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Vì sao Paris giàu có như vậy nhưng không có toà nhà cao tầng?

Chi Chi
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Hình ảnh này trái ngược với Tokyo, London hay New York.

Vì sao Paris không có tòa nhà cao tầng dù rất giàu có? - Ảnh 1.

Nhìn vào những siêu đô thị giàu có như New York, London hay Tokyo, hình ảnh đầu tiên hiện lên luôn là những rừng nhà chọc trời bằng kính lấp lánh. Nhưng nếu đáp xuống Paris, bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy trung tâm thành phố này phẳng lì, dịu mát và cổ kính đến lạ kỳ. Rõ ràng là siêu giàu, vì sao Kinh đô Ánh sáng lại “nói không” với cao ốc?

Vì sao Paris không có tòa nhà cao tầng dù rất giàu có? - Ảnh 2.

Mọi chuyện bắt đầu từ một "mối hận" mang tên tòa tháp Montparnasse. Vào năm 1973, một khối bê tông đen ngổn ngang cao 209m đột ngột mọc lên giữa lòng thành phố. Người dân Paris lập tức coi đây là một "vết nhơ" làm hỏng toàn bộ đường chân trời thơ mộng.

Vì sao Paris không có tòa nhà cao tầng dù rất giàu có? - Ảnh 3.
Vì sao Paris không có tòa nhà cao tầng dù rất giàu có? - Ảnh 4.

Tháp Montparnasse

Sự phẫn nộ lớn đến mức ngay sau đó, thành phố phải ra quyết định khẩn cấp: cấm xây bất kỳ tòa nhà nào cao quá 37m (khoảng 12 tầng). Người dân Paris thường đùa rằng, đỉnh tháp Montparnasse là nơi có góc nhìn đẹp nhất thành phố, đơn giản vì đứng ở đó bạn sẽ... không phải nhìn thấy chính tòa tháp đó!

Câu chuyện không dừng lại ở cảm xúc. Paris chọn cách giữ mình thấp tầng là bởi một tầm nhìn chiến lược về môi trường và quy hoạch sinh thái. Các tòa nhà chọc trời vốn là những "kẻ ngốn năng lượng”. Trong bối cảnh Trái Đất ngày một nóng lên, việc giới hạn chiều cao giúp không khí lưu thông tốt hơn, giảm bớt hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và biến Paris thành một không gian dễ thở, đáng sống.

Ngay cả dự án kim tự tháp Tour Triangle đầy tham vọng từng gây tranh cãi suốt 12 năm qua cũng trở thành giọt nước tràn ly, khiến chính quyền thành phố quyết định chốt hạ Quy hoạch Đô thị Sinh thái (PLU) vào năm 2023, chính thức trả Paris về lại hạn mức 37m khắt khe của ngày trước.

Nhưng đừng nhầm tưởng Paris thiếu nhà cao tầng vì nghèo hay lạc hậu. Họ chỉ đơn giản là áp dụng một chiến thuật thông minh: "giấu" hết cao ốc ra ngoại ô. Nếu muốn ngắm nhìn những tòa tháp kính hiện đại, bạn chỉ cần bước sang khu tài chính La Défense nằm ở vành đai phía Tây - nơi tập trung những tập đoàn kinh tế hàng đầu châu Âu.

Vì sao Paris không có tòa nhà cao tầng dù rất giàu có? - Ảnh 5.

Vẫn có những toà nhà cao tầng ở ngoại ô Paris

Trong khi London hay nhiều thành phố lớn trên thế giới đua nhau vươn lên không trung, Paris chọn đứng ngoài cuộc đua. Họ chứng minh rằng sự giàu có thực sự của một thành phố không đo bằng chiều cao của những khối bê tông, mà nằm ở di sản, bản sắc và chất lượng sống của cư dân.

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Tags

Paris

quy hoạch đô thị

nhà cao tầng

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