Ngày 2/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran đã phát động giai đoạn 13 của Operation True Promise 4 để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Theo IRGC, làn sóng tấn công mới sẽ hướng tới các mục tiêu của Mỹ và Israel tại khu vực Trung Đông. Thông tin cũng đề cập việc một đợt tấn công mới nhằm vào căn cứ Mỹ Arifjan ở Kuwait.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mục tiêu là “bảo vệ người dân Mỹ”.

Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở Iran trong chiến dịch có tên “Epic Fury”. Nhiều thành phố lớn của Iran, gồm Tehran, bị tấn công. Lãnh tụ Tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng.

Sau một đợt tấn công của Mỹ và Israel vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, đã khiến 165 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh, phụ huynh và giáo viên, 95 người bị thương.

Trước đó, Đại diện thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani, thông báo có hơn 100 trẻ em thiệt mạng sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel.

Trên lãnh thổ Iran, theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ, ít nhất 555 người đã thiệt mạng do các đợt tấn công của Israel và Mỹ.

Đáp lại, Iran phát động Operation True Promise 4, tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông cũng như các thành phố của Israel. Tehran cũng tấn công các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư.

Vì sao tên lửa và drone Iran có thể trúng mục tiêu dân sự?

Theo báo Izvestia, chuyên gia quân sự Vasily Dandykin cho rằng việc tên lửa Iran thỉnh thoảng đánh trúng khách sạn “không phải ngẫu nhiên”, vì trong các địa điểm này có thể đặt văn phòng của các cơ quan đặc nhiệm.

Izvestia dẫn lời ông Vasily Dandykin: “Chính ở trong khách sạn có thể đặt sở chỉ huy của các cơ quan đặc nhiệm, tham gia trinh sát, lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động tác chiến”.

Trong khi đó, hãng tin Fars của Iran ngày 1/3 đưa tin, Trụ sở CIA của Mỹ ở Dubai đã trở thành mục tiêu của một đòn tấn công bằng tên lửa của Iran.