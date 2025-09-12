Vì sao tủ lạnh có 2 nút điều chỉnh nhiệt độ? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai vai trò của chúng

Tủ lạnh là một thiết bị điện quen thuộc trong mỗi gia đình, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản thực phẩm. Thường trên tủ lạnh, bạn sẽ thấy hai nút điều chỉnh nhiệt độ phổ biến là nút điều chỉnh công suất dàn lạnh và 1 nút phân phối gió và mỗi nút điều chỉnh sẽ có một nhiệm vụ khác nhau.

1. Nút điều chỉnh công suất dàn lạnh (Temp.Control)

Đối với nút điều chỉnh công suất dàn lạnh, nút này thường có dạng núm vặn và có tác dụng chỉnh công suất của dàn lạnh trên tủ. Khi điều chỉnh nút này sẽ giúp thay đổi độ lạnh của cả 2 ngăn đá và ngăn lạnh. Nếu xoay núm về phía “MAX”, dàn lạnh của tủ sẽ hoạt động với công suất lớn hơn, giúp cả ngăn đá và ngăn mát làm lạnh nhanh hơn. Ngược lại, khi xoay về phía “MIN”, tủ sẽ hoạt động với công suất nhỏ hơn, nhiệt độ bên trong tăng lên và khả năng làm lạnh giảm đi.

2. Nút phân phối gió (Freezer Temp Control)

Nút "Freezer Temp Control" thường là thanh trượt, nằm trong ngăn đá. Nhiều người vẫn thường lầm tưởng nút này cũng là nút điều khiển độ lạnh. Thế nhưng trên thực tế, nó đảm nhiệm chức năng phân chia luồng gió xuống mỗi ngăn bên trong tủ lạnh.

Khi bạn kéo thanh trượt về phía MAX, lượng không khí lạnh được thổi vào ngăn đông sẽ tăng, làm ngăn đông đạt nhiệt độ thấp hơn. Đồng thời, lượng không khí lạnh đến ngăn mát sẽ giảm. Khi bạn kéo thanh trượt về phía MIN, lượng không khí lạnh đến ngăn đông sẽ giảm, làm tăng nhiệt độ trong ngăn đông. Đồng thời, lượng không khí lạnh đến ngăn mát sẽ tăng.

Hiểu được những điều này, bạn sẽ có thể tiết kiệm điện khá nhiều, tránh gây hao tốn năng lượng không cần thiết.

Cách tiết kiệm điện đơn giản không phải ai cũng biết

Chi phí tiền điện hàng tháng có thể giảm đáng kể nếu người dùng biết sử dụng tủ lạnh đúng cách. Dưới đây là 3 bí quyết đơn giản, dễ áp dụng để tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn mà không tốn thêm năng lượng:

1. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt ngăn mát ở mức 3–5°C, ngăn đông khoảng –18°C. Việc hạ nhiệt độ xuống quá thấp không giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn, ngược lại còn khiến máy nén phải hoạt động liên tục, tiêu thụ thêm điện năng. Giữ tủ lạnh ở ngưỡng nhiệt vừa đủ không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn tiết kiệm chi phí.

2. Không mở tủ lạnh quá lâu và quá thường xuyên

Thói quen mở cửa tủ nhiều lần trong ngày hoặc để cửa mở quá lâu khiến khí lạnh thất thoát, đồng thời kéo theo không khí nóng và ẩm bên ngoài tràn vào. Máy nén sẽ phải làm việc nhiều hơn để cân bằng lại nhiệt độ, dẫn tới hao điện. Vì vậy, nên chuẩn bị sẵn danh sách những gì cần lấy để thao tác nhanh, tránh mở cửa tủ vô tội vạ.

3. Sắp xếp và vệ sinh tủ định kỳ

Một chiếc tủ lạnh quá đầy hoặc quá trống đều làm giảm hiệu quả làm lạnh. Khi không khí lạnh khó lưu thông, máy nén buộc phải chạy lâu hơn. Ngoài ra, bụi bẩn bám vào dàn ngưng phía sau cũng khiến khả năng tản nhiệt suy giảm, tiêu thụ thêm điện. Sắp xếp thực phẩm gọn gàng, chừa khoảng trống cho luồng khí và vệ sinh định kỳ là cách giúp tủ lạnh vận hành ổn định và bền bỉ hơn.

Ánh Lê (Tổng hợp)