Vì sao Vingroup chọn JVevermind làm CEO hãng phim?

Ngày 27/5/2026, Vingroup công bố anh Trần Đức Việt (được biết đến nhiều hơn với cái tên JVevermind), làm CEO Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film. Dự án đầu tay là series phim lịch sử về nhà Trần, ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, dự kiến khởi quay tháng 7 và phát sóng cuối năm.

Với nhiều bạn trẻ lớn lên cùng với TikTok thậm chí còn tự hỏi: ông này là ai vậy?

Nút vàng đầu tiên Youtube của Việt Nam, lọt vào Forbes châu Á, rồi tự xóa hết và biến mất

Trần Đức Việt sinh năm 1992, Hà Nội, trường chuyên Amsterdam. Du học ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Đại học Cameron, Oklahoma. Trong thời gian ở Mỹ, anh phát hiện ra YouTube và nhận ra một điều mà phần lớn người Việt Nam năm 2011 chưa nhìn thấy: đây là một ngành công nghiệp thật sự, không phải sân chơi.

Ngày 19/11/2011, video đầu tiên của JVevermind xuất hiện. Đầu năm 2014, YouTube trao cho anh Nút Vàng vì đạt 1 triệu người đăng ký. Anh trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng này. Không phải thứ hai. Người đầu tiên.

2015: Forbes Việt Nam, danh sách 30 Under 30. 2016: Forbes châu Á, một trong bảy người Việt được chọn. Kênh YouTube vượt 2 triệu người theo dõi. Thương hiệu lớn xếp hàng hợp tác.

Mọi thứ đang rất huy hoàng thì bùm, anh ta biến mất.

Không thông báo. Không video từ giã khán giả. Chỉ đăng ngày càng ít rồi thôi luôn. Sau đó xóa sạch toàn bộ video cũ trên kênh.

Lý do anh giải thích sau này, theo đúng chất JVevermind, ngắn và thẳng: "Mọi thành công từ thời còn làm vlog đã là một quá khứ cũ kỹ. Xóa bỏ đi, để cho mình biết là đừng ăn mày quá khứ."

Trong thời gian ở ẩn, anh làm phim ngắn "Không Dấu Chân Người" và đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Mumbai năm 2020. Không ai biết nhiều hơn thế.

Trở về trong một thế giới toàn TikToker bằng video tự châm biếm chính mình

Khi JVevermind ở ẩn, cả ngành nội dung số Việt Nam thay hình đổi dạng. TikTok lên ngôi. Short video thống trị. Khái niệm "vlogger đời đầu" bắt đầu nghe như người ta đang nhắc đến hiện vật trong bảo tàng.

Khi anh quay lại, video đầu tiên anh đăng có tên: "Youtuber hết thời thử trở thành Tiktoker nổi tiếng trong 1 tuần."

Tự châm biếm bản thân trước khi ai kịp châm biếm. Cách mở màn đó nói lên khá nhiều về tay này.

Video viral ngay. Comment tràn ngập kiểu: "Chất vẫn còn đó." Anh tiếp tục đăng. Tiếp tục được xem. Và rồi tháng 5/2023, anh đăng hai video về một người mà trước đó anh từng không ưa lắm.

Suýt "gạt tay vào má Trấn Thành", rồi bỏ 13 tiếng ngồi xem để hiểu tại sao mình sai

Video đầu tiên có tiêu đề tiếng Anh: "I almost slipped my hand to Tran Thanh's cheek." Tạm dịch: tôi từng suýt gạt tay vào má Trấn Thành.

Trong video, anh nói thẳng rằng trước đây anh không thích Trấn Thành, cảm thấy nam MC có cái tôi quá lớn. Rồi anh dừng lại và tự nhận: "Thật ra mình không ghét Trấn Thành đâu, vì mình cũng từng có một cái tôi rất lớn. Khi xung quanh mình, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời đều là lời tán dương, bạn làm gì cũng được mọi người ca ngợi, bên cạnh đó bạn còn kiếm được rất nhiều tiền, được xã hội công nhận là thành công nữa thì làm sao bạn có thể nghĩ mình là người bình thường được."

Anh không nói về Trấn Thành. Anh đang nói về chính mình.

