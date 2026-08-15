Vì sao Romania phải đóng cửa nhà máy điện hạt nhân duy nhất của mình?

Công ty năng lượng nhà nước Nuclearelectrica thông báo, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Romania đã phải ngừng hoạt động.

Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda ở Romania,.

Nước sông rất cần thiết cho việc làm mát nhiều nhà máy điện hạt nhân ở châu Âu, do đó mực nước thấp đang ngày càng trở thành trở ngại lớn đối với việc sản xuất điện.

Đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng trên khắp châu Âu đã đẩy mực nước sông Danube và Rhine, hai trong số những con sông quan trọng nhất khu vực, xuống mức thấp kỷ lục.

Điều này đã làm gián đoạn việc sản xuất điện ổn định ở nhiều quốc gia, đồng thời cản trở sản lượng công nghiệp và các tuyến thương mại chính.

Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda, chiếm khoảng 20% sản lượng điện của Romania, có hai lò phản ứng, mỗi lò có công suất 706 MW.

Cuối tháng 7, Nuclearelectrica đã đóng cửa một trong hai lò phản ứng do mực nước sông giảm mạnh trong thời kỳ hạn hán.

Tuần trước, chính quyền Romania đã đánh chìm bốn sà lan chở đầy đá gần kênh Bala trên sông Danube, trong một nỗ lực chưa từng có nhằm chuyển hướng dòng nước về phía nhà máy Cernavoda, sau khi quân đội cho nổ một kênh đào xuyên qua lòng sông.

Tuy nhiên, mực nước cuối cùng đã giảm xuống dưới ngưỡng cần thiết để duy trì hoạt động của lò phản ứng, buộc ban quản lý phải ngắt kết nối nó khỏi lưới điện.

Đồng thời, Bucharest tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng trong tháng 8, kêu gọi các doanh nghiệp và hộ gia đình tự nguyện giảm tiêu thụ điện trong giờ cao điểm buổi tối.

Chính phủ đã chuẩn bị một hệ thống cắt điện cho các hộ tiêu thụ công nghiệp theo từng giai đoạn, và có thông báo trước nếu cần thiết.

Việc ngừng hoạt động của nhà máy điện Cernavoda cũng làm dấy lên lo ngại ở nước láng giềng Moldova, quốc gia đang phải đối mặt với mực nước thấp trên sông Dniester, và phụ thuộc vào nguồn điện của Romania để bù đắp tới 60% lượng điện thiếu hụt.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng đã ảnh hưởng đến toàn khu vực, với nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary buộc phải cắt giảm sản lượng mạnh khi mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Hạn hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến sản xuất thủy điện ở Ý, trong khi mực nước các hồ chứa của Na Uy đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ.

Các nhà phân tích cảnh báo, việc cắt giảm và ngừng hoạt động các lò phản ứng hạt nhân có thể làm tăng sự phụ thuộc vào nhập khẩu điện năng đối với các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trong khối, và đẩy giá điện tăng cao trên toàn EU.

Sự gián đoạn này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của khối, vốn bắt đầu từ việc mất nguồn cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga, sau các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Moscow.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn trong năm nay, giữa bối cảnh Mỹ tiến hành chiến tranh chống Iran và việc đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển năng lượng toàn cầu quan trọng.