Vì sao Su-57 có "chuyến đi lạ" đến gần Nhật Bản?

Theo các báo cáo từ nguồn tin Ukraine, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đang tập trung triển khai các tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 mới nhất tại Căn cứ Không quân Dzyomgi, thuộc vùng Khabarovsk, nằm sát biên giới với Nhật Bản. Ít nhất 15 chiếc máy bay đã được nhìn thấy đậu lộ thiên tại sân bay này.

Dzyomgi được coi là một trong những cơ sở quân sự nhạy cảm nhất của Nga, hiện là nơi trú đóng của các tiêm kích ưu thế trên không Su-35S. Căn cứ này cũng nằm gần Căn cứ Không quân Tsentralnaya Uglovaya, nơi vận hành cả Su-35S lẫn tiêm kích đánh chặn MiG-31BM. Việc triển khai này diễn ra trùng với thời điểm Nga tiếp nhận một lô Su-57 mới, vốn được cho là đã cải tiến đáng kể về vũ khí và hệ thống điện tử hàng không so với các lô trước đó. Đây cũng là đợt bàn giao đầu tiên được xác nhận trong hơn 6 tháng qua.

Vai trò chiến lược của Căn cứ Dzyomgi

Căn cứ Dzyomgi tọa lạc gần Nhà máy Máy bay Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur (thường được biết đến với tên gọi Nhà máy Máy bay Komsomolsk-on-Amur), nơi thực hiện công đoạn lắp ráp cuối cùng cho tất cả các dòng Su-35 và Su-57 sản xuất hàng loạt. Việc đồn trú trung đoàn Su-57 đầu tiên gần cơ sở sản xuất này cho phép các kỹ sư và chuyên gia dễ dàng xử lý, khắc phục những vấn đề kỹ thuật phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành.

Tuy nhiên, việc tái triển khai Su-57 đến cơ sở này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về những mục đích chiến lược xa hơn. Một khả năng lớn là Nga muốn gửi một thông điệp răn đe tới nước láng giềng Nhật Bản. Với việc Thủ tướng Sanae Takaichi củng cố quyền lực gần đây, giới quan sát kỳ vọng Tokyo sẽ đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, tập trung đối phó với cả Trung Quốc và Nga trong khuôn khổ liên minh với Hoa Kỳ và khối phương Tây.

Huấn luyện hiệp đồng và mô phỏng đối phương

Việc bố trí Su-57 cùng với Su-35 và tiêm kích đánh chặn MiG-31 cho phép dòng máy bay tàng hình mới nhất này huấn luyện tác chiến hiệp đồng với các dòng máy bay cũ hơn. Trong đó, MiG-31 với hệ thống cảm biến kích thước lớn rất phù hợp để đóng vai trò như một trạm chỉ huy trên không.

Ngoài ra, Su-57 có thể thực hiện các bài huấn luyện không chiến khác loại (Dissimilar Air Combat Training - DACT) cho các đơn vị Su-35 và MiG-31. Mục tiêu là mô phỏng năng lực của tiêm kích F-35 mà Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản cũng như Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang triển khai tại các căn cứ ở Nhật Bản. Mặc dù trước đây Su-57 từng được điều động đến các khu vực thuộc châu Âu của Nga để tham gia chiến sự với Ukraine, nhưng việc mở rộng phi đội thông qua các lô sản xuất mới nhất đã giúp Nga có đủ số lượng máy bay để triển khai đồng thời tại cả mặt trận Ukraine lẫn vùng Viễn Đông.

Tầm xa và tham vọng tại Bắc Cực

Khi đồn trú tại Căn cứ Dzyomgi, Su-57 có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ hộ tống cho máy bay ném bom và các hoạt động trinh sát của Nga gần lãnh thổ Nhật Bản, thậm chí tiến xa hơn ra Thái Bình Dương tới tận Alaska.

Lợi thế về tầm bay: Su-57 sở hữu tầm hoạt động thuộc hàng xa nhất thế giới hiện nay, với bán kính tác chiến cao gấp đôi so với các dòng F-35 và F-22 của Không quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khả năng này vẫn đang bị giới hạn phần nào do sự chậm trễ trong việc phát triển động cơ thế hệ kế tiếp AL-51F.

Từ cuối thập niên 2010, đã có nhiều đồn đoán về việc Quân chủng Hàng không Vũ trụ Nga có thể tái lập một Trung đoàn Không quân Tiêm kích tại Căn cứ Chuguyevka gần Alaska, nơi từng đồn trú các tiêm kích đánh chặn MiG-31.

Khả năng Su-57 cuối cùng sẽ được đưa tới cơ sở chiến lược tiền phương này gần eo biển Bering là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là lời đáp trả trực tiếp đối với Mỹ, khi Washington đã xây dựng một mật độ tập trung tiêm kích thế hệ thứ năm lớn nhất từ trước đến nay ngay tại Alaska.