Rồi video thứ hai xuất hiện. Dài gần 13 tiếng. Nội dung: JVevermind ngồi xem toàn bộ nội dung tự quay của Trấn Thành trên YouTube. Không xem chương trình truyền hình, không xem phim hay web series, không xem clip quảng cáo hay do ekip chuyên nghiệp thực hiện. Chỉ xem những gì Trấn Thành tự cầm máy, tự nói, tự thể hiện con người thật.

Trong suốt 13 tiếng, JVevermind không nói một lời bình luận nào. Biểu cảm bình thường. Chỉ xem.

Video thu về hơn 200.000 lượt xem sau một đêm. Bình luận phổ biến nhất: "Khi nhà nhà đi theo xu hướng short video, anh làm hẳn quả gần 13 tiếng, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng."

Một bình luận khác đánh trúng hơn: "Anh xứng đáng là trưởng ban anti TikTok, giữa cái thời đại mà video ngắn đang dần giết chết sự kiên nhẫn của tất cả mọi người thì xuất hiện một cái video như này mà vẫn có người xem."

Đây là điểm mà nhiều người nhìn vào và thấy hài hước. Nhưng nếu nhìn từ góc khác, đây là một trong những tín hiệu rõ nhất về tư duy tự phản tư (self-reflect) của người đứng sau nó.

Anh không thích Trấn Thành. Anh không bỏ qua Trấn Thành. Anh ngồi xuống, dành 13 tiếng, và cố gắng hiểu tại sao hàng triệu người lại yêu Trấn Thành theo cách họ yêu. Không phải để viết bài chỉ trích. Để thực sự hiểu.

Đây không phải thói quen của content creator. Đây là thói quen của người phải đưa ra quyết định dựa trên việc hiểu đúng con người và thị trường.

Hai thứ thường không cùng tồn tại ở một người, và anh này có cả hai

V-Film thuộc trụ cột Văn hóa của Vingroup, được thành lập tháng 11/2025. Mục tiêu không phải làm phim để kiếm tiền vé. Mục tiêu là xây dựng sức mạnh mềm, đưa câu chuyện Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Vấn đề là ngành điện ảnh Việt Nam lâu nay tồn tại hai nhóm người, và hai nhóm này rất hiếm khi giao nhau.

Nhóm một: những người hiểu khán giả đại chúng. Họ biết người Việt Nam thích xem gì, biết cách làm nội dung lan truyền, biết tâm lý người xem trên từng nền tảng. Nhưng phần lớn trong số đó dừng lại ở TikTok, YouTube, và không có kinh nghiệm làm tác phẩm có chiều sâu.

Nhóm hai: những người biết làm phim thật sự. Họ hiểu ngôn ngữ điện ảnh, hiểu kịch bản, hiểu sản xuất. Nhưng phần lớn trong số đó xa cách với khán giả đại chúng, làm phim xong không biết ai xem, và nếu có biết cũng không biết tại sao.

JVevermind là người hiếm hoi nằm ở giao điểm của hai nhóm đó, và anh có bằng chứng ở cả hai phía.

Về phía khán giả: anh xây kênh YouTube từ số không năm 2011 và đạt 1 triệu người đăng ký năm 2014 mà không có đài truyền hình đỡ lưng, không có chương trình nào làm bàn đạp. Chỉ có nội dung và sự hiểu biết về người xem. Hơn một thập kỷ đọc comment mỗi ngày tạo ra thứ mà không trường lớp nào dạy được: anh biết người Việt Nam thật sự muốn xem gì, không phải qua khảo sát hay focus group, mà qua phản hồi trực tiếp liên tục.

Về phía điện ảnh: phim ngắn "Không Dấu Chân Người" thắng giải quốc tế tại Mumbai năm 2020. Không phải giải an ủi, không phải giải khuyến khích. Một giải thưởng thật tại một liên hoan phim thật, đủ để chứng minh anh không chỉ biết làm vlog vui.

Và còn một thứ thứ ba mà không liên quan đến kỹ năng nhưng quan trọng không kém: anh đã ở ẩn, quan sát, rồi trở về. Người đã đứng ở đỉnh cao rồi tự bước xuống và bắt đầu lại thường nhìn ngành khác hơn những người chưa bao giờ dừng lại. Anh biết những gì mình đã làm được, biết những gì mình chưa làm được, và quan trọng hơn, anh đã chứng minh mình không sợ bắt đầu lại từ đầu.

