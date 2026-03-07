Vì sao người dân không nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt giá hơn 21,6 triệu đồng/m2?

Trước đó, vào đầu tháng 2, Sở Xây dựng TP.HCM đã công bố thông tin chính thức về dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt. Theo thông báo, người dân có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại dự án có thể nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/3 tại địa chỉ 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân, dù thời gian nộp hồ sơ đã được thông báo, chủ đầu tư vẫn chưa tổ chức tiếp nhận đăng ký, khiến nhiều người có nhu cầu gặp khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục.

Giải thích về mốc thời gian nêu trên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đây thực chất là giai đoạn để người dân chuẩn bị hồ sơ, đồng thời theo dõi và giám sát thông tin theo quy định trước khi việc tiếp nhận hồ sơ chính thức được triển khai.

Cơ quan này cũng cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ báo chí và người dân về việc chưa thể nộp hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại dự án dù thông tin đã được công bố. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án.

Theo quy định hiện hành, trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải công khai đầy đủ thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ được bán, diện tích, giá bán nhà ở xã hội trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở. Đồng thời, các thông tin này cũng phải được gửi đến Sở Xây dựng TP.HCM để đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý.

Việc công khai thông tin phải được thực hiện tối thiểu 30 ngày trước khi bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Bên cạnh đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư quyết định, song phải kéo dài tối thiểu 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, nộp trực tuyến, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi người đăng ký đang làm việc để tổng hợp và chuyển cho chủ đầu tư.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng khuyến nghị cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu theo dõi thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở để kịp thời chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội và nộp theo đúng quy định.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Đức Mạnh vào cuối tháng 12/2025, chủ đầu tư sẽ mở bán các khối A1, A2 và một phần khối B2, với tổng cộng 755 căn hộ nhà ở xã hội. Việc mở bán được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 dự kiến bán 377 căn, giai đoạn 2 bán 378 căn.

Được biết, dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt đang nhận được sự quan tâm lớn của người mua nhà khi nằm trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, khu vực trung tâm TP.HCM, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành như Xi Grand Court, Kingdom 101, Sunshine Continental, Hà Đô Centrosa Garden, Charmington La Pointe và Rivera Park Saigon.

Theo hồ sơ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.560 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2019 nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng.



