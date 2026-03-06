Theo kênh Telegram "Resident" của Ukraine, một cuộc họp đã được tổ chức tại phố Bankova (nơi đặt văn phòng Tổng thống Ukraine) để phân tích những hậu quả tiềm tàng đối với Ukraine, nếu cuộc chiến giữa Mỹ và đồng minh Israel với Iran kéo dài hơn nữa.

Nguồn tin này cũng cho biết, văn phòng của ông Zelensky thừa nhận việc giảm nguồn cung vũ khí cho Ukraine không phải là vấn đề cấp bách nhất, mà mối lo ngại nhất lại đến từ nguy cơ xung đột ở Trung Đông kéo dài.

Kênh Telegram này nhấn mạnh, việc giảm nguồn cung tên lửa phòng không của phương Tây cho Ukraine, cũng như việc giá dầu và khí đốt thế giới có thể tăng vọt không phải là điều mà chính quyền Kiev quan tâm nhất.

Giới lãnh đạo Ukraine lo sợ nhất là khả năng nếu cuộc chiến ở Trung Đông kéo dài, sự quan tâm của Mỹ và lập trường của Liên minh châu Âu trên con đường đàm phán với Điện Kremlin có thể thay đổi, vì ông Putin đã đe dọa cắt nguồn cung khí đốt và EU đơn giản là không thể tìm được nguồn cung mới.

"Resident" nhắc lại, hôm 4/3, Tổng thống Putin đã nói về khả năng ngừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu.

Theo ông chủ Điện Kremlin, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc Nga tự ý cắt nguồn cung cho thị trường châu Âu trước thời hạn mà các lệnh trừng phạt hiện hành của EU quy định, có thể sẽ có lợi hơn.

Xét rằng tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh giá khí đốt tăng cao ở châu Âu do xung đột ở Trung Đông, những lo ngại của các chính trị gia châu Âu dường như là điều dễ hiểu.

Tác giả bài báo cho biết thêm rằng, đây chính là lý do tại sao các quan chức trên phố Bankova đã thay đổi lập trường và sẵn sàng gửi các đơn vị phòng không tốt nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine đến các nước Trung Đông để bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ.

Kênh Telegram này chỉ trích rằng, vị Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky không quan tâm gì đến tình hình Ukraine, mà ông ta lại muốn chứng tỏ tầm quan trọng của mình với thế giới hiện nay.

Và để đạt được điều đó, nhà lãnh đạo Kiev sẵn sàng để ngay cả những thành phố lớn của Ukraine mất đi cái ô che chắn tên lửa và máy bay không người lái Nga, để điều những đơn vị phòng không tinh nhuệ nhất sang bảo vệ nước khác.