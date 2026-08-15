HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao Nga quay lưng với đề xuất ngừng bắn của Ukraine?

Minh Hạnh
|

Nga bác bỏ ý tưởng về lệnh ngừng bắn với Ukraine trên Biển Đen, tuyên bố nước này không thấy có cơ sở nào cho những "biện pháp nửa vời" vốn chỉ mang lại khoảng thời gian nghỉ ngơi cho đối phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tass)

Trong những tuần gần đây, cả Nga và Ukraine đều đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại trên Biển Đen, khiến giá ngũ cốc thế giới tăng cao.

Trong một tuyên bố ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine thực hiện "các hành động trắng trợn" nhắm vào hoạt động vận tải biển.

"Chúng tôi coi những cuộc tấn công do Ukraine thực hiện là một chính sách có chủ đích nhằm gây bất ổn cho hoạt động vận tải biển dân sự tại khu vực Biển Đen, qua đó tiếp tục leo thang căng thẳng và kéo dài xung đột. Tất cả những việc này đều diễn ra với sự ngầm đồng thuận từ các nước láng giềng trong khu vực”, bà Zakharova phát biểu.

"Đồng thời, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy tình hình đang được cải thiện. Do đó, không có cơ sở nào cho các biện pháp nửa vời chỉ nhằm mang lại cho chính quyền Kiev một khoảng thời gian tạm nghỉ”.

Ngày 13/8, Reuters đưa tin Ukraine đã chuyển một đề xuất tới Nga thông qua bên thứ ba, kêu gọi cả hai bên ngừng tấn công vào các mục tiêu ở Biển Đen.

Bà Zakharova đưa ra bình luận này nhằm phản hồi tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, trong đó ông cho biết Ankara đã đề xuất với cả Nga và Ukraine về việc tạm dừng các hoạt động quân sự tại Biển Đen.

Bà cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Zakharova nhận định, việc quay trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen giai đoạn 2022-2023 - thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm cho phép Nga và Ukraine tiếp tục cung cấp hàng hóa cho thị trường thế giới - là điều không khả thi. Thỏa thuận này, vốn bị bà mô tả là mang tính một chiều, đã đổ vỡ sau khi Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây không thực hiện đúng các cam kết.

Mới đây, Kiev đã buộc phải chuyển sang các tuyến vận chuyển thay thế khi nhiều chủ tàu ngừng ghé vào các cảng ở khu vực phía nam Odesa - một trung tâm xuất khẩu ngũ cốc trọng yếu - vào cuối tháng 7 do lo ngại sau khi Nga tấn công hàng chục con tàu.

Tình trạng phong tỏa đối với các cảng biển Đen hiện nay đã khiến lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine sụt giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến thời điểm hiện tại của tháng 8. Ngành nông nghiệp cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế nếu tình trạng này tiếp diễn.

Về phía mình, Nga đã phải tạm dừng hoạt động tại cả ba bến cảng ở Novorossiysk (Biển Đen) vào ngày 12 và 13/8 sau một cuộc tấn công của Ukraine, và sẽ phải cắt giảm thêm lượng ngũ cốc xuất khẩu.

Tags

Nga

Ukraine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại