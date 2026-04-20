Vì sao nhiều mẹ bầu kiêng đi khám thai vào ngày Rằm và mùng 1?

Không ít mẹ bầu, đặc biệt là những người mang thai lần đầu, thường rơi vào tình huống “khó xử”: đến lịch khám thai định kỳ nhưng lại trùng đúng ngày mùng 1 hoặc ngày rằm. Người lớn trong nhà thì dặn nên kiêng, sợ “đi lại không may”, “động thai”, trong khi bác sĩ lại nhắc đi khám đúng lịch để theo dõi sức khỏe mẹ và bé. Vậy rốt cuộc, có cần phải kiêng không?

Câu trả lời thẳng thắn: Không có cơ sở y khoa nào cho việc kiêng khám thai vào ngày mùng 1 hay ngày rằm.

Vì sao nhiều người vẫn kiêng?

Quan niệm kiêng đi lại, kiêng làm việc lớn vào ngày mùng 1 hay ngày rằm xuất phát từ tín ngưỡng dân gian. Người xưa cho rằng đây là những thời điểm “nhạy cảm”, nên hạn chế thay đổi, di chuyển để tránh điều không may.

Với phụ nữ mang thai, vốn được xem là “nhạy cảm” hơn bình thường, những lời dặn dò này lại càng được truyền tai nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ:

Đây là niềm tin văn hóa, không phải khuyến cáo y khoa.

Điều quan trọng nhất khi mang thai là gì?

Không phải là chọn ngày đẹp hay tránh ngày xấu, mà là:

Khám thai đúng lịch

Theo dõi sát sự phát triển của thai nhi

Phát hiện sớm các bất thường nếu có

Thai kỳ không phải lúc nào cũng diễn ra “êm đềm”. Có những vấn đề như thai ngoài tử cung, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ… nếu phát hiện muộn có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Nếu chỉ vì “trùng ngày rằm, mùng 1” mà trì hoãn khám thai, mẹ bầu có thể vô tình bỏ lỡ “thời điểm vàng” để can thiệp y tế.

Khi nào tuyệt đối không nên trì hoãn khám thai?

Dù rơi vào bất kỳ ngày nào, nếu có các dấu hiệu sau, mẹ bầu cần đi khám ngay lập tức :

Ra máu âm đạo

Đau bụng bất thường

Thai máy yếu hoặc không thấy thai máy

Sốt, mệt lả, chóng mặt

Phù nề, đau đầu dữ dội (nghi tiền sản giật)

Những tình huống này không có khái niệm “ngày đẹp hay ngày xấu” – chỉ có đi sớm hay đi muộn.

Vậy nếu gia đình vẫn muốn kiêng thì sao?

Trong thực tế, nhiều mẹ bầu vẫn phải dung hòa giữa khoa học và quan niệm gia đình. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, bạn có thể:

Chủ động đặt lịch khám sớm hoặc lùi 1–2 ngày (nếu không ảnh hưởng đến mốc quan trọng)

Giải thích nhẹ nhàng với người thân rằng bác sĩ yêu cầu theo dõi đúng lịch

Giữ tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng vì tranh cãi

Điều quan trọng là: đừng để việc “kiêng” ảnh hưởng đến sức khỏe thật sự.

Kết luận

Khám thai vào ngày mùng 1 hay ngày rằm không gây ảnh hưởng xấu nào đến thai nhi theo góc nhìn y học. Ngược lại, việc trì hoãn khám thai vì những quan niệm chưa có cơ sở khoa học mới là điều đáng lo.

Mang thai là hành trình cần sự cẩn trọng và hiểu biết.

Tin vào khoa học không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn truyền thống, nhưng hãy biết đặt sức khỏe của mẹ và bé lên trên mọi kiêng kỵ mang tính cảm tính.

Bởi với thai kỳ, điều quan trọng nhất không phải là “đi ngày nào”, mà là đi đúng lúc.