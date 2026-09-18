Vì sao ông Trump lại chuyển hàng triệu USD viện trợ quân sự sang Nam Mỹ?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định chuyển hướng 52 triệu USD viện trợ quân sự nước ngoài sang 4 quốc gia ở Nam Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao gửi Quốc hội, các khoản tiền dùng để trợ cấp mua sắm thiết bị quân sự của Mỹ đang được phân bổ lại từ Slovakia, Bắc Macedonia, Tunisia và Iraq sang Panama, Peru, Ecuador và Colombia.

Sự thay đổi này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng chú trọng hơn đến Tây bán cầu theo cái mà ông gọi là "Học thuyết Donroe", phiên bản của ông về Học thuyết Monroe mang tính bá quyền thế kỷ 19.

Chính quyền ông Trump cho biết, họ dự định tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở châu Mỹ, đồng thời ngăn chặn các cường quốc đối thủ giành được những vị trí chiến lược trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc phân bổ nguồn tài trợ quân sự nước ngoài trước đây không phù hợp với ưu tiên của chính quyền đối với khu vực Tây bán cầu.

“Việc chi tiền ở Nam Mỹ sẽ giúp các nước nhận viện trợ chống khủng bố ma túy ngay tại khu vực của chúng ta, giúp tiếp tục bảo đảm an ninh cho kênh đào Panama, cũng như ngăn chặn các đối thủ thiết lập chỗ đứng chiến lược ở bán cầu của chúng ta”, bộ này giải thích.

Các quốc gia Nam Mỹ nhận viện trợ có quan điểm thế nào về ông Trump?

Panama đã rút khỏi "Sáng kiến Vành đai và Con đường" của Trung Quốc và tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, mặc dù Tổng thống Jose Raul Mulino phản đối đề xuất của ông Trump, Mỹ nên giành lại quyền kiểm soát trực tiếp kênh đào Panama.

Chính phủ của ông Mulino đã hủy bỏ các hợp đồng với công ty CK Hutchison Holdings có trụ sở tại Hồng Kông, điều mà Mỹ viện dẫn như bằng chứng về việc Trung Quốc đang dần dần thâu tóm các cảng quan trọng ở Peru.

Công ty thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú Lý Khắc Cường đang đòi bồi thường 1,5 tỷ USD.

Ecuador đã ký một thỏa thuận thương mại với Mỹ, giảm bớt các rào cản thương mại và đưa ra một số nhượng bộ khác cho các nhà xuất khẩu Mỹ.

Tổng thống Daniel Noboa cũng đã mở rộng hợp tác chống ma túy với Mỹ, ngầm ủng hộ các chiến thuật gây tranh cãi của ông Trump, bao gồm những cuộc không kích vào tàu thuyền trên vùng biển quốc tế, mà Lầu Năm Góc cho là đáng ngờ.

Đề xuất của ông Noboa về việc cho phép Ecuador một lần nữa thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài đã bị cử tri bác bỏ vào năm ngoái.

Peru đã tham gia "sáng kiến Lá chắn châu Mỹ" của ông Trump dưới thời Tổng thống mới Keiko Fujimori, qua đó đang mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ.

Colombia cũng đã chuyển hướng sang cánh hữu và tái liên kết với Mỹ trong năm nay, sau khi Tổng thống gây tranh cãi Abelardo de la Espriella lên nắm quyền.

Vị triệu phú có biệt danh El Tigre (Hổ) sở hữu một thương hiệu xa xỉ cá nhân và từng là luật sư bào chữa cho các trùm buôn ma túy.

Ông đã cam kết sẽ mạnh tay trấn áp tội phạm có tổ chức nếu đắc cử tổng thống, bao gồm cả việc khôi phục việc phun thuốc diệt cỏ lên cây coca.