Vì sao Trung Quốc 'háo hức mong chờ' sự ra đời của thiết giáp hạm lớp Trump?

Dự án chế tạo tới 15 thiết giáp hạm lớp Trump bị nhận xét sẽ tàn phá Hải quân Mỹ một cách nặng nề và tạo ra lợi thế cho Trung Quốc.

Trong những tháng gần đây, Hải quân Mỹ đã phải đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng, từ sự cố mất điện trên tàu khu trục USS Benfold ở Biển Đông đến các vấn đề về tinh thần trên tàu sân bay USS Lincoln do thủy thủ đoàn mệt mỏi và thiếu hụt vật tư.

Một số nhà quan sát Mỹ tin rằng những sự cố này không phải là ngẫu nhiên, mà là triệu chứng của sự suy thoái cấu trúc của hải quân.

Một mặt, Hải quân Mỹ hứa hẹn sẽ đóng một số loại tàu mới để củng cố vai trò lãnh đạo toàn cầu của họ trên biển. Nhưng mặt khác, chính quyền lại thực hiện những bước đi tùy tiện, chẳng hạn như đóng cả một hải đội thiết giáp hạm lớp Trump "hiện đại nhất".

Các nhà quan sát Trung Quốc cũng đã bày tỏ ý kiến của họ về vấn đề này trên tờ China National Defense News - ấn phẩm chính thức của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Như đã đề cập, tàu chiến cỡ lớn có những ưu điểm như khả năng tự chủ trong chiến đấu và chịu đựng thiệt hại vượt trội so với các tàu cỡ nhỏ và trung bình. Theo tác giả, khái niệm hiện đại của Mỹ về tác chiến hải quân giả định việc phân tán lực lượng bằng cách giảm kích thước tàu.

Tuy nhiên, các nhóm như vậy phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới trao đổi dữ liệu ổn định và liên tục. Nếu đối phương vô hiệu hóa hệ thống liên lạc vô tuyến và internet vệ tinh bằng khí tài tác chiến điện tử, sự phối hợp sẽ bị gián đoạn.

Ngược lại thiết giáp hạm hạt nhân lớp Trump là một "pháo đài" tự cung tự cấp. Nó mang theo radar mạnh mẽ, kho dự trữ đạn dược khổng lồ và trung tâm chỉ huy.

Ngay cả khi các kênh liên lạc với thế giới bên ngoài bị chặn hoàn toàn bằng cách gây nhiễu, nó vẫn có thể tự động phát hiện mục tiêu và tiếp tục chiến đấu một mình, chỉ dựa vào những hệ thống nội bộ.

Đồ họa thiết giáp hạm lớp Trump của Hải quân Mỹ.

Dưới đây là một số ước tính mang tính hoài nghi, có ý kiến cho rằng chi phí đóng 15 thiết giáp hạm từ năm 2028 đến năm 2056 sẽ là 275 tỷ USD (không bao gồm chi phí xử lý). Giá của những chiếc đầu tiên sẽ lên tới 23,4 tỷ USD do quá trình chuyển đổi từ động cơ đẩy thông thường sang động cơ đẩy hạt nhân.

Tác giả tin rằng sự chưa hoàn thiện và thiếu tính trưởng thành về công nghệ của dự án sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến sự chậm trễ và vượt chi phí như đã từng xảy ra với các chương trình Zumwalt và LCS. Điều này đặc biệt đúng khi xét đến tiềm năng trang bị cho thiết giáp hạm này pháo điện từ, vũ khí siêu thanh và vũ khí laser.

Bài báo đặt ra câu hỏi liệu các tàu chiến mặt nước cỡ lớn có quá dễ bị tổn thương trước tàu ngầm tàng hình, tên lửa siêu thanh và bầy đàn phương tiện không người lái hay không.

Tác giả lưu ý chương trình đóng mới thiết giáp hạm có thể gây ra những hậu quả dây chuyền đối với các dự án ưu tiên khác của Hải quân Mỹ, bao gồm việc bổ sung tàu sân bay và tàu ngầm.

Các xưởng đóng tàu hàng đầu của Mỹ hiện đang gặp phải tình trạng chậm trễ trung bình 5 năm, trong khi chu kỳ giao hàng cho một chiếc tàu đã tăng từ khoảng 5 năm vào đầu những năm 2000 lên khoảng 11 năm như hiện nay.

Trước những lời chỉ trích này, ấn phẩm Defense News của Mỹ nhận xét: "Các nhà phân tích quân sự Trung Quốc, sau khi xác định được những điểm yếu của lớp tàu mới này, đang háo hức chờ đợi sự ra đời của kỷ nguyên thiết giáp hạm trong Hải quân Mỹ".