóng cửa, môi giới bỏ nghề rất nhiều. Khi thị trường phát triển trở lại, tuyển môi giới rất khó. Đặc biệt, chất lượng môi giới không được đảm bảo.

Chính sách rất hấp dẫn nhưng có phải chỉ có "sàn ruột" của Vinhomes mới được ưu ái áp dụng?

Bất kỳ sàn nào đủ điều kiện cam kết độc quyền bán hàng Vinhomes đều được chấp nhận. Không phân biệt sàn trong hay ngoài. Đặc biệt, không giới hạn số lượng nhân sự được hưởng. Đây chính là "sự nhân văn" trong cách làm lớn, nghĩ lớn của doanh nghiệp đầu tàu của thị trường . ?

Nhiều sàn BĐS đứng trước nguy cơ giải thể, gặp được chính sách này như "chết đuối vớt cọc". Theo ông, liệu có đúng?

Đúng là rất nhiều sàn kiểu "chết đuối vớt cọc". Nhiều sàn giao dịch đã gần như hết tiền hoạt động, hàng nghìn môi giới có nguy cơ thất nghiệp dài hạn. Đặc biệt, cơ hội chuyển đổi nghề của môi giới sang ngành nghề khác càng khó khăn hơn trong bối cảnh hiện tại khi các ngành khác đang đào thải nhân sự rất mạnh bởi sự thay thế của AI.

Vinhomes trả lương cho sale thay sàn, giúp sàn không chỉ giữ quân mà còn liên tục tuyển dụng, đào tạo để có thêm nguồn lực mới chất lượng hơn.

Nếu nhìn bề ngoài thì rõ ràng các sàn đang hưởng lợi, còn thực tế các sàn có áp lực không khi nhận chính sách hỗ trợ này?

Có chứ, áp lực lớn lắm! Vinhomes bỏ tiền ra nuôi quân, hỗ trợ lương cứng, hỗ trợ chi phí hoạt động, nhưng sàn phải chứng minh được hiệu quả. Không bán được hàng thì tiền nuôi cũng sẽ hết. Đó là áp lực rất thực tế. Không phải nhận tiền rồi ngồi không, mà phải biến số tiền hỗ trợ đó thành kết quả kinh doanh. Nếu không, sau vài tháng sẽ không còn nguồn lực để duy trì.

Chính vì vậy, các sàn đều phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để biến áp lực thành động lực.

Nhiều người lúc mới nghe Vinhomes nuôi quân hộ sàn bán tin bán nghi, thực tế đến này số lượng môi giới được hưởng đã lên khoảng 20.000 sale. Có sự khác biệt gì về cách làm của Vinhomes so với một số chủ đầu tư khác?

Với các chủ đầu tư khác, có nơi còn nợ hoa hồng, môi giới đòi mãi chưa trả thì không bao giờ sàn nghĩ chủ đầu tư sẽ đứng ra hỗ trợ tài chính cho sale lúc khó khăn.

Hiếm có đơn vị nào sát với đội ngũ bán hàng như Vinhomes khi liên tục họp với các đại lý chiến lược, xem tình hình khách hàng, nghe ý kiến của các sàn và ngay lập tức có những chính sách phản ứng rất linh hoạt.

Có ý kiến cho rằng cách làm của Vinhomes sẽ không khác gì "mang muối bỏ bể". Bỏ tiền ra biết khi nào thu lại được. Ở phía sàn, ông đánh giá thế nào?

Với Vingroup, có rất nhiều điều không tưởng nhưng đã thành sự thật, ví dụ như sự thành công của VinFast hay Xanh SM.

Nhìn các dự án Vinhomes, mỗi đại công trình thường có 10.000–20.000 công nhân. Nhân công bây giờ được trả lương lên tới cả triệu đồng một ngày. Thợ phụ có thể hơn 20 triệu/tháng, thợ chính lên tới 35–40 triệu/tháng. Ngày xưa người dân phải đi nước ngoài lao động rất khổ, một năm góp về được vài trăm triệu. Bây giờ có thể làm ngay trên mảnh đất của mình, tích lũy cũng được 200–400 triệu một năm tùy nghề, mà là xây dựng cho chính đất nước mình.

Đối với thị trường bất động sản, muốn phát triển thì phải bán được hàng, muốn bán được hàng thì phải có đội ngũ bán hàng tiên phong.

Chính sách nuôi quân của Vinhomes giữ được 20–30 nghìn nhân sự có chuyên môn thì khi thị trường tốt trở lại, họ sẽ mang dòng tiền về cho tập đoàn, phát triển dự án, nộp ngân sách, làm hạ tầng cho đất nước. Đó là cách nghĩ dài hạn, vì cả ngành và vì cả đất nước.

Xin cảm ơn ông!



