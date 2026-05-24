Vì sao Thành ủy TPHCM lập 2 đảng bộ trực thuộc?

Thành ủy TPHCM vừa ban hành kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TPHCM.

Kết luận được đưa ra sau khi xem xét Tờ trình số 38-TTr/TU, ngày 8-5 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Ngoài ra, kết luận còn dựa trên cơ sở yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương và yêu cầu thực tiễn trong quá trình kiện toàn mô hình tổ chức đảng sau hợp nhất TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thống nhất chủ trương thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, gồm Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Trong đó, Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng trong các bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố hiện đang trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM và các đảng ủy phường, xã, đặc khu.

Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố hiện đang trực thuộc các cấp ủy có liên quan.

Việc thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy đối với lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới. Ngoài ra còn bảo đảm tính tập trung, thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực có tính chất chuyên môn đặc thù, quy mô lớn và phạm vi hoạt động rộng trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy được giao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục thành lập 2 đảng bộ theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; chỉ đạo việc sắp xếp, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên; quyết định chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy lâm thời theo thẩm quyền; xây dựng quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để 2 đảng bộ sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thống nhất giao các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng ủy UBND TPHCM và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; chủ động rà soát, tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc sắp xếp, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định.