Chuyện một tập đoàn lớn chọn người mà số đông không nghĩ là hợp không phải lần đầu xảy ra trên thế giới

Năm 2006, Ford Motor Company đang thua lỗ 12,6 tỷ USD, sắp phá sản. Hội đồng quản trị quyết định chọn CEO mới. Người họ chọn là Alan Mulally, kỹ sư hàng không vũ trụ từ Boeing, người chưa một ngày làm việc trong ngành xe hơi . Ngày Mulally được công bố, ông lái xe Lexus đến họp báo và phải trả lời câu hỏi tại sao CEO tương lai của Ford lại đang dùng xe Nhật. Giới truyền thông hoài nghi. Các nhà phân tích ô tô hoài nghi. Chính các lãnh đạo nội bộ Ford cũng hoài nghi.

Tám năm sau, Ford là công ty duy nhất trong "Big Three" không phải xin cứu trợ chính phủ trong cuộc khủng hoảng tài chính. Mulally biến một đống đổ nát thành công ty có lợi nhuận. Ông không biết gì về xe hơi, nhưng ông biết cách đọc người, biết cách xây dựng hệ thống, và quan trọng nhất, ông biết cách nhìn một ngành công nghiệp từ bên ngoài mà không bị các định kiến bên trong làm mù.

Hay một trường hợp gần hơn với ngành giải trí: năm 2022, Disney sa thải CEO Bob Chapek và gọi lại người tiền nhiệm Bob Iger, người đã về hưu và tuyên bố không quay lại. Đây là quyết định mà ai cũng thấy là phi lý cho đến khi nhìn vào kết quả. Iger không phải người có chuyên môn kỹ thuật về streaming hay công nghệ. Nhưng ông hiểu câu chuyện, hiểu khán giả, và hiểu cách biến nội dung thành thứ người ta muốn trả tiền để xem.

Lý do các tập đoàn lớn thỉnh thoảng chọn người ngoài ngành hoặc người mà số đông không nghĩ là hợp, theo nghiên cứu của Russell Reynolds Associates, một trong những công ty tư vấn tuyển dụng lãnh đạo lớn nhất thế giới, không phải vì họ liều. Mà vì đôi khi người trong ngành quá quen với cách ngành đó vận hành đến mức không còn thấy những thứ cần thay đổi nữa. Người ngoài nhìn vào và thấy những thứ mà người trong không thấy, vì người trong đã coi đó là bình thường quá lâu rồi.

Vingroup cần xây dựng một hãng phim từ đầu trong một ngành mà các cách làm cũ đang không còn hiệu quả với thế hệ khán giả mới. Họ không cần ai biết cách làm phim theo kiểu cũ. Họ cần ai biết cách kể chuyện cho người xem mới.

Còn tại sao là phim về nhà Trần?

Ba lần kháng chiến chống Nguyên Mông, chuyển giao quyền lực, hi sinh và phản bội, những cá nhân định hình vận mệnh cả một dân tộc. Đây là giai đoạn lịch sử Việt Nam có đủ nguyên liệu của một sử thi điện ảnh hoành tráng. Trong khi Hàn Quốc có "Kingdom", Trung Quốc có hàng chục series triều đại ăn khách toàn cầu, Việt Nam vẫn chưa có tác phẩm lịch sử nào chạm đến khán giả khu vực.

Người ta đặt JVevermind vào vị trí đó không phải để làm một bộ phim. Mà để thử xem Việt Nam có thể kể câu chuyện của mình cho cả thế giới nghe không.

Năm 2011, anh về từ Mỹ và tự hỏi tại sao YouTube Việt Nam chưa có ai làm thật nghiêm túc. Rồi anh làm.

Năm 2023, anh ngồi 13 tiếng xem kênh của người anh từng không thích để hiểu tại sao người đó lại có sức hút như vậy.

Năm 2026, anh ngồi vào ghế CEO của hãng phim Vingroup.

Nhà Trần đánh thắng Nguyên Mông ba lần không phải vì may mắn. Mà vì tổ tiên của chúng ta hiểu kẻ thù hơn kẻ thù hiểu họ. Có lẽ Vingroup biết họ đang làm gì khi gọi điện cho người từng bỏ 13 tiếng ngồi xem kênh YouTube của người anh ta không ưa.

Việc khó như thế còn làm được, thì chắc mấy việc khó nữa cũng làm được. Cứ tin như vậy đi, còn lại hãy để thời gian trả lời!