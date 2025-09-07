Trăng tròn tháng 9, có biệt danh là "Trăng Mùa Gặt" ở các nước phương Tây và đôi khi là trăng Trung thu đối với phương Đông, được biết đến là hay có màu cam cháy khi mới mọc. Đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 sẽ càng ngoạn mục khi kết hợp với hiện tượng trăng máu.

Điều này sẽ làm trăng tròn tháng 9 đổi màu: cam cháy, xám, đỏ - theo góc nhìn từ Việt Nam, quốc gia nằm gọn trong khu vực quan sát trăng máu đẹp nhất.

Các giai đoạn của trăng máu - Ảnh minh họa: Daisy Dobrijevic

Khi trăng mới mọc vào buổi hoàng hôn, bạn sẽ thấy nó to và cam hơn bình thường. Theo NASA, hiện tượng này gọi là "ảo ảnh Mặt Trăng".

Ảo ảnh Mặt Trăng xảy ra khi trăng còn gần đường chân trời, khiến chúng ta nhìn nó qua một lớp khí quyển dày. Chính lớp này khiến ánh sáng bị tán xạ, làm cho mặt trăng ngả màu cam trong tầm mắt người quan sát, theo NASA.

Trăng mùa hè treo thấp nhất trong năm, đồng nghĩa với việc chúng ta ngắm nhìn nó lúc mới mọc thông qua một lớp dày hơn các thời điểm khác trong năm, dẫn đến màu cam rõ ràng hơn.

Trăng tháng 9 năm nay sẽ là trăng cuối hè, do vậy có thể là lần trăng tròn ngả màu cam cháy cuối cùng. Vào mùa đông, trăng sẽ mọc lên rất cao nên khó thấy được sắc độ này.

Đối với trăng đêm 7-9, màu cam cháy cũng sẽ tồn tại một khoảng thời gian ngắn, sau đó ánh trăng dần trong hơn, tiếp tục tỏa sáng như bình thường khi dần lên cao.

Tuy nhiên, đến 22 giờ 28 phút ngày 7-9 (giờ Việt Nam), chúng ta sẽ thấy một lớp màn màu xám bắt đầu xâm nhập. Đó là hiện tượng "nguyệt thực nửa tối".

Lần thay màu tiếp theo là 23 giờ 27 phút, khi trăng chuyển sang hiện tượng nguyệt thực một phần. Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ 52 phút ngày 8-9, trăng máu xuất hiện.

Sau thời điểm này, hình ảnh mặt trăng sẽ như bị tua ngược: trở thành nguyệt thực một phần, rồi nửa tối, sau đó mới về trạng thái bình thường.

Trăng máu có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường, nếu thời tiết tốt.

Còn nếu thời tiết không ủng hộ, tờ Space.com gợi ý một giải pháp thay thế: Dự án Kính viễn vọng Ảo do Ý tại trợ. Trên kênh này, buổi phát trực tiếp về trăng máu sẽ bắt đầu lúc 0 giờ 45 phút ngày 8-9.