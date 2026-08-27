Vì sao người dân ở Đức không mua sắm vào Chủ nhật?

Chủ nhật ở Đức có sự khác biệt rõ rệt khi phần lớn cửa hàng đóng cửa và hoạt động mua sắm gần như tạm ngưng.

Đến nước Đức vào Chủ nhật, nhiều du khách ngạc nhiên khi những khu mua sắm vốn đông đúc trở nên yên ắng, phần lớn siêu thị và cửa hàng đóng cửa. Với những người quen mua sắm vào cuối tuần, khung cảnh này có thể khá lạ lẫm.

Đằng sau sự khác biệt ấy là quan niệm coi Chủ nhật là thời gian dành cho nghỉ ngơi, giúp người lao động có khoảng thời gian tạm rời công việc. Quan niệm này không chỉ hiện diện trong đời sống mà còn được thể hiện trong hệ thống pháp luật của Đức.

Ở Đức vào Chủ nhật, phần lớn cửa hàng đóng cửa và hoạt động mua sắm gần như tạm ngưng.

Theo Telegraph , năm 1919, quy định “Sonntagsruhe” (nghỉ ngơi vào Chủ nhật) được ghi nhận trong hiến pháp thời Weimar. Hiến pháp quy định Chủ nhật và các ngày lễ là những ngày nghỉ làm và nâng cao đời sống tinh thần. Theo El País , quy định này sau đó được đưa vào Luật Cơ bản của Đức , được thông qua năm 1949.

Trên thực tế, quy định cụ thể về giờ mở cửa của các cửa hàng có sự khác nhau giữa các bang. Chẳng hạn, Berlin, Hamburg và North Rhine-Westphalia cho phép hoạt động bán hàng 24 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng Chủ nhật, hoạt động bán lẻ nhìn chung bị hạn chế, song từng bang có thể cho phép mở cửa vào một số ngày nhất định. Tại Berlin, trong năm nay, chính quyền cho phép các cửa hàng hoạt động vào bốn ngày Chủ nhật.

Bên cạnh đó, một số cơ sở vẫn có thể hoạt động vào Chủ nhật, trong đó có quán cà phê, nhà hàng, trạm xăng, hiệu thuốc và một số điểm bán hàng tại nhà ga, sân bay.

Một cửa hàng thực phẩm tại Đức. (Ảnh: WSJ)

Trong một bài viết trên Yahoo , Chloe Johnson chia sẻ những thay đổi trong sinh hoạt sau khi chuyển đến Đức. Theo tác giả, những người làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu thường phải chủ động mua thực phẩm vào thứ Bảy. Việc đi mua sắm từ buổi sáng cũng giúp tránh thời điểm cửa hàng đông khách hơn.

Trước khi chuyển đến Đức, Chloe Johnson thường dành Chủ nhật để hoàn thành những việc còn dang dở trong tuần như mua thực phẩm, giặt giũ hay dọn dẹp. Sau đó, các hoạt động này được sắp xếp lại, còn ngày nghỉ có thêm khoảng thời gian dành cho những sở thích khác.

Hiện Chloe Johnson cùng người bạn đời thường đi dạo và thực hiện các dự án sáng tạo. Những cuộc gặp bạn bè cũng diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tại các công viên, nhiều người chơi đàn, ném đĩa hoặc tận hưởng không gian ngoài trời.

Từ những thay đổi này, tác giả nhận thấy nhịp sống Chủ nhật ở Đức chậm hơn. Trải nghiệm đó cũng góp phần thay đổi cách nhìn về thói quen sinh hoạt và việc dành thời gian nghỉ ngơi trong tuần.