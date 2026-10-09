Đây là 1 mẹo ngâm ốc quen thuộc.

Ốc luộc, ốc hấp hay ốc xào đều không khó làm, nhưng khâu khiến nhiều người ngại nhất lại nằm trước khi bật bếp: làm sao sơ chế ốc sạch hơn. Ốc mua về thường còn bám bùn đất bên ngoài vỏ, bên trong cũng có thể chứa cặn và thức ăn trong đường tiêu hóa. Vì vậy, nhiều gia đình thường không chế biến ngay mà dành thời gian ngâm, rửa trước. Trong số những mẹo được truyền lại, có một cách rất quen thuộc: cắt vài quả ớt rồi thả vào chậu nước ngâm ốc. Nhiều người làm theo thói quen nhưng không rõ ớt thực sự có tác dụng gì.

Vì sao nhiều người cho ớt vào nước ngâm ốc?

Ớt chứa capsaicin, hợp chất tạo nên cảm giác cay đặc trưng. Khi ớt được cắt hoặc đập để phần thịt bên trong tiếp xúc với nước, các chất từ quả ớt có thể khuếch tán ra môi trường ngâm. Sự thay đổi này có thể tạo kích thích khiến ốc hoạt động và bài tiết nhiều hơn trong quá trình ngâm. Đó là lý do trong kinh nghiệm sơ chế dân gian, người ta thường thả ớt tươi cắt nhỏ vào nước với mục đích hỗ trợ ốc nhả bớt cặn bẩn trước khi chế biến. Sau một thời gian, nước ngâm có thể xuất hiện chất nhầy và cặn, lúc này cần đổ bỏ rồi rửa ốc nhiều lần bằng nước sạch.

Tuy nhiên, ớt không phải một loại chất tẩy rửa và cũng không thể biến ốc thành sạch hoàn toàn chỉ sau một lần ngâm. Hiệu quả còn phụ thuộc vào loại ốc, tình trạng ốc khi mua và thời gian sơ chế. Quan trọng hơn vẫn là chọn ốc còn sống, loại bỏ con chết, ngâm hợp lý và rửa kỹ trước khi nấu.

Cách ngâm ốc với ớt tại nhà

Trước tiên, nên rửa sơ ốc vài lần để loại bớt đất cát bám bên ngoài vỏ. Sau đó cho ốc vào chậu nước sạch, cắt vài quả ớt tươi rồi thả vào. Không cần cho quá nhiều ớt; mục đích chính là tạo môi trường kích thích ốc trong thời gian ngâm. Trong lúc ngâm, nếu nước trở nên đục và có nhiều cặn, có thể thay nước. Khi kết thúc, đổ toàn bộ nước ngâm, xả và đảo ốc qua nhiều lượt nước sạch cho đến khi phần nước rửa bớt đục. Những con có dấu hiệu chết, mùi bất thường hoặc không còn phản ứng nên được loại bỏ. Có một điểm cần nhớ: ngâm ốc là bước sơ chế chứ không thay thế việc nấu chín. Với ốc và các loại nhuyễn thể, việc chế biến chín kỹ vẫn là bước quan trọng để hạn chế nguy cơ từ vi sinh vật và ký sinh trùng.

Ngoài ớt, còn những cách nào giúp làm sạch ốc?

Không nhất thiết nhà lúc nào cũng phải có ớt mới sơ chế được ốc. Tùy nguyên liệu sẵn có, mọi người có thể áp dụng một số cách quen thuộc sau:

Ngâm bằng nước sạch và thay nước: Đây là cách đơn giản nhất. Rửa sạch bùn đất bên ngoài, ngâm ốc trong nước sạch rồi thay nước khi thấy nhiều cặn. Sau đó tiếp tục xả kỹ trước khi chế biến.

Dùng nước vo gạo: Đây là mẹo rất phổ biến trong các gia đình Việt. Có thể tận dụng nước vo gạo để ngâm ốc một thời gian, sau đó bỏ hoàn toàn nước ngâm và rửa lại ốc thật kỹ bằng nước sạch.

Kết hợp nước vo gạo với ớt: Nếu đang có sẵn cả hai, có thể cắt ớt cho vào nước vo gạo rồi ngâm ốc. Sau khi ngâm vẫn phải rửa lại nhiều lần, không dùng luôn phần nước này để nấu.

Chà và xả kỹ phần vỏ: Với những mẻ ốc bám nhiều bùn ở vỏ, chỉ chờ ốc nhả cặn bên trong là chưa đủ. Có thể đảo, chà các con ốc vào nhau trong chậu nước rồi xả nhiều lượt để loại bớt bùn đất bên ngoài.

Dù chọn cách nào, sau khi ngâm vẫn cần rửa ốc lại nhiều lần bằng nước sạch. Không nên cố ngâm quá lâu với suy nghĩ càng lâu ốc càng nhả sạch, bởi ốc có thể yếu hoặc chết, ảnh hưởng đến chất lượng khi chế biến. Tốt nhất nên sơ chế gần thời điểm nấu và loại bỏ những con đã chết hoặc có mùi bất thường.

Quan trọng nhất vẫn là chọn ốc còn tươi sống

Mẹo ngâm với ớt chỉ phát huy ý nghĩa khi nguyên liệu ban đầu còn tốt. Khi mua, nên ưu tiên những con ốc còn sống, không có mùi lạ và loại bỏ ngay những con chết. Một con ốc chết lẫn trong cả mẻ không thể được làm tươi trở lại bằng ớt, nước vo gạo hay bất kỳ mẹo ngâm nào. Vì thế, vài quả ớt trong chậu ngâm ốc là một mẹo nhỏ có thể thử, nhưng đừng bỏ qua những bước quan trọng hơn: chọn ốc sống, rửa vỏ, ngâm để ốc nhả bớt cặn, xả lại thật sạch và cuối cùng là nấu chín kỹ trước khi ăn.