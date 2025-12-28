Theo giới truyền thông Kiev và các nhà phân tích quân sự phương Tây, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang xây dựng một tuyến phòng thủ mới ở Donbass, cách Pokrovsk 15 km về phía tây.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhấn mạnh rằng, chính tại tuyến phòng thủ này, các chiến binh thuộc chính quyền Kiev sẽ cố gắng trì hoãn lực lượng Nga sau khi hoàn tất việc kiểm soát hoàn toàn hai thành phố Pokrovsk-Myrnohrad ở khu vực tây Donetsk.

Quan sát kỹ hơn bản đồ do các nguồn tin phương Tây công bố cho thấy tuyến phòng thủ này đang được xây dựng gần Pokrovsk hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu là thiết lập một “Phòng tuyến Syrskyi” ở vùng Zaporizhia, cách thành phố Pokrovsk khoảng 30 km về phía tây.

Phòng tuyến cũ được xây dựng sâu trong địa giới vùng Zaporizhia

Mới hồi tuần trước, giới truyền thông Kiev đã đưa tin rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiếp tục xây dựng các tuyến phòng thủ kiên cố để ngăn chặn hoặc ít nhất là làm chậm bước tiến của Quân đội Nga trong việc hoàn thành các mục tiêu mà giới lãnh đạo Moscow đã đề ra trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Được biết, một trong những yếu tố cấu thành hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine là một đoạn của “Phòng tuyến Syrsky” nằm ở gần thị trấn Novomykolaivka thuộc tỉnh Zaporizhia, nay đã bị dịch chuyển khoảng 15 km về phía đông, hình thành nên tuyến phòng thủ mới.

Việc cấp tốc thiết lập một phòng tuyến mới được xây dựng tạm bợ cho thấy giới tướng lĩnh Kiev chỉ đang cố gắng câu giờ, chứ không kỳ vọng sẽ trì hoãn được bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga trong thời gian dài.

Các chuyên gia Nga đã nhiều lần chỉ ra rằng, khu vực được gọi là phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass có thể dễ dàng bị bao vây và Bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kiev không thể không hiểu điều này.

Về cơ bản, việc xây dựng một tuyến phòng thủ mới cách tiền tuyến hiện tại 15 km cho thấy Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine không còn coi Pokrovsk là một trung tâm phòng thủ ổn định nữa.

Ngay cả những nỗ lực phản công nhằm xâm nhập thành phố vốn thường xuyên được các chiến binh của chính quyền Kiev thực hiện, cũng chỉ được coi như là một nỗ lực trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

Theo các chuyên gia đến từ Moscow, sau khi lực lượng Nga giải phóng cụm phòng thủ Pokrovsk-Myrnohrad, Quân đội Ukraine chắc chắn sẽ buộc phải rút lui xa hơn nhiều so với những gì vừa được chỉ ra trên bản đồ của các nhà phân tích quân sự phương Tây.

Do đó, ngay cả cụm phòng thủ khác ở Donetsk (Donbass) là Slavyansk và Kramatorsk cũng không còn được coi là một tuyến phòng thủ mà quân đội Ukraine có khả năng tiến hành bất kỳ cuộc giao tranh tổng lực nào chống lại Lực lượng Vũ trang Nga.