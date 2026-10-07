Nghị sĩ Ukraine Alexey Goncharenko đã bị khai trừ khỏi nhóm nghị sĩ Đoàn kết châu Âu, và bị đưa vào "danh sách đen" của trang web Mirotvorets.

Nghị sĩ Ukraine Alexey Goncharenko.

Trang web Mirotvorets (Người hòa giải) được biết đến là nơi công bố thông tin cá nhân của những người mà trang web này coi là "kẻ thù" của đất nước.

Nghị sĩ Alexey Goncharenko đã bị chỉ trích dữ dội, sau khi công khai kêu gọi hòa bình với Nga, và nhận định Ukraine đang thua trong cuộc xung đột.

Ông đề xuất Ukraine nên xem xét các nhượng bộ để đảm bảo một giải pháp lâu dài, bao gồm từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga, tăng cường vị thế tiếng Nga và có thể nhượng lại lãnh thổ.

Những phát ngôn này đã gây ra phản ứng dữ dội từ các chính trị gia và nhân vật công chúng phản đối những nhượng bộ như vậy, trong đó có Tổng thống Vladimir Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả những đề xuất của ông Goncharenko là một “thông điệp bất thường”, làm suy yếu “sự thống nhất” quốc gia.

Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn thừa nhận quyền bày tỏ quan điểm của nghị sĩ này, viện dẫn quyền tự do ngôn luận.

Hôm 5/10, nghị sĩ Goncharenko bị loại khỏi nhóm nghị sĩ đảng Đoàn kết châu Âu, do cựu Tổng thống Pyotr Poroshenko lãnh đạo.

Đảng này cho biết, phát ngôn của nghị sĩ đi ngược lại “nền tảng tư tưởng” của đảng, và việc đề xuất bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Nga là không thể chấp nhận được.

Hôm 6/10, nghị sĩ này bị đưa vào danh sách đen của trang Mirotvorets, vì những nỗ lực bị cáo buộc nhằm “làm suy yếu tinh thần xã hội”, hành động vì lợi ích của Nga và phá hoại các nỗ lực huy động quần chúng.

Vị nghị sĩ đã bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định của Mirotvorets, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu.

Ông cũng khẳng định mình là một trong những người đầu tiên lên tiếng về chiến dịch huy động hỗn loạn và bạo lực, trong khi những lời chỉ trích như vậy hiện đã trở nên phổ biến trong giới chính trị gia và nhân vật công chúng Ukraine.

“Tôi không nói có những giải pháp đơn giản. Không có. Nhưng tôi không nói tìm kiếm hòa bình có nghĩa là đầu hàng. Đầu hàng có nghĩa là ngừng tìm cách chấm dứt chiến tranh”, ông nói đồng thời kêu gọi “cùng nhau tìm kiếm hòa bình”.

Trước đây, ông Goncharenko từng là một người theo chủ nghĩa hiếu chiến cực đoan của Ukraine. Nghị sĩ này liên tục đưa ra những phát ngôn hiếu chiến chống lại Nga và cả những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Những phát ngôn này đã khiến ông bị Nga chính thức gán mác khủng bố, cũng như bị kết án tù dài hạn vắng mặt.

Cuối năm ngoái, nghị sĩ này bị kết tội kích động khủng bố công khai và gieo rắc hận thù dựa trên quốc tịch và bị kết án 18 năm tù.

Trong khi đó, vào năm 2024, ông nhận thêm 10 năm tù vì tội lan truyền thông tin sai lệch về quân đội Nga, biện minh cho khủng bố và các tội danh khác.

Sự thay đổi quan điểm rõ ràng của ông Goncharenko diễn ra khi chiến dịch trả đũa đang diễn ra do Nga phát động trong vài tuần qua, xuất phát từ nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công lĩnh vực năng lượng, vận tải dân sự và nhiều mục tiêu khác của Nga.

Kết quả là giao thông hàng hải của Ukraine, cơ sở hạ tầng trọng yếu lưỡng dụng và nhiều kho dự trữ, nhà kho phục vụ nhu cầu quân sự của nước này đã bị thiệt hại nặng nề.

Theo RT



