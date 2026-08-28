Từng được ưa chuộng nhờ vẻ ngoài ấm cúng và chi phí dễ tiếp cận, trần nhựa giả gỗ đang dần nhường chỗ cho những cách hoàn thiện đơn giản hơn trong nhiều ngôi nhà hiện đại.

Trong một thời gian dài, trần nhựa giả gỗ là lựa chọn quen thuộc khi hoàn thiện nhà ở. Bề mặt mô phỏng vân gỗ tạo cảm giác ấm áp, mẫu mã đa dạng, thi công tương đối nhanh và chi phí thường dễ tiếp cận hơn việc sử dụng gỗ tự nhiên khiến loại trần này xuất hiện ở không ít nhà phố, nhà mặt đất. Tuy nhiên, gu thiết kế nhà ở những năm gần đây đã có nhiều thay đổi. Thay vì trang trí khá nhiều chi tiết trên cả tường lẫn trần, nhiều gia đình, đặc biệt là gia chủ trẻ, bắt đầu ưu tiên những không gian sáng, thoáng và ít chi tiết hơn. Phần trần cũng được xử lý theo hướng đơn giản để làm nền cho nội thất thay vì trở thành một mảng trang trí nổi bật. Chính vì vậy, bên cạnh trần nhựa giả gỗ, trần thạch cao phẳng và trần bê tông sơn hoàn thiện đang trở thành hai phương án được nhiều gia đình cân nhắc.

Vì sao trần nhựa giả gỗ không còn được ưa chuộng như trước?

Không phải vì trần nhựa giả gỗ là vật liệu kém chất lượng, mà bởi kiểu hoàn thiện này có một số đặc điểm không còn phù hợp với gu nhà ở của một bộ phận gia đình hiện nay.

Dễ khiến phần trần trở nên nặng mắt

Đặc trưng dễ nhận thấy nhất của trần nhựa giả gỗ là những đường vân và màu sắc mô phỏng gỗ tự nhiên. Nếu sử dụng các tông gỗ sáng và phối hợp hợp lý, vật liệu vẫn có thể tạo ra một không gian đẹp. Tuy nhiên, khi những thanh vân gỗ màu vàng, đỏ hoặc nâu đậm phủ kín một diện tích trần lớn, phần phía trên dễ trở thành một mảng thị giác khá nặng. Điều này càng rõ ở những căn phòng nhỏ hoặc có chiều cao trần hạn chế. Nếu nội thất phía dưới cũng sử dụng nhiều đồ gỗ, tổng thể có thể trở nên bí và nhiều chi tiết hơn mong muốn.

Khó đi cùng một số phong cách nội thất hiện đại

Những phong cách được nhiều gia đình trẻ lựa chọn hiện nay như tối giản, Japandi, Scandinavian hay hiện đại thường ưu tiên các bề mặt lớn tương đối đơn giản. Trong những không gian này, trần nhà thường được sơn trắng hoặc sử dụng màu sáng, ít đường chia để tạo cảm giác liền mạch. Trong khi đó, trần nhựa giả gỗ thường có các đường ghép thanh và hệ vân khá rõ. Nếu không được đưa vào ngay từ đầu trong thiết kế tổng thể, phần trần rất dễ trở thành chi tiết nổi bật hơn mức cần thiết.

Dễ bị giới hạn khi muốn thay đổi nội thất

Một bộ sofa, rèm cửa hay bàn trà có thể được thay đổi tương đối dễ dàng, nhưng trần nhà lại là hạng mục ít được sửa chữa thường xuyên. Đây cũng là lý do nhiều gia đình hiện nay ưu tiên chọn màu trung tính cho những bề mặt lớn và khó thay đổi như tường, sàn hoặc trần. Một mặt trần trắng tương đối đơn giản có thể kết hợp với nhiều kiểu nội thất khác nhau. Trong khi đó, nếu trần đã phủ kín bằng một màu vân gỗ nổi bật, khi muốn chuyển toàn bộ căn phòng sang một phong cách khác, gia chủ sẽ phải cân nhắc cả phần trần.

Trần thạch cao phẳng - Lựa chọn quen thuộc nhưng ngày càng được làm tối giản

Trần thạch cao không phải vật liệu mới. Điểm khác biệt nằm ở cách nhiều ngôi nhà hiện nay sử dụng nó. Thay vì trần giật nhiều cấp, kết hợp phào chỉ và hàng loạt chi tiết trang trí, một số thiết kế chuyển sang trần thạch cao phẳng, bề mặt đơn giản và gần như liền mạch.

Tạo cảm giác gọn và sáng

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất là trần thạch cao phẳng không tạo quá nhiều đường nét trên phía trên căn phòng. Khi được sơn trắng hoặc những màu sáng gần với màu tường, phần trần gần như lùi lại làm nền, nhờ đó đồ nội thất, ánh sáng và các vật liệu khác trở thành điểm nhấn chính. Đây cũng là cách xử lý phù hợp với những gia đình thích nội thất hiện đại nhưng không muốn căn nhà trở nên quá lạnh hoặc mang cảm giác công nghiệp.

