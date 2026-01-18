Vì sao phút chót ông Trump đổi ý kế hoạch tấn công Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông phương Tây dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc chuẩn bị phương án tấn công Iran, nhưng sau đó đảo ngược quyết định sau khi lắng nghe các ý kiến cho rằng thời điểm tiến hành chiến dịch là không phù hợp.

Theo đó, các quan chức Mỹ bày tỏ hoài nghi rằng các cuộc không kích đơn thuần khó có thể lật đổ chính quyền Iran. Các cố vấn cũng giải thích rằng Mỹ không có đủ nguồn lực quân sự để tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, đồng thời vẫn phải bảo vệ binh sĩ và các đồng minh tại Trung Đông.

Các nguồn tin cho biết, các quốc gia Arab đã thông báo với Washington rằng thời điểm cho bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào là không thích hợp, viện dẫn tình hình bất ổn tại Iran, các cuộc biểu tình phần lớn đã bị trấn áp, cũng như sự thiếu rõ ràng về lực lượng đối lập trong trường hợp xảy ra thay đổi chế độ.

Ngoài ra, các quan chức Arab còn cảnh báo rằng Iran đã hứa sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Nguồn tin trên cho biết, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó phía Israel cho rằng nước này cần sự hỗ trợ lớn hơn từ Mỹ để đối phó với khả năng Iran trả đũa.

Cuối cùng, lập trường của Tổng thống Trump về sự cần thiết của một cuộc tấn công đã thay đổi.

Ngày 16/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không có ai thuyết phục ông không tấn công Iran, mà đó là quyết định do chính ông đưa ra.

Theo ông Trump, việc giới chức Iran hủy bỏ hơn 800 vụ hành quyết đã “tác động lớn” tới quyết định này, dù ông không nói rõ liệu quyết định không tiến hành tấn công Iran đã là cuối cùng hay chưa.