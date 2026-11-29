Nga liên tiếp tập kích các cây cầu bắc qua sông Dnipro ở thủ đô Kiev, gây gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người.

Những cây cầu ở thủ đô Ukraine liên tiếp trở thành mục tiêu

Trong nhiều năm xung đột, các cây cầu bắc qua sông Dnipro luôn giữ vai trò quan trọng đối với hệ thống giao thông và hậu cần của Ukraine. Đây là tuyến kết nối các khu vực nằm ở hai bờ sông, đồng thời tạo điều kiện để vận chuyển quân đội, vũ khí, đạn dược và hàng hóa.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 10/2026, Nga bắt đầu gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào những cây cầu ở thủ đô Kiev. Theo thống kê của Kyiv Independent ngày 24/11, quân đội Nga đã ít nhất 5 lần tấn công các cây cầu của thành phố, gây hư hại 5 trong tổng số 6 cây cầu vượt sông Dnipro.

Trong các cuộc tập kích, cầu phía Nam và cầu phía Bắc của Kiev là những mục tiêu đáng chú ý. Các đòn tấn công khiến một số đoạn đường bị hư hại, buộc chính quyền thành phố phải hạn chế hoặc tạm dừng lưu thông để kiểm tra và sửa chữa.

Đặc biệt, trong cuộc tập kích đêm 16, rạng sáng 17/11, Nga đánh trúng cả hai cây cầu nói trên. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết vụ việc còn gây gián đoạn một phần hệ thống tàu điện ngầm, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước và điện tại một số khu vực.

Theo Reuters, các cuộc tấn công khiến giao thông qua sông Dnipro bị hạn chế, trong khi nhiều khu vực khác của Ukraine cũng hứng chịu các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV.

Điều đáng chú ý là những cây cầu ở Kiev không phải mục tiêu duy nhất của Nga. Moscow cũng đã tập kích các cây cầu tại Zaporizhzhia, thành phố nằm gần tiền tuyến và có vai trò quan trọng hơn đối với hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine.

Chính sự khác biệt này khiến giới phân tích đặt câu hỏi về mục tiêu thực sự của chiến dịch tập kích cầu tại thủ đô Ukraine.

Cầu Bắc Kiev bị trúng tên lửa Nga. Ảnh: Getty

Vì sao Nga nhắm vào cầu ở Kiev?

Theo Emil Kastehelmi, nhà phân tích thuộc nhóm nghiên cứu quân sự Black Bird Group của Phần Lan, việc phá hủy các cây cầu ở Kiev khó có thể giúp Nga đẩy nhanh bước tiến trên chiến trường. Ông bày tỏ ngạc nhiên khi Moscow tập trung nhiều vào các cây cầu ở thủ đô, thay vì những điểm vượt sông tại Dnipro hoặc Zaporizhzhia, nơi các cuộc tấn công có thể gây gián đoạn lớn hơn cho hoạt động của quân đội Ukraine.

Nhận định này được ông đưa ra trong cuộc trao đổi với Kyiv Independent ngày 24/11.

Một lý do quan trọng nằm ở đặc điểm của Kiev. Thành phố có hơn 3 triệu dân, bị chia cắt bởi sông Dnipro và phụ thuộc lớn vào các cây cầu để duy trì hoạt động giao thông giữa hai bờ. Khi một cây cầu bị đóng cửa, hàng trăm nghìn người có thể phải thay đổi lộ trình đi làm, đi học và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Chẳng hạn, cầu phía Nam là tuyến giao thông quan trọng đối với các khu dân cư Pozniaky, Osokorky và Kharkivskyi, nơi có tới khoảng 500.000 người sinh sống.

Bởi vậy, ngay cả khi không thể phá hủy hoàn toàn một cây cầu, việc liên tục tập kích và buộc công trình phải đóng cửa để sửa chữa cũng có thể gây ra những xáo trộn đáng kể. Các cuộc tấn công không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn tạo áp lực tâm lý đối với người dân tại thủ đô.

Kostiantyn Kryvolap, chuyên gia hàng không và cựu kỹ sư thử nghiệm của hãng Antonov, cho rằng mục tiêu của những cuộc tấn công như vậy có thể không phải phá hủy hoàn toàn cây cầu. Thay vào đó, Nga có thể muốn làm gián đoạn giao thông, gây khó khăn cho hoạt động hậu cần và gia tăng sức ép tâm lý lên người dân.

Đáng chú ý, Mykola Bielieskov, nhà phân tích cấp cao tại tổ chức Come Back Alive và nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, cho biết Kiev đóng góp hơn 10% GDP của Ukraine và là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp công nghệ quân sự.

Theo ông, việc làm gián đoạn hoạt động của thủ đô có thể tác động đến cả nền kinh tế, năng lực quân sự và đời sống chính trị của Ukraine. Moscow cũng có thể kỳ vọng áp lực gia tăng tại Kiev sẽ khiến người dân trực tiếp gây sức ép lên chính phủ.

