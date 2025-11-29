Vì sao sự ra đi của Chánh văn phòng Tổng thống là "địa chấn" đối với Ukraine?

Việc ông Andriy Yermak rời khỏi vị trí Chánh văn phòng đầy quyền lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky là một bước ngoặt mang tính "địa chấn" đối với Ukraine, mở ra một cuộc đấu tranh quyết liệt về cách lãnh đạo đất nước, Politico nhận định.

Vốn là một luật sư và nhà sản xuất phim, ông Yermak đã vươn lên nắm giữ ảnh hưởng to lớn với tư cách là trợ lý hàng đầu của ông Zelensky. Ông Yermak là bạn thân của ông Zelensky từ thời ông còn là diễn viên hài truyền hình, và đã góp phần dẫn dắt chiến dịch tranh cử thành công của ông vào năm 2019.

Theo Politico, các chính trị gia đối lập sẽ tận dụng việc ông Yermak bị sa thải - liên quan đến bê bối tham nhũng trị giá 100 triệu USD - để thúc đẩy yêu cầu thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc ở Kiev, điều họ đã kêu gọi kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự gần 4 năm trước.

Không nghi ngờ gì, ông Zelensky sẽ cảm thấy thiếu vắng vị cựu luật sư cứng rắn. Giờ đây, Tổng thống Ukraine sẽ không còn cánh tay đắc lực khi chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán đầy khó khăn với Mỹ về "kế hoạch hòa bình" nhằm chấm dứt xung đột, trong bối cảnh mùa đông đang đến và lực lượng Nga tìm cách tận dụng lợi thế trên những chiến trường khốc liệt ở Donbas.

Tuy vậy, Politico cho rằng ông Yermak sẽ không được nhớ tiếc nhiều. Việc ông tập trung quyền lực đã vấp phải sự chỉ trích và thất vọng ngày càng gia tăng, cả trong nội bộ Ukraine lẫn từ các đồng minh phương Tây.

Không ngạc nhiên khi các chính trị gia đối lập và cựu quan chức Ukraine từng đối đầu với Yermak hoan nghênh tin tức ông ra đi, nói rằng họ hy vọng đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cách ông Zelensky điều hành đất nước và là dấu hiệu chuyển hướng khỏi phong cách quản trị quá tập trung.

Đối với nghị sĩ đối lập Lesia Vasylenko, việc ông Yermak ra đi "cho thấy không có sự dung thứ nào cho tham nhũng và tổng thống lắng nghe mối quan tâm của người dân". Những người khác thì tin rằng điều này sẽ mang lại làn gió mới.

Trước đó, ông Zelensky cho biết, ông Andriy Yermak — người từng dẫn đầu nhóm đàm phán của Ukraine trong các cuộc hòa đàm đầy căng thẳng do Mỹ hậu thuẫn — đã từ chức hôm 28/11, chỉ vài giờ sau khi các đặc vụ chống tham nhũng khám xét nhà riêng của ông.

Yermak xác nhận căn hộ của ông đã bị khám xét và cho biết ông đang hợp tác. Cục Chống tham nhũng Quốc gia và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Đặc biệt của Ukraine không nêu rõ cuộc khám xét liên quan đến cuộc điều tra nào.