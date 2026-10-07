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Vì sao vấn đề đưa Ukraine gia nhập NATO không được thảo luận vào lúc này?

Hoàng Vân
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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây đã nêu lý do không thể thảo luận vấn đề Ukraine gia nhập NATO vào lúc này.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

"Không có câu trả lời "có hay không" cho câu hỏi đó", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói, khi được một nhà báo hỏi liệu Ukraine có nên trở thành thành viên NATO hay không.

"Hiện tại, như bạn biết đấy, việc gia nhập NATO không nằm trong chương trình nghị sự, bởi vì rõ ràng cần phải có một quá trình đạt được sự đồng thuận để có được sự nhất trí cần thiết.

Bây giờ, chúng ta chỉ tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu điều đó khả thi", ông Rubio nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ muốn đóng một "vai trò mang tính xây dựng" trong việc giải quyết vấn đề.

"Rõ ràng là chúng tôi đang theo dõi các xu hướng, và thấy việc Ukraine trở thành thành viên NATO không phải là xu hướng đang đi tới hiện nay", nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ kết luận.

Theo TASS
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Tags

Ukraine

NATO

marco rubio

cuộc xung đột ở Ukraine

Mỹ

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