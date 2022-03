Gần đây, golf trở thành từ khoá được bàn tán rất rôm rả trên MXH. Vốn được biết là thú vui cho người giàu, nên những người chăm chỉ check in sân golf cũng phải thuộc dạng đại gia hay sang chảnh trong showbiz như Cường Đôla, Matt Liu hay Hương Giang, Hiền Hồ, hội các chị đẹp hoa hậu...



Có tiền mới chơi được bộ môn đắt đỏ như golf thì đúng, nhưng còn lý do gì khiến giới nhà giàu đam mê golf tới vậy? Không phải ngẫu nhiên golf có xu hướng trở thành môn thể thao gắn liền với giới nhà giàu và khá giả. Đây là lời giải thích cho câu hỏi tại sao người giàu chơi golf rất nhiều.

1. Họ có thể chi trả cho bộ môn đắt đỏ này

Thiết bị chơi golf - hoặc ít nhất là thiết bị chất lượng - không hề rẻ. Để chơi golf một cách cơ bản nhất, bạn cũng phải sắm sửa rất nhiều thứ. Con số chi trả có thể từ vài chục, vài trăm triệu đồng cho đến vài tỷ .

Thêm vào đó là phí thành viên câu lạc bộ golf cũng không hề rẻ. Có thể hiểu được tại sao duy trì sở thích chơi golf trở nên quá đỗi đắt đối với những người có thu nhập bình thường.

Không những thế, để theo đuổi bộ môn chỉ dành cho người giàu này, học phí cũng là con số không tưởng. Bạn có thể phải đầu tư một số tiền ngang ngửa học phí Vinschool, đặc biệt nếu muốn theo học một giáo viên giỏi.

Hiền Hồ là cô ca sĩ dạo này rất chăm chơi golf

2. Nâng tầm địa vị xã hội

Do chi phí cao hơn nhiều so với các môn thể thao khác, golf đã mặc nhiên trở thành từ gắn liền với tiền bạc và địa vị. Do vậy, ngay cả những người không hẳn đã yêu thích bộ môn này cũng đăng ký chơi mỗi cuối tuần để nâng cao vị thế xã hội. Nếu chơi golf, nhiều người sẽ tự động cho rằng bạn là người khá giả.

Không chỉ vậy, trở thành thành viên của một CLB golf độc quyền hoặc chơi ở những sân đắt tiền thể hiện một địa vị xã hội thuộc hàng "khủng". Những nơi như vậy thường sẽ có mức phí thành viên rất "chát". Do vậy chỉ những người rất giàu mới có thể chi trả được - trở thành hội viên golf đồng thời gia nhập CLB "1% người giàu nhất".

Ngoài ra, một số CLB chơi golf chỉ dành cho những người được phát thiệp mời. Vì vậy nếu bạn là thành viên của một câu lạc bộ như vậy, điều đó có nghĩa là bạn có rất nhiều mối quan hệ có địa vị cao và quen thuộc với giới thượng lưu.

3. Golf mang lại cơ hội quen biết được nhiều... người giàu hơn

Các câu lạc bộ chơi golf thường có thành viên là những người giàu có, máu mặt, quyền lực. Đó có thể là các doanh nhân, những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, các CEO và thậm chí cả chính trị gia!

Có thể những người này chơi golf không phải vì đây là môn thể thao hấp dẫn, mà trên sân golf, họ có thể có cơ hội kết nối và giao lưu với những người giàu có khác. Khi đó, mọi người thường sẽ thoải mái nói chuyện và dễ dàng thân nhau hơn. Nó cũng mang lại cho họ cơ hội hợp tác trong làm ăn, kinh doanh.

Đại gia Cường Đôla và Matt Liu

4. Thực sự thì nó cũng khá vui!

Cho đến bây giờ, tuy nhiều người chơi golf không phải vì đây là môn thể thao hấp dẫn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó lại là đam mê và thú vui của những người có điều kiện khác. Không phải ai cũng thích chơi golf, nhưng khi đã ra sân và chinh phục, nhiều người thừa nhận cảm thấy rất đã khi thấy bóng mình đánh lăn vào lỗ golf trên sân.

5. Chơi golf không đòi hỏi phải vắt kiệt sức trên sân

Bạn thấy đó, người có điều kiện thường sẽ ngồi trong văn phòng, họp hành suốt ngày, đi lại bằng xe sang, lên xuống có người phục vụ. Họ muốn vận động để giải toả nhưng đó phải là 1 môn thể thao không quá nặng hay tốn sức, thì golf có vẻ là lựa chọn hợp lý. Chưa hết, trên sân golf có những người sẽ cầm đồ, phần lớn di chuyển bằng xe điện, nên xem chừng việc vận động này dễ dàng hơn nhiều đối với một số người.

6. Người giàu có thời gian

Nhiều người giàu chơi golf đơn giản chỉ vì họ có thời gian. Những người làm việc theo giờ hành chính làm sao có thể đến sân golf vào ban ngày, rồi đi khắp nơi để chơi golf. Mặt khác, những người có điều kiện sẽ có thời gian linh hoạt hơn, chủ động sắp xếp được nhiều thứ.

Hội các chị đẹp trên sân golf

7. Sân golf rất okela để thư giãn

Đến sân golf đôi lúc không phải để có cảm giác cầm trên tay cây gậy vài chục triệu. Đôi lúc nó chỉ đơn giản là để thư giãn, xả stress khi sân golf thường sẽ được xây dựng ở vùng ngoại ô, thoáng đãng, tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của trung tâm. Họp hành căng thẳng, tính toán làm ăn đau đầu đi chơi golf chẳng phải hợp lý quá sao!

8. Họ có thể nói chuyện làm ăn, chốt hợp đồng, tiến hành thoả thuận...

Đôi khi, những người giàu có sẽ đồng ý gặp nhau tại sân golf để thảo luận về một dự án kinh doanh, hay chuyện hợp tác sắp tới. Không gian nơi đây vừa đủ riêng tư mà lại rất sang xịn để tiến hành bàn bạc chuyện làm ăn.

Trên sân golf, cơ hội để gắn kết và tăng cường mối quan hệ có vẻ dễ dàng hơn. Câu chuyện tìm ra và giải quyết những khác biệt về quan điểm cũng trở nên đơn giản hơn, từ đó giúp phát triển một kế hoạch thành công .

9. Golf là một môn thể thao an toàn

Những doanh nhân giàu có thường không muốn đặt cược vào những bộ môn hay thú vui có nhiều rủi ro. Bởi vì chỉ cần gặp chuyện và không thể tham gia cuộc họp quan trọng có thể khiến họ mất trắng vài tỷ đồng kèm theo rất nhiều rắc rối.

So với các môn thể thao khác đi kèm với rủi ro, golf dường như là môn thể thao tương đối an toàn.