Nhận định này phù hợp với phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố tháng 7/2026. Theo tổ chức này, chiến dịch tên lửa và UAV tầm xa của Nga không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự mà còn hướng đến việc gây sức ép kinh tế, tâm lý và chính trị đối với Ukraine. Cơ sở hạ tầng dân sự, các trung tâm đô thị, cơ sở công nghiệp và năng lượng đều nằm trong phạm vi chiến dịch gây sức ép đó.

Cầu Bắc Kiev bị trúng tên lửa Nga. Ảnh: Getty

Vì sao các cây cầu gần tiền tuyến lại có giá trị quân sự lớn hơn?

Trái với những cây cầu ở thủ đô, các điểm vượt sông tại khu vực tiền tuyến có thể tác động trực tiếp đến khả năng duy trì chiến đấu của quân đội Ukraine.

Tại Dnipro và Zaporizhzhia, các cây cầu đóng vai trò kết nối những tuyến đường vận chuyển vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và nhân lực đến các đơn vị đang chiến đấu. Nếu những tuyến giao thông này bị vô hiệu hóa trong thời gian dài, hoạt động tiếp tế và điều chuyển lực lượng của Ukraine có thể gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo chuyên gia Tetiana Gaviuk của tổ chức nghiên cứu xung đột ACLED, các cuộc tập kích của Nga vào những cây cầu tại Kiev và Zaporizhzhia cho thấy Moscow đang mở rộng chiến dịch nhằm vào hạ tầng giao thông quan trọng của Ukraine.

ACLED ghi nhận Nga tập kích các cây cầu tại Zaporizhzhia trong ngày 6 và 7/10, khiến 5 người bị thương, trong đó có hai nhân viên cứu trợ. Những cây cầu ở khu vực này có ý nghĩa đối với cả hoạt động dân sự và việc vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến trường.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Nga đã bỏ qua các mục tiêu gần tiền tuyến. Vấn đề là những cây cầu lớn rất khó bị phá hủy hoàn toàn, trong khi quân đội có khả năng thích ứng với việc gián đoạn một số tuyến vận tải.

Meduza phân tích rằng lực lượng quân sự có nhiều lựa chọn hậu cần hơn người dân thường. Quân đội có thể sử dụng đường phụ, phân tán phương tiện, ngụy trang và phối hợp với các đơn vị phòng không để giảm nguy cơ bị tấn công. Vì vậy, ngay cả khi một tuyến đường bị gián đoạn, hoạt động tiếp tế vẫn có thể tiếp tục thông qua những phương án khác, dù khó khăn hơn.

Điều này khiến việc tập kích cầu không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả quân sự tương xứng với lượng vũ khí được sử dụng.

Nga có thể tiếp tục mở rộng các cuộc tập kích vào cầu?

Theo Emil Kastehelmi, các cuộc tập kích nhằm vào những cây cầu ở Dnipro và Zaporizhzhia có thể gây gián đoạn lớn hơn cho hoạt động của quân đội Ukraine so với những cây cầu tại thủ đô. Ông không loại trừ khả năng Nga sẽ chuyển hướng tập trung vào các mục tiêu này trong mùa đông.

Thực tế, những diễn biến trong tháng 11 cho thấy cuộc chiến nhằm vào các cây cầu đang diễn ra theo cả hai chiều.

Ngày 17/11, Ukraine tiến hành chiến dịch tập kích quy mô lớn nhằm vào cầu Crimea, khiến một nhịp cầu đường bộ sụp đổ và gây hư hại khu vực đường sắt. Đây là tuyến giao thông quan trọng để Nga vận chuyển quân đội và trang thiết bị tới chiến trường miền Nam Ukraine.

Cũng trong ngày đó, Nga tập kích ba cây cầu tại Kiev. Tuy nhiên, theo Anatolii Khrapchynskyi, chuyên gia hàng không Ukraine và cựu sĩ quan Không quân Ukraine, hai chiến dịch có sự khác biệt đáng kể về mục tiêu cũng như độ chính xác.

Ông cho biết Ukraine đã vượt qua nhiều lớp phòng không của Nga và đánh trúng một bộ phận kết cấu chịu lực quan trọng bên dưới mặt cầu Crimea bằng vũ khí có đầu đạn nặng khoảng 1 tấn. Trong khi đó, các cuộc tập kích của Nga vào cầu Kiev chủ yếu gây hư hại hạ tầng giao thông và tạo sức ép lên đời sống dân thường.

Theo Kyiv Independent, những khác biệt này cho thấy việc tấn công một cây cầu không chỉ phụ thuộc vào số lượng tên lửa hay UAV được sử dụng, mà còn nằm ở khả năng xác định và đánh trúng những bộ phận quyết định khả năng chịu lực của công trình.