Vì sao tạm giữ Giám đốc nhà thầu thi công công trình bị sập tại Đồng Nai?

Trong tối 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự ông Hà Huy Hải (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga (đơn vị thi công công trình Nhà máy cho Công ty cổ phần AV Healthcare) cùng Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi, nhân viên đo đạc công trình) và Hà Huy Vĩnh Tường (24 tuổi, nhân viên chấm công).

Ông Kim cho biết thêm, công an tỉnh này cũng kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, hỗ trợ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công an tỉnh cũng đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác điều tra, giám định làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công trình xây dựng có tổng trị giá hợp đồng 11,5 tỉ đồng (Ảnh: Lê Lâm)

Được biết, công trình xây dựng nhà máy cho Công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc) do Công ty TNHH Hà Hải Nga thực hiện với diện tích xây dựng 5.747m2 (nằm trong khuôn viên 21.210m2 trong KCN Giang Điền) với tổng trị giá hợp đồng 11,5 tỉ đồng.

Theo luật sư Lê Hoài Anh (TP.HCM), với quy định tại Điều 298 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, thì trong vụ việc này, chủ nhà thầu thi công công trình có thể bị phạt tù từ 8 năm đến 20 năm theo khung 1 (khoản 1).

"Tùy vào kết luận điều tra của cơ quan công an để xem nhà thầu đã có những hành vi nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát như đo đạc chưa chính xác vị trí độ lún; vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực thiết kế, thi công như thiết kế công trình không phù hợp với địa bàn xây dựng, thi công không đúng tiến độ, không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng… Tùy vào mức độ sai phạm sẽ có mức phạt tương ứng", LS Anh phân tích.