Sách lịch sử xem công cụ sản xuất là thước đo công nghệ, nhưng môi trường sống mới phản ánh rõ bước chuyển mình của xã hội. Từ hang đá, nhà lắp ghép đến cộng đồng thông minh, công nghệ đã thay đổi nơi ở của con người ra sao?

Khi bàn về yếu tố đại diện cho trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại, sách giáo khoa lịch sử thường nhắc đến công cụ sản xuất.

Tuy nhiên, công cụ sản xuất vốn phân hóa rất lớn giữa các ngành nghề, trong khi môi trường cư trú lại là tấm gương phản chiếu đồng nhất và trực diện hơn cả đối với sự phát triển của công nghệ cũng như biến thiên xã hội.

Hành trình từ hang đá, lều da thú, nhà tranh, nhà gỗ trong buổi đầu nông nghiệp đến những khối nhà cao tầng mật độ dày đặc sau hai cuộc cách mạng công nghiệp cho thấy mỗi bước ngoặt lịch sử đều in hằn dấu ấn lên nơi ở của con người.

Chỉ cần nhìn lại vài thập kỷ qua từ thế hệ ông bà, cha mẹ đến ngày nay, người ta đã có thể thấy rõ ba chặng đường tiến hóa lớn của nhà ở gắn liền với công nghệ.

Tư duy công nghiệp và bài toán có chốn dung thân

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, làn sóng lao động trẻ đổ về các thành phố làm việc trong nhà máy đã đẩy xã hội vào tình trạng thiếu hụt nhà ở nghiêm trọng.

Tại Trung Quốc, thậm chí từng xuất hiện mô hình "hộ đoàn kết", nơi một căn hộ được cơ quan chia nhỏ cho hai đến ba gia đình cùng sinh sống. Đây là hệ quả chung của thời đại công nghiệp, đặt ra yêu cầu bức thiết nhất là giúp người dân có nhà để ở.

Lời giải mang tính bước ngoặt xuất phát từ kiểu "nhà Khrushchev" của Liên Xô. Dù tối giản đến mức tối đa, công trình này lại áp dụng công nghệ xây dựng hoàn toàn mới: thay vì xây gạch ngói thủ công, các bộ phận chính như tường và sàn được đúc sẵn hàng loạt trên dây chuyền nhà máy, chở tới công trường lắp ghép như trò chơi xếp hình rồi hoàn thiện nội thất đơn giản. Tư duy công nghiệp hóa đã giải quyết trực tiếp bài toán của thời đại công nghiệp.

Vào thập niên 1960 và 1970, Trung Quốc học hỏi mô hình này để xây dựng hàng loạt khu nhà tập thể kiểu ống. Với một hành lang dài chạy dọc cả tầng, phòng bố trí hai bên, dùng chung bếp và nhà vệ sinh trên diện tích chỉ hơn mười đến hai mươi mét vuông mỗi hộ, kiểu nhà này đáp ứng khát vọng duy nhất thời bấy giờ là có nơi trú ngụ.

Dẫu vậy, những hạn chế về độ an toàn do xây dựng "tốc thành" cùng đòi hỏi mới về chất lượng sống đã khiến mô hình này dần bị đào thải. Sau cải cách mở cửa, khi kinh tế đi lên, loại hình "căn hộ đơn nguyên" do doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp xây dựng đã thay thế nhà tập thể kiểu ống với diện tích rộng hơn, có bếp và nhà vệ sinh riêng, dù người dân vẫn bị bó buộc trong cơ chế phân phối.

Công nghệ vật liệu mở ra kỷ nguyên sống tiện nghi

Sự lột xác thực sự của không gian sống bắt đầu vào cuối thập niên 1990, khi chính sách thương mại hóa nhà ở chính thức trao cho người dân quyền tự do lựa chọn. Trước sức ép từ những nhu cầu bị dồn nén bấy lâu, các nhà phát triển bất động sản buộc phải nâng cấp chất lượng công trình.

Không chỉ dừng ở sự xuất hiện của các căn hộ diện tích lớn, biệt thự đơn lập hay cảnh quan xanh nhiều tiện ích như khu Hoa Nam Bích Quế Viên mở bán năm 2000 tại Quảng Châu, nhà ở thương mại còn ghi dấu bằng hàng loạt vật liệu và công nghệ mới.

Những bức tường cách âm, cách nhiệt tốt hơn vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa giúp nhiệt độ trong nhà dễ chịu. Hệ thống sưởi sàn ổn định nhiệt độ khắc phục nhược điểm kém linh hoạt của phương thức sưởi cũ, giúp cả những vùng phía nam ẩm lạnh vốn không có hệ thống sưởi tập trung vẫn có mùa đông ấm áp.

Trong khi đó, hệ thống cấp khí tươi hóa giải mâu thuẫn giữa ô nhiễm không khí đô thị và nhu cầu thông gió, cho phép cư dân hít thở khí sạch mà không cần mở cửa sổ. Công nghệ lúc này đã chính thức đưa trải nghiệm sống từ mức đủ ở lên mức tiện nghi.

Kỷ nguyên internet và hình hài cộng đồng tương lai

Bước sang thời đại internet với từ khóa trung tâm là "tiện lợi", mọi hoạt động giải trí, giao tiếp, mua sắm, giải quyết công việc hành chính hay làm việc từ xa đều có thể diễn ra trong bốn bức tường. Ngôi nhà không còn đơn thuần là chốn ngủ nghỉ mà đã trở thành trung tâm đời sống, nơi hội tụ đủ ba yếu tố thoải mái, tiện lợi và an toàn.

Tương tự cách thời đại công nghiệp dùng tư duy công nghiệp để giải quyết bài toán nhà ở, kỷ nguyên số đòi hỏi những giải pháp dựa trên công nghệ vạn vật kết nối.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người đang mắc kẹt trong xu hướng thông minh hóa xa rời thực tiễn, lắp đặt tràn lan thiết bị nhưng không cảm nhận được sự thuận tiện.

Nghịch lý này chỉ được tháo gỡ khi nhà ở chuyển dịch từ mô hình lắp ghép thiết bị rời rạc sang hệ sinh thái tích hợp đồng bộ giữa nhà thông minh và cộng đồng thông minh.

Chú thích ảnh

Ở không gian bên trong, các hệ thống từ khóa cửa thông minh, an ninh gia đình, thiết bị gia dụng, điều khiển giọng nói, theo dõi sức khỏe cho đến kịch bản tự động và điều khiển từ xa cần được liên kết thành một thể thống nhất.

Khi mọi thiết bị vận hành ăn khớp, ngôi nhà không chỉ tự động kích hoạt chế độ đón chủ nhân trở về, mà còn giúp những người làm việc từ xa tách bạch rạch ròi giữa trạng thái công việc và không gian nghỉ ngơi.

Vượt ra ngoài cánh cửa căn hộ, sự kết nối tiếp tục mở rộng ra toàn khu dân cư thông qua nền tảng dịch vụ đám mây.

Những tiện ích tưởng chừng nhỏ bé như hệ thống gọi thang máy liên kết - tự động điều thang khi cư dân bấm nút rời nhà hoặc vừa mở cổng tòa nhà - hay liên lạc nội bộ qua đám mây cho phép gọi video từ xa và cấp mật khẩu tạm thời cho khách, nhân viên giao hàng, người giúp việc theo giờ đang định hình một chuẩn mực sống hoàn toàn mới: an toàn, tiện lợi và giảm thiểu tối đa những thao tác rườm rà.

Nhìn lại hành trình dài từ hang đá, nhà tranh, khu tập thể kiểu ống đến căn hộ thương mại và những không gian số hóa hôm nay, có thể thấy công nghệ chưa bao giờ đứng ngoài chốn an cư của nhân loại. Mỗi bước ngoặt kỹ thuật đều lần lượt giải quyết bài toán của thời đại mình: từ giúp con người có mái nhà che mưa chắn gió, nâng tầm sự tiện nghi cho đến tái định nghĩa cách tận hưởng đời sống thường nhật.