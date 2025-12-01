Vì sao Trư Bát Giới biết cầu mưa nhưng chưa bao giờ dùng?

Trong Tây du ký , trước khi bị đày xuống hạ giới, Trư Bát Giới từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, vị tướng oai phong thống lĩnh 8 vạn thủy binh trên Thiên Đình. Với nội công cực kỳ thâm hậu, ông sở hữu 36 phép Thiên Cang, một hệ thống thần thông cao cấp không kém gì 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Trong đó, phép Hoán vũ hô phong cho phép triệu hồi mưa gió theo ý muốn, chỉ cần một niệm tưởng, Bát Giới có thể gọi cơn mưa lớn nhỏ để cứu hạn hán, tưới mát đồng ruộng, hoặc thậm chí dùng làm vũ khí trong chiến đấu. Đây là pháp thuật tinh diệu, nhưng suốt cả câu chuyện lại chưa từng sử dụng.

Vậy vì sao một nhân vật sở hữu pháp thuật cao cường như Trư Bát Giới lại không bao giờ thể hiện năng lực đặc biệt này?

Trư Bát Giới sau khi bị đày xuống hạ giới, ông sinh ra lười nhác, ham ăn, ham ngủ và tham tửu sắc.

Nguyên nhân nằm ở chính tính cách và hoàn cảnh của nhân vật. Sau khi bị đầy xuống làm thân lợn, pháp lực của Trư Bát Giới bị suy giảm đáng kể. Thêm vào đó, bị chính bản tính con người kìm hãm, ông trở nên ham rượu chè, mê nữ sắc, thiếu ý chí tu hành khiến Bát Giới không mấy mặn mà với việc rèn luyện pháp thuật. Đặc biệt, trong suốt hành trình, mọi việc lớn nhỏ đã có Tôn Ngộ Không gánh vác, còn Sa Tăng thì chuyên lo hậu cần, khiến Trư Bát Giới gần như "mất động lực" thể hiện bản lĩnh thật sự.

Chính vì vậy, dù sở hữu phép cầu mưa, Trư Bát Giới lại chưa từng sử dụng. Điều này vô tình khiến hình ảnh của ông trong mắt độc giả mãi gắn với sự vụng về và ham ăn, thay vì một vị Thiên tướng từng oai phong lẫm liệt trên Thiên đình.

Có thể nói, Trư Bát Giới là một trong những nhân vật "bị đánh giá thấp" nhất của Tây du ký . Đằng sau vẻ ngoài lười biếng, háu ăn là một thân phận đầy tiếc nuối: một tướng trời tài năng nhưng vì một phút sa ngã mà cả đời không còn cơ hội phát huy hết năng lực vốn có.