Dễ bố trí hệ thống kỹ thuật

Khoảng phía trên trần thạch cao có thể được sử dụng để xử lý một số hệ thống kỹ thuật, dây điện và bố trí đèn theo thiết kế. Nhờ đó, bề mặt nhìn từ phía dưới tương đối gọn gàng. Gia đình cũng có nhiều lựa chọn về cách bố trí ánh sáng hơn so với việc để toàn bộ kết cấu phía trên lộ ra ngoài.

Cần đặc biệt lưu ý vấn đề thấm nước

Thạch cao không phải giải pháp dùng để che một mặt trần đang bị thấm. Nếu phía trên có rò rỉ đường nước, thấm từ mái hoặc từ khu vực vệ sinh tầng trên, nguyên nhân phải được xử lý trước khi hoàn thiện trần. Loại tấm, hệ khung và phương án thi công cũng cần được lựa chọn theo điều kiện thực tế của từng khu vực. Vì vậy, gia đình không nên chỉ nhìn mẫu trần đẹp rồi áp dụng giống hệt cho mọi phòng.

Trần bê tông sơn hoàn thiện - Càng ít chi tiết càng hiện đại

Một cách làm khác đang xuất hiện trong nhiều không gian hiện đại là không bổ sung thêm hệ trần trang trí, thay vào đó xử lý bề mặt trần bê tông rồi sơn hoàn thiện. Thoạt nhìn đây là phương án rất đơn giản, nhưng nếu được xử lý tốt, hiệu quả lại khá phù hợp với những căn nhà theo đuổi sự tối giản.

Giữ được chiều cao cho căn phòng

Đây là ưu điểm đáng chú ý với những căn hộ hoặc ngôi nhà có chiều cao tầng không quá lớn. Khi làm trần giả, gia đình thường phải hạ xuống một khoảng nhất định để bố trí hệ khung và kỹ thuật. Nếu giữ trần bê tông, phần chiều cao này có thể được bảo toàn nhiều hơn. Nhờ đó, căn phòng có cảm giác thoáng hơn, đặc biệt với những không gian diện tích nhỏ.

Dễ tạo một mặt nền trung tính

Trần bê tông không nhất thiết phải giữ nguyên màu xám theo phong cách công nghiệp. Bề mặt có thể được xử lý và sơn trắng hoặc màu sáng, tạo hiệu ứng khá giống một mặt trần tối giản. Khi đó, phần trần gần như không cạnh tranh sự chú ý với nội thất phía dưới. Đây cũng là lợi thế khi gia chủ muốn thay đổi phong cách nội thất sau vài năm sử dụng.

Đơn giản nhưng không có nghĩa là làm sơ sài

Giữ trần bê tông không đồng nghĩa với việc xây xong rồi để nguyên. Bề mặt ban đầu có thể xuất hiện vị trí không phẳng, khuyết điểm thi công hoặc các hệ thống kỹ thuật cần xử lý. Nếu không có phương án ngay từ đầu, dây điện, đường ống và vị trí chiếu sáng có thể khiến phần trần trở nên lộn xộn. Bởi vậy, kiểu trần tưởng như “làm ít nhất” này vẫn cần được tính toán kỹ nếu muốn đạt hiệu quả thẩm mỹ.

Có nên bỏ hoàn toàn trần nhựa giả gỗ?

Thực tế, không có kiểu trần nào phù hợp với tất cả các ngôi nhà. Trần nhựa giả gỗ vẫn có lợi thế về mẫu mã, khả năng tạo cảm giác ấm áp và có thể phù hợp với những gia đình yêu thích nội thất mang nhiều sắc gỗ. Nếu sử dụng màu sắc vừa phải và được tính toán đồng bộ với tổng thể, vật liệu này vẫn có thể đem lại hiệu quả thẩm mỹ tốt. Trần thạch cao phẳng phù hợp với những gia đình muốn có bề mặt liền mạch, dễ kết hợp ánh sáng và che các hệ thống kỹ thuật. Trong khi đó, trần bê tông sơn hoàn thiện đáng cân nhắc ở những không gian muốn giữ chiều cao và theo đuổi phong cách đơn giản. Việc lựa chọn cuối cùng vẫn nên dựa trên chiều cao tầng, hiện trạng trần, hệ thống kỹ thuật, khả năng chống thấm và phong cách nội thất của từng căn nhà.

Kết luận

Sự thay đổi của trần nhà hiện nay thực chất phản ánh một thay đổi lớn hơn trong gu nội thất: gia chủ không còn nhất thiết phải trang trí mọi bề mặt để căn nhà trông đẹp. Trần nhựa giả gỗ vẫn có chỗ đứng riêng, nhưng với những gia đình yêu thích không gian sáng, thoáng và ít chi tiết, trần thạch cao phẳng hoặc trần bê tông sơn hoàn thiện đang trở thành những phương án đáng cân nhắc. Quan trọng nhất, trần là hạng mục liên quan đến cả kết cấu hiện trạng và hệ thống kỹ thuật phía trên. Trước khi tháo trần cũ hoặc lựa chọn phương án hoàn thiện mới, gia đình nên để đơn vị thi công có chuyên môn khảo sát trực tiếp căn nhà, thay vì chỉ chọn một kiểu trần vì thấy đẹp hoặc đang là xu hướng.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo