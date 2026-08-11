Vì sao Tổng thống Mỹ phải bí mật đổi máy bay khi rời Thổ Nhĩ Kỳ?

Tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên một chuyến bay quân sự bí mật vào tháng trước, trong khi Nhà Trắng thông báo ông đang bay trên chiếc Không lực Một.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 7, Tổng thống Trump đã đến Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên chiếc chuyên cơ mới được tân trang do Qatar tặng. Nhưng sau đó, ông bất ngờ sử dụng chiếc Không lực Một đời cũ hơn khi rời đi. Động thái này làm dấy lên những câu hỏi về vấn đề an ninh của chiếc máy bay mới từ Qatar.

Chuyến đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO là chuyến công du quốc tế đầu tiên của chiếc máy bay mới - vốn từng gây tranh cãi về chi phí và an ninh do quá trình nâng cấp thần tốc, và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran - quốc gia có biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi rời Ankara, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ sử dụng chiếc Không lực Một đời cũ (có màu xanh nhạt đặc trưng) để bay đến căn cứ RAF Mildenhall ở Anh.

Nhưng tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ thạo tin cho biết, sau khi ông Trump bước lên chiếc chuyên cơ Không lực Một đời cũ trước ống kính máy quay tại Ankara, ông đã bí mật được một xe tải chở suất ăn sân bay đưa sang một chiếc máy bay nhỏ hơn - loại C-32A của Không quân Mỹ.

Theo Washington Post , chiến dịch đánh lạc hướng này được triển khai do xuất hiện một mối đe dọa nhằm vào ông Trump.

Các nhà báo - những người tưởng rằng đang bay cùng ông Trump trên chiếc chuyên cơ Không lực Một đời cũ - cho biết họ được yêu cầu đóng cửa sổ tại khoang dành cho báo chí. Tờ Washington Post đưa tin ngoài các phóng viên, một số nhân viên Nhà Trắng cũng tin rằng Tổng thống Trump đang ở trên chuyến bay đó. Khi được các phóng viên hỏi sau đó về lý do phải đóng rèm trong suốt chuyến bay, ông Trump nói rằng đó là vì họ "có lẽ đang thực hiện một chuyến bay nguy hiểm".

Một chiến dịch tương tự từng diễn ra vào năm 2000, khi Tổng thống Bill Clinton sử dụng một chiếc máy bay công vụ không có dấu hiệu nhận diện đặc biệt để bay đến Pakistan, trong khi điều chiếc chuyên cơ Không lực Một chính thức bay theo một lộ trình khác để đánh lạc hướng.

Chiếc C-32A chở ông Trump đã bay đến Anh và hạ cánh vào khoảng 22h20. Chiếc Không lực Một đời cũ hơn (chở theo giới truyền thông) cũng hạ cánh chỉ vài phút sau đó. Tờ báo này cho biết, chưa rõ bằng cách nào ông Trump chuyển từ chiếc C-32A sang chiếc Không lực Một đời cũ hơn.

Nhóm phóng viên tháp tùng Tổng thống Trump đưa tin, ông bước xuống cầu thang của chiếc Không lực Một đời cũ lúc 22h56. Ông giơ tay chào báo giới nhưng không bước lại gần để trò chuyện.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin liên quan đến chuyến bay bí mật bằng chiếc máy bay thứ ba, Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố từ Giám đốc Truyền thông Steve Cheung, cho biết: "Như Tổng thống đã phát biểu gần đây, có nhiều kẻ thù của nước Mỹ đang nhắm mục tiêu vào ông, và chúng tôi sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đối phó với những mối đe dọa đó”.



