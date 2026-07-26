Trong nhiều năm, gạch đỏ gần như là lựa chọn quen thuộc để lát sân nhà. Giá thành hợp lý, dễ thi công, mang vẻ mộc mạc và phù hợp với nhiều kiểu nhà khiến loại vật liệu này xuất hiện ở khắp nơi, từ sân trước, sân sau đến lối đi trong vườn.

Xu hướng thiết kế nhà ở những năm gần đây đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây độ bền và chi phí là những tiêu chí được ưu tiên khi chọn vật liệu lát sân, thì nay nhiều gia đình còn quan tâm đến khả năng chống trơn, tính thẩm mỹ lâu dài và chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng. Vì vậy, gạch đỏ dần không còn là lựa chọn mặc định như trước. Thay vào đó, gạch porcelain ngoài trời và bê tông áp khuôn đang được nhiều chủ nhà cân nhắc khi hoàn thiện sân vườn.

Vì sao gạch đỏ không còn được lựa chọn nhiều như trước?

Không phải vì gạch đỏ kém chất lượng. Trên thực tế, đây vẫn là vật liệu có tuổi đời rất lâu trong xây dựng dân dụng. Tuy nhiên, khi nhu cầu về thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng thay đổi, một số hạn chế của gạch đỏ cũng dần bộc lộ.

Dễ rêu mốc nếu thường xuyên ẩm ướt

Gạch đỏ có bề mặt tương đối nhám và khả năng hút nước cao hơn nhiều dòng gạch porcelain hiện nay. Ở những khu vực thường xuyên mưa, ít nắng hoặc gần bồn cây, bề mặt dễ xuất hiện rêu, mốc và các vết ố sau một thời gian sử dụng. Nếu không vệ sinh định kỳ, sân vừa mất thẩm mỹ vừa tăng nguy cơ trơn trượt khi trời mưa.

Màu sắc xuống cấp theo thời gian

Một ưu điểm của gạch đỏ là màu sắc gần gũi, tạo cảm giác truyền thống. Tuy nhiên sau nhiều năm chịu nắng, mưa và ma sát, bề mặt có thể phai màu hoặc loang lổ, đặc biệt ở những vị trí thường xuyên có xe cộ hoặc nhiều người qua lại. Trong khi đó, việc thay thế từng viên gạch cũ cũng không dễ vì màu gạch mới thường chênh lệch khá rõ so với phần sân đã sử dụng lâu năm.

Hạn chế về mẫu mã

So với trước đây, nhu cầu thiết kế sân vườn hiện nay đa dạng hơn rất nhiều. Nhiều gia đình muốn sân nhà đồng bộ với mặt tiền, gara, lối đi và cảnh quan sân vườn. Trong khi đó, gạch đỏ chủ yếu chỉ có một số màu và kiểu bề mặt truyền thống, khiến khả năng phối với các phong cách hiện đại như Contemporary, Modern Tropical hay Minimalism không còn linh hoạt như những vật liệu mới.

Gạch porcelain ngoài trời - Lựa chọn ngày càng phổ biến

Một trong những vật liệu được sử dụng nhiều nhất hiện nay là gạch porcelain chuyên dụng cho khu vực ngoài trời. Khác với nhiều loại gạch ceramic thông thường, gạch porcelain được sản xuất từ nguyên liệu mịn, nung ở nhiệt độ cao nên có độ đặc chắc lớn, khả năng hút nước rất thấp và chịu thời tiết tốt hơn.

Chống trơn tốt hơn

Các dòng porcelain ngoài trời thường sử dụng bề mặt nhám hoặc tạo vân chống trượt, giúp tăng độ bám khi đi lại trong điều kiện trời mưa hoặc sân còn ướt. Đây là lý do nhiều gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi ưu tiên loại vật liệu này cho sân trước và lối đi.

Đa dạng màu sắc và vân bề mặt

Hiện nay, gạch porcelain có rất nhiều lựa chọn như giả đá tự nhiên, giả xi măng, giả bê tông hay giả đá bazan. Nhờ đó, sân nhà có thể đồng bộ với mặt tiền và không gian kiến trúc thay vì chỉ là một khu vực lát gạch riêng biệt như trước.

Ít phải bảo trì

Do có độ hút nước thấp, gạch porcelain ít bị rêu mốc và cũng hạn chế hiện tượng phai màu theo thời gian nếu sử dụng đúng loại dành cho ngoại thất. Tuy nhiên, khi chọn mua cần ưu tiên các sản phẩm ghi rõ phù hợp với khu vực ngoài trời và có bề mặt chống trượt, thay vì sử dụng gạch trong nhà mang ra lát sân.

Bê tông áp khuôn - Giải pháp được nhiều biệt thự và nhà vườn lựa chọn

Nếu trước đây bê tông chỉ được xem là giải pháp đơn thuần để làm sân thì hiện nay, bê tông áp khuôn đã trở thành một xu hướng trong thiết kế cảnh quan. Đây là kỹ thuật đổ bê tông, sau đó dùng khuôn tạo hoa văn và phủ màu ngay trên bề mặt, giúp sân có hình thức giống đá tự nhiên, gạch hoặc phiến đá lớn nhưng vẫn giữ được kết cấu liền khối.

Ít mạch ghép

Do thi công nguyên khối nên bê tông áp khuôn không có quá nhiều đường ron như sân lát gạch. Điều này giúp hạn chế cỏ dại mọc giữa các khe, đồng thời việc vệ sinh cũng đơn giản hơn.

Độ bền cao

Nếu được thi công đúng kỹ thuật, bê tông áp khuôn có khả năng chịu tải tốt, phù hợp với cả khu vực để ô tô, sân trước hoặc lối đi quanh nhà. Bề mặt cũng có thể được xử lý chống trượt và phủ lớp bảo vệ để tăng khả năng chống thấm, chống mài mòn.

Mang tính thẩm mỹ cao

Một ưu điểm khác là khả năng tạo nhiều kiểu hoa văn và màu sắc khác nhau. Gia chủ có thể lựa chọn vân đá, vân gạch cổ, đá phiến hoặc các họa tiết giả đá tự nhiên để phù hợp với phong cách tổng thể của ngôi nhà.

Có nên thay thế hoàn toàn gạch đỏ?

Thực tế, không có loại vật liệu nào phù hợp với mọi công trình. Gạch đỏ vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với những ngôi nhà theo phong cách truyền thống hoặc các khu vực ít chịu tác động của thời tiết. Trong khi đó, gạch porcelain ngoài trời phù hợp với gia đình muốn sân sạch, dễ bảo dưỡng và đồng bộ với kiến trúc hiện đại. Bê tông áp khuôn lại thích hợp với biệt thự, nhà vườn hoặc những công trình cần bề mặt liền mạch và độ bền cao. Quan trọng nhất, việc lựa chọn nên dựa trên nhu cầu sử dụng, điều kiện khí hậu, ngân sách và phong cách tổng thể của ngôi nhà thay vì chỉ chạy theo xu hướng.

Kết luận

Xu hướng hoàn thiện sân nhà hiện nay không còn chỉ xoay quanh việc chọn loại gạch nào bền nhất, mà hướng đến sự cân bằng giữa độ bền, tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng lâu dài. Gạch đỏ vẫn có những giá trị riêng và chưa hề biến mất. Tuy nhiên, với những gia đình mong muốn sân nhà hiện đại, ít phải bảo trì và đồng bộ hơn với kiến trúc tổng thể, gạch porcelain ngoài trời và bê tông áp khuôn đang trở thành hai lựa chọn được cân nhắc nhiều hơn trong các công trình mới.