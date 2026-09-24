Du lịch đến Ấn Độ, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy sữa trâu trong nhiều món ăn truyền thống, nguyên nhân thật sự không chỉ là yếu tố tín ngưỡng, tâm linh.

Trong ngành công nghiệp sữa của Ấn Độ , sữa trâu đóng vai trò chủ đạo và được ưa chuộng hơn cả sữa bò truyền thống. Giữa thị trường sữa phong phú, thói quen uống và chế biến sữa trâu của người dân nơi đây không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ những lý do thực tế về dinh dưỡng, kinh tế, lịch sử phát triển nông nghiệp cũng như các giá trị văn hóa lâu đời.

Người Ấn Độ ưa chuộng sữa trâu hơn các loại sữa khác. (Ảnh: iStock)

Truyền thống Hindu giáo tôn kính loài bò

Ở Ấn Độ, phần lớn dân số theo đạo Hindu, tôn vinh bò là con vật thiêng liêng, biểu tượng của sự sống, sự sinh sôi và lòng trắc ẩn đối với muôn loài. Mặc dù sữa bò vẫn được khai thác và sử dụng rộng rãi, những quy định bảo vệ nghiêm ngặt đối với loài bò cùng sự tôn kính tuyệt đối của cộng đồng đôi khi đặt ra những giới hạn nhất định trong việc quản lý và phát triển quy mô đàn bò sữa tại nhiều bang.

Trong bối cảnh đó, ngành chăn nuôi trâu trở thành hướng đi chiến lược, đóng vai trò như một giải pháp thay thế hoàn hảo. Các giống trâu nội địa nổi tiếng như giống Murrah hoàn toàn không vướng phải những rào cản tâm linh khắt khe.

Được nuôi dưỡng thuần túy với mục đích khai thác nông nghiệp và thương mại, trâu trở thành nguồn cung cấp sữa chủ lực cho hàng triệu hộ gia đình mà không hề vi phạm các chuẩn mực đạo đức hay tôn giáo tại địa phương. Sự phân định rạch ròi này giúp giảm bớt áp lực xã hội và tạo không gian phát triển ổn định cho ngành sữa quốc gia.

Trâu được coi như giải pháp thay thế. (iStock)

Khẩu vị thích thực phẩm có độ ngậy cao

Khác biệt lớn nhất giữa sữa trâu và sữa bò, có thể nhận thấy ngay bằng vị giác chính là kết cấu và thành phần chất béo. Sữa bò thông thường có kết cấu khá lỏng và hàm lượng chất béo ở mức trung bình, trong khi sữa trâu sở hữu hàm lượng chất béo tự nhiên cao hơn hẳn, thường dao động từ 6% - 8%, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào chế độ chăm sóc và giống trâu.

Chính nhờ lượng nước thấp hơn đáng kể cùng tỷ lệ chất khô và chất béo cao hơn, sữa trâu mang lại cảm giác đặc biệt béo ngậy, sánh mịn và đậm đà ngay từ ngụm đầu tiên. Đối với khẩu vị truyền thống của người Ấn Độ, những thực phẩm có độ ngậy cao và cấu trúc dày luôn được ưu ái đặc biệt.

Khi được dùng chung với các loại trà thảo mộc nổi tiếng như Masala Chai, sữa trâu giúp tạo nên lớp bọt dày quyến rũ, giữ lại hương vị sâu sắc và làm nổi bật các loại gia vị nồng ấm như gừng, thảo quả, đinh hương và quế phù hợp với khẩu vị người Ấn Độ

Phô mai Paneer làm từ sữa trâu có độ đậm đặc hơn hẳn sữa bò. (Ảnh: iStock)

Nguyên liệu làm phô mai truyền thống

Ẩm thực Ấn Độ từ lâu đã nổi danh toàn cầu nhờ các món tráng miệng phong phú làm từ sữa và các loại phô mai tươi đặc trưng như Paneer. Trong thế giới ẩm thực đòi hỏi kỹ thuật chế biến kỳ công này, sữa trâu là nguyên liệu chính nhờ hàm lượng protein casein dồi dào.

Khi nấu các món tráng miệng truyền thống đòi hỏi thời gian đun liu riu kéo dài hàng giờ liền như kheer, rabri hay các loại bánh kẹo cô đặc dạng sữa như khoa, sữa trâu cho hiệu suất kết tủa và độ sánh mịn tuyệt vời mà sữa bò khó lòng sánh kịp. Nhờ lượng chất rắn hòa tan cao, một lít sữa trâu mang lại lượng bơ nguyên chất, váng sữa và phô mai nhiều hơn đáng kể so với sữa bò. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng cảm quan cho các sản phẩm thương mại phục vụ trong các dịp lễ hội lớn như Diwali.

Món tráng miệng kheer truyền thống của Ấn Độ có nguyên liệu chính là sữa trâu. (Ảnh: ShutterStock)

Hàm lượng dinh dưỡng và khoáng chất cao

Xét dưới góc độ dinh dưỡng học hiện đại, sữa trâu không chỉ ngon miệng mà còn là một nguồn cung cấp năng lượng cực kỳ dồi dào, phù hợp với nhu cầu thể chất của người lao động. Loại sữa này chứa lượng canxi, phốt pho, magiê và protein cao hơn khoảng 10% - 30% so với sữa bò thông thường, đồng thời cung cấp hàm lượng calo cao hơn do lượng chất béo lớn.

Hàm lượng canxi và phốt pho phong phú đóng vai trò cốt lõi trong việc củng cố hệ xương khớp chắc khỏe, hỗ trợ tối đa cho sự phát triển tầm vóc của trẻ em trong độ tuổi tăng trưởng. Đồng thời, nguồn năng lượng dồi dào từ protein và chất béo trong sữa trâu đáp ứng hoàn hảo nhu cầu năng lượng lớn của người lao động chân tay, nông dân và những người phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thành phần chủ yếu trong xã hội Ấn Độ.

Tương thích với mô hình chăn nuôi nông hộ

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội về mặt phẩm chất thực phẩm và dinh dưỡng, trâu nước còn chứng tỏ khả năng thích nghi sinh học cực tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa khắc nghiệt tại tiểu lục địa Ấn Độ. Chúng có sức đề kháng tự nhiên cao với nhiều loại bệnh tật thông thường thường gặp ở gia súc lớn, giúp người chăn nuôi tiết kiệm đáng kể chi phí thú y và thuốc men.

Bên cạnh đó, trâu có khả năng tận dụng rất hiệu quả các nguồn thức ăn thô giá rẻ sẵn có ở địa phương như rơm rạ sau mùa gặt, thân cây ngô khô hoặc các phụ phẩm nông nghiệp nghèo dinh dưỡng mà bò thường bỏ qua. Đối với các hộ nông dân tiểu điền và các hợp tác xã chăn nuôi quy mô nhỏ tại Ấn Độ, việc nuôi trâu lấy sữa mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và bền vững.

Giá trị thương mại của sữa trâu trên thị trường thường cao hơn sữa bò nhờ sản lượng chất béo vượt trội, từ đó tạo ra nguồn thu nhập đáng tin cậy. Toàn bộ chuỗi cung ứng sữa trâu, từ các trang trại gia đình vùng nông thôn đến các nhà máy chế biến quy mô lớn, đã tạo ra hàng triệu việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế nông thôn lâu dài cho quốc gia này.