Vì sao ngày càng nhiều gia đình bỏ lắp tủ đầu giường? Ba thiết kế đang lên ngôi vì thiết thực hơn gấp 10 lần

Tủ đầu giường phòng ngủ từng là thiết kế được nhiều gia đình ưa chuộng.

Từng là món nội thất quen thuộc trong hầu hết phòng ngủ, tủ đầu giường từng được xem là chi tiết không thể thiếu để hoàn thiện không gian nghỉ ngơi. Không chỉ giúp căn phòng cân đối hơn về mặt thẩm mỹ, món đồ này còn mang đến sự tiện lợi khi có thể đặt đèn ngủ, sách, điện thoại, đồng hồ hay những vật dụng cá nhân thường dùng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều gia đình bắt đầu cân nhắc loại bỏ tủ đầu giường truyền thống để lựa chọn những giải pháp tối ưu diện tích hơn. Đặc biệt với xu hướng sống trong các căn hộ chung cư, phòng ngủ có diện tích hạn chế, những món nội thất nhỏ gọn, đa năng đang dần được ưu tiên.

Vì sao tủ đầu giường truyền thống dần ít được ưa chuộng?

Chiếm diện tích, khiến phòng ngủ dễ bị bí

Với những phòng ngủ không quá rộng, việc bố trí thêm hai chiếc tủ ở hai bên giường có thể khiến không gian trở nên chật chội hơn. Dù kích thước không quá lớn, tủ đầu giường vẫn chiếm một phần diện tích sàn, làm lối đi quanh giường bị thu hẹp và tạo cảm giác căn phòng nặng nề. Đặc biệt, trong các căn hộ hiện đại, nhiều gia đình có xu hướng tối giản nội thất để giữ sự thoáng đãng thay vì cố gắng đưa quá nhiều món đồ vào cùng một không gian.

Công năng hạn chế, không đáp ứng nhu cầu lưu trữ

Tủ đầu giường thường chỉ có vài ngăn kéo hoặc một khoang chứa nhỏ, phù hợp để cất những món đồ cá nhân cơ bản. Tuy nhiên, khi nhu cầu lưu trữ ngày càng nhiều, nhiều gia đình nhận ra món đồ này không thực sự tối ưu. Thay vì dành diện tích cho một chiếc tủ nhỏ, họ lựa chọn các thiết kế có khả năng tích hợp nhiều công năng hơn như hệ tủ lớn, kệ âm tường hay nội thất kết hợp lưu trữ.

Khó tạo cảm giác liền mạch cho không gian

Những mẫu tủ đầu giường rời đôi khi khiến tổng thể phòng ngủ bị chia nhỏ, đặc biệt khi không đồng bộ với giường hoặc tủ quần áo. Trong khi đó, các thiết kế hiện đại ngày nay thường hướng đến sự liền mạch, tối giản, giúp căn phòng nhìn rộng và sang trọng hơn.

Những thiết kế đang dần thay thế tủ đầu giường truyền thống

Tủ ẩn tích hợp cùng tủ quần áo

Một trong những xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn là hệ tủ quần áo kết hợp khu vực lưu trữ cạnh giường. Thay vì đặt thêm một chiếc tủ nhỏ bên ngoài, các ngăn kéo, kệ để đồ hoặc hộc chứa được thiết kế liền với hệ tủ lớn. Cách bố trí này giúp tận dụng tối đa diện tích, tăng khả năng lưu trữ mà vẫn giữ được vẻ gọn gàng, hiện đại cho phòng ngủ.

Kệ treo tường tối giản

Kệ treo tường đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ ưu điểm nhỏ gọn và không chiếm diện tích sàn. Gia chủ vẫn có nơi để đèn ngủ nhỏ, sách hay đồ trang trí nhưng căn phòng lại trở nên thoáng hơn. Các mẫu kệ hiện nay cũng được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng như kệ gỗ tối giản, kệ âm tường hoặc kệ kết hợp đèn LED, vừa tiện dụng vừa tăng tính thẩm mỹ.

Giường ngủ tích hợp hộc chứa đồ

Thay vì sử dụng tủ rời, nhiều gia đình lựa chọn những mẫu giường có thiết kế thông minh với ngăn kéo hoặc khoang chứa đồ tích hợp. Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với phòng ngủ nhỏ khi có thể tận dụng những khoảng không gian vốn bị bỏ trống